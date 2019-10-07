胡，怎麼說》哪來的「芒果乾」？罪魁禍首就是馬英九！

馬英九還敢問「哪來的芒果乾（亡國感）？循線追查誰是首謀正犯，可以清楚發現：罪魁禍首就是你，馬英九！幫凶就是你身邊的蘇起等那一幫人！

你們還在一搭一唱親中反台，不就是「自首」招認罪行嗎？該當何罪！

馬英九在8年總統任內，採用蘇起籌劃的政策，承認九二共識（一個中國）、外交休兵（休克）、國防弱化、強推服貿協議、台灣被統合在中國經濟圈、大量開放中國人士入台、教育文化向中國回歸、稀釋台灣認同、打壓台灣主體意識....。

馬英九的惡行罄竹難書，以上一切的一切，國共合謀的卑劣技倆就是「溫水煮青蛙」，企圖把台灣人民放在中國專制鐵鍋中，以文火慢慢加熱，不知不覺的被煮熟，等感到水燙了、身陷危險了，已來不及逃離，哀叫的機會都沒有。

說白了，馬英九的計謀如得逞，台灣人民不會有芒果乾（亡國感），因為知道時已亡國了，來不及有亡國感！

所幸多數台灣人民逐漸發覺其親中、送中、推台灣一路歸西的奸謀，今年以來更體悟，如國民黨2020年再執政，韓國瑜當選總統、國民黨國會過半，台灣再也沒有回頭路，中華民國也將消亡，這種危機感深重就成了「亡國感」。

說白了，馬英九的計謀如得逞，台灣人民不會有芒果乾（亡國感），因為知道時已亡國了，來不及有亡國感！圖為「馬英九基金會」前日（5）舉辦「哪來的芒果乾？國安問題研討會」。（資料照）

柯文哲故意用「芒果乾」諧音，惡意諷刺台灣人民的真實感受，並掩飾他學習近平講的「兩岸一家親」，也就是「送中」無誤。柯文哲講芒果乾是在噴口水，國民黨馬英九、蘇起等人吃了柯文哲的髒口水又再亂噴，親中細菌毒液滿天飛，太不衛生了！

馬英九只因中共戴了孔子面具，就連忙拍習近平馬屁，跪獻「改邪歸正」4字；現在，蘇起更祭出習近平愛用的「地動山搖」（習在2006年時任中共浙江省書記至今，對內、對外多次使用「基礎不牢、地動山搖」），批評蔡英文如連任，兩岸會如何如何。馬、蘇等挾中共自重、恫嚇台灣選民，意圖影響大選，要脅台灣人民回到馬英九的一路歸西「送中」老路。

「九二共識」本就是馬英九、蘇起製造的假貨，中共利用並反將一軍、定調為「一個中國」，根本沒有「一中各表」，習近平更將之推向「一國兩制台灣方案」。

「九二共識」本就是馬英九、蘇起（中）製造的假貨!（資料照）

馬英九、蘇起等國民黨人主張回到九二共識，就是要把台灣2300多萬人推回中共專制政權的一中大鐵鍋中，被煮、被蒸、被烹、被炸...。

台灣人民並沒有對不起你們，但你們何其狠毒！何其殘忍！

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