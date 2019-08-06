胡，怎麼說》柯文哲組黨前夕起手式--烏賊噴墨術！

2014年11月，台北市長選戰正酣，藍軍連勝文選情吃緊，於是，藍軍祭出烏賊噴墨戰術，大肆抹黑領先的柯文哲，當年11月4日，柯文哲臉書回擊「批評別人不會讓自己變好！抹黑別人不會讓自己變乾淨！負面攻擊不會讓選舉往正面提升！」，四兩撥千斤，讓藍軍的烏賊墨汁全部自己吞回去，黑頭黑臉黑自己！

柯文哲在2014年時的貼文指出，「抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升」。2019年8月5日，柯文哲組新政黨前夕，他竟指控蔡英文總統身邊的人「每個人都貪汙」!（圖取自柯文哲臉書/報社合成）

2019年8月5日，柯文哲組新政黨前夕，他竟指控蔡英文總統身邊的人「每個人都貪汙」，他沒提任何實證，就做如此嚴重的指控，顯然可列為烏賊噴墨汁戰術，企圖一舉把假想敵的所有人全抹黑，藉此把戰場拉到對方那裡打。

「批評別人不會讓自己變好！抹黑別人不會讓自己變乾淨！負面攻擊不會讓選舉往正面提升！」，蔡英文「原話奉還」柯文哲，讓柯重重自打臉，黑頭黑臉黑自己，也是剛剛好而已！

蔡英文針對柯文哲指控身邊的人都貪汙一說，以過去柯文哲曾經講過的話回應。（圖取自蔡英文臉書）

不管是否因組新政黨不如意，因黨名用的是蔣渭水當年所創的「台灣民眾黨」，被各方批評為「竊」用、企圖魚目混珠、消費先賢、剝削歷史做私用等等，更招致蔣渭水後人強烈不滿，柯文哲組黨前夕口出如此「抓狂式」烏賊噴墨汁言論，都是不道德、不負責的。

除了黨名受到強烈批判，柯文哲組黨的同時，向號稱國民黨「最強外掛」郭台銘大舉招手，希望把多金的「最強外掛」，改掛到柯字號政黨來，目前看來似乎進展也不怎麼順利，所以，病急亂投醫，組黨在即急了就口不擇言？

不管以上如何或如何，一個新政黨成立前夕的「起手式」，竟然是烏賊噴墨戰術？那麼，各方更要質疑，這個黨為何成立？為誰成立？如何立足？這個黨未來會是什麼德性？那個「最強外掛」是否被組黨這個「釣魚程式」釣過去？恐怕更要再三斟酌。

除了黨名受到強烈批判，柯文哲組黨的同時，向號稱國民黨「最強外掛」郭台銘大舉招手。（資料照）

柯文哲的話術，其實很簡單，好比他看到雞蛋，想在裡頭挑骨頭並打破，平空就說雞蛋裡全都是骨頭！但是，他卻看不見自己身邊的那個大大的巨蛋，裡面有很多刺刺突突的鋼骨頭。當年他口中的5大「弊」案，後來，弊字不見了，變成5大案，現在連「案」都沒了，只剩下「喬」蛋，如是而已！

從柯文哲組黨前夕的起手式，彷彿看到韓國瑜去年至今慣用的手法，都是中心思想空空、理念空空、政績實踐空空，口水與口號則多多，心中在意的都只有中國，看來「兩岸一家親」加韓式手法，那就成了「韓柯一家親」！

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