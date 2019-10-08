胡，怎麼說》心被鬼蒙了！柯文哲：不曉得香港人為何要戴口罩？

香港特首林鄭月娥4日下午3點宣布，5日凌晨0時即實施「禁蒙面法」，引發數十萬香港人民戴口罩、蒙面上街頭大抗爭。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲卻稱：「不曉得香港人為何要戴口罩？」這句話曝露了柯文哲不只對民主自由無知無感，更顯示他與林鄭是同國的、與中共專制政權站在同一邊！

台北市長柯文哲前（6）日擔任金羽獎頒獎嘉賓，致詞時卻稱「不曉得香港人為什麼要戴口罩」，引發網友議論。（資料照）

十一當天，香港暴警半呎距離行刑式開槍射破一位中學生的胸口，血濺街頭，柯文哲稱「難免擦槍走火」，現在對用於鎮壓反送中運動的禁蒙面法，又稱「不曉得香港人為何要戴口罩？」，只有失去民主良知、沒有同理心的人，才會講出那種冷血的風涼話。

柯文哲就由他去吧！以下談的是禁蒙面法背後的專制極權巨大幽靈闇影。

林鄭動用緊急權實施禁蒙面法，本身就違法，就中國的法律體系而言，香港基本法是一國兩制的根本大法，但是，整部基本法並沒有賦予特首緊急權，林鄭已違法在先。

林鄭引用的是英國殖民時期港英政府訂定的法律，中國政府不是把英國殖民統治講的爛到爆嗎？還稱1997年7月1日香港回歸「偉大祖國」之後，英國過去的承諾已全部失效， 現在怎麼回頭找出殖民時期的爛法對付香港同胞呢？這豈不招認從英國殖民香港變成中國殖民香港？

林鄭引用的是英國殖民時期港英政府訂定的法律，中國政府不是把英國殖民統治講的爛到爆嗎？（美聯社）

就法論法，林鄭沒有香港基本法的授權，所以沒有緊急權，中國政府是有這個權力，中國政府可以下令給林鄭緊急權，也可以逕行動用緊急權，但是，中共中央如要下令林鄭或逕自動用，就應該明白昭告天下，一黨專政，林鄭只是「奉旨」實施禁蒙面法，卻不敢昭告天下，只會躲在幕後、暗中操控林鄭傀儡，敢專制卻不敢負責，這算哪門子的統治？

就立法程序而言，林鄭等親中建制派、紅色媒體都指稱，不少民主國家也有禁止蒙面的相關法律，為何香港不能訂禁蒙面法？在此只回問一句：有哪個國家不經立法程序及民主過程就訂定這樣的法律？答案是0，只有中國香港特首林鄭這樣反民主、硬幹、蠻幹！

有人稱，台灣的集遊法也有規定「得限制」蒙面，柯文哲曾主張要「依法行政」，這豈不在呼應林鄭的禁蒙面法？但這根本就是誤解及誤導，「得限制」的立法意旨就是留給行政機關裁量，何況，實施多年來，幾乎從未見過禁止蒙面的情況。

有人稱，台灣的集遊法也有規定「得限制」蒙面，柯文哲曾主張要「依法行政」，這豈不在呼應林鄭的禁蒙面法？（法新社）

台灣的集遊法的得限制蒙面條文，是在1988年1月立法院通過的，當時的立法院仍是萬年國會不必改選的「老賊」時代，國民黨控制的席次佔9成以上，與現今中共控制下的香港立法會結構近似，但即使這樣，仍是經過立法程序才公布實施，跟林鄭下午3點宣布次日0時就生效的專制獨裁行政命令，不可同年而語。

再談監督機制，各民主國家如行政首長使用緊急權，必定有國會追認程序，國會不背書追認就失效，我國憲法增修條文第二條就規定，總統如動用緊急權必須在10日內提交立院追認，如立院不同意就失效。林鄭卻可無限制濫用，簡直可以無法無天，今天禁蒙面，明後天就可能禁網、封連登仔....。

民主國家的國會、媒體、民意在監督政府上，經常發揮制衡作用，制止政府濫權惡搞，香港的禁蒙面法帶出的根本問題就是，一個中共控制下的港府及立法會、直接間接操控的紅色媒體，人民政府視人民如草芥，才會數十萬、100萬、200萬人民走上街頭，仍無法讓港府順應民意，送中條例大錯在先、禁蒙面法再犯大錯，因為它本就是中共的傀儡而已。

民主國家的國會、媒體、民意在監督政府上，經常發揮制衡作用，制止政府濫權惡搞，香港的禁蒙面法帶出的根本問題就是，一個中共控制下的港府及立法會、直接間接操控的紅色媒體，人民政府視人民如草芥！（彭博）

民主、自由、法治是「鐵三角」，缺一角就會地動山搖，何況，香港沒有民主、自由淪喪，卻單談法治，更驅使暴警真槍實彈、催淚彈、各種子彈、水砲、棍棒等暴力鎮壓來「法治」抗爭的民眾，連盡職報導的記者也一併被暴警襲擊遭殃，那根本就是「鐵幕」！

就實質面而言，「禁蒙面法」就是在街頭暴力鎮壓之餘，還強迫抗爭民眾脫下口罩、面具，以方便它們辨識，以方便「秋後算帳」大清算，並藉此威嚇港人不敢上街頭示威。

不曉得香港人為何要戴口罩？答案就是：在你站在民主自由的對立面，你站在專制暴力統治那一邊！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法