胡，怎麼說》這「兩件事」竟發生，台北「被中國」了？！

近距離行刑式開槍殺人竟叫「擦槍走火」，花2400元就可在台北車站前慶祝「中國國慶」，這裡是我們國家的首都嗎？還是台北已經「被送中」、「被中國」了？！

近距離行刑式開槍殺人在台北市長柯文哲眼中竟叫「擦槍走火」？花2400元就可在台北車站前慶祝「中國國慶」，這裡是我們國家的首都嗎？（資料照，記者廖振輝攝）

929台港反極權大遊行，統促黨幹部向何韻詩潑漆事件尚在偵辦（北檢聲押3嫌、北院裁定交保），10月1日中國國慶，白狼等統促黨人士竟在台北車站前搭典禮台，公然舉辦慶祝中國國慶活動，警方前往制止時，他們國的國慶也慶祝完了。



事後，台北市政府只罰統促黨2400元，比開車不小心壓過線被依闖紅燈處罰還輕（闖紅燈小車罰2700元，大車3600元）。文化界人士曾向台北市府借這個場地辦街友尾牙，合法又溫暖人間的公益活動，場地費要2萬元。統促黨違法硬幹慶祝中國國慶，卻只花2400元，柯市府等於替統促黨省了1萬7600元。



白狼這下子囂張得意了，一定樂到爽歪歪，大呼值得！花2400元就在台北市中心火車站前歡慶中國國慶，直把台灣的首都當做中國轄區，藉此大大宣揚中國「國威」，可以向北京主子請賞了。

統促黨10月1日在台北車站前非法集會，搭舞台慶祝中國十一國慶，警方出動大批警力包圍，4度舉牌警告，等活動已經順利完成。（資料照，記者陳鈺馥攝）

令人強烈質疑的是，台北市被送中、被中國了？否則，這款荒謬、侮辱中華民國尊嚴、令人憤怒的事，怎麼會幾近放縱而任令其發生？



再看十一香港發生暴警近距離開槍實彈射破中學生胸口、重傷血濺街頭事件，香港各大醫療、教育、人權、宗教、公民等團體紛紛指責港警蓄意謀殺、行刑式槍決，紐約時報等各大國際媒體也認為，港警未警告射擊就直接開槍，用槍時機已違反聯合國規範。柯文哲市長卻輕飄飄的稱，抗爭紛擾下去，難免「擦槍走火」。

十一香港發生暴警近距離開槍實彈射破中學生胸口、重傷血濺街頭事件，香港各大醫療、教育、人權、宗教、公民等團體紛紛指責港警蓄意謀殺、行刑式槍決，紐約時報等各大國際媒體也認為，港警未警告射擊就直接開槍，用槍時機已違反聯合國規範。台北市長柯文哲卻輕飄飄稱，抗爭紛擾下去，難免「擦槍走火」。圖為2日大批群眾聚集在槍擊事件發生地荃灣抗議。（路透）

近距離直接向人的胸口開槍，根本就是「行刑式槍決」要人命，能淡化為「擦槍走火」嗎？這種說法不但沒有同理心，根本就是站在香港暴警的一邊、站在中共專制政權暴力鎮壓的一邊，才會講出這種冷血無淚的話。



「行刑式槍決」竟可以說成「擦槍走火」，為了「兩岸一家親」，難道連人性都可以不要了？

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