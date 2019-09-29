自由開講》929「撐港反極權」遊行的歷史意義

鄭宇正

「929撐港反極權遊行」今日在台北、新竹、台中、台南、高雄同時展開。因為台灣與中國的關係敏感而微妙，加上遊行時間接近四年一次的大選，國台辦不但批評這是「台灣企圖搗亂香港的鐵證」，還說民進黨出席929反極權大遊行是「玩火自焚」。

香港人自發的反送中群眾運動以及港府的暴力鎮壓，早就引起台灣人民對中國的警惕，進一步喚起台灣經歷過的專制威權、人權迫害的白色恐怖記憶。（資料照）

然而，香港人自發的反送中群眾運動以及港府的暴力鎮壓，早就引起台灣人民對中國的警惕，進一步喚起台灣經歷過的專制威權、人權迫害的白色恐怖記憶。加上全世界有超過二十個國家、四十個城市都在本週末舉行「共撐香港」的集會活動，中國的指控根本錯認了台灣人民的智慧，也忽略了主辦單位不是民進黨，而是其他民間公民團體為發起主力的事實，這是台灣民間對香港現況的普遍共鳴，是不分國界的「同理心」使得支持香港人爭取民主，成為民主世界的共識。

初步來看，本次遊行至少有以下三個歷史意義：

首先，這次遊行將是台灣社會反對習政權「介選」的最佳回應。眾所周知，習近平為了紓解中國十一國慶、四中全會被黨內同志問責的壓力，因而開始主導預算無上限的「台灣介選計畫」。據報載，介選計畫目的是使「島內社會對蔡英文當局之疑慮與不信任達至最高」，例如最近吉里巴斯、索羅門群島的斷交事件，即是中國強行干預台灣的鐵證。

然而，習近平在政權危機之時推出的台灣介選計畫，明顯是嚴重的「戰略錯誤」。最明顯的錯誤之處在於：習政權錯誤地將「民進黨政府」等同於「所有台灣人」，台灣社會在反送中運動至今100多天來普遍出現厭惡極權統治、甚至有讓蔡英文總統民調「撿到槍」的趨勢，基本上來說是台灣民間「社會力」的展現，而不是民進黨政府有意的操作。國台辦批評民進黨出席929反極權大遊行是「玩火自焚」，完全不理解「台灣社會」的脈絡。

「929台港大遊行」不只是一場遊行，也是台灣社會「反極權」的意見表達，展現的是台灣強大的公民社會力，台灣作為國際社會不可或缺的一份子，這場遊行將具有歷史性的意義。（資料照）

其次，本次遊行也展現出台灣社會和國際接軌的決心。特別是近期美國參議院將通過「台北法案（TAIPEI Act）」，並將依程序進行眾議院審查、總統簽署的階段。若仔細觀察《台北法案》，可以發現《台北法案》主要的立法目的是幫助台灣鞏固外交、建立台美實質經貿關係，是美國將台灣視為盟友的重要保證，例如：《台北法案》中的第三節（a）項，即要求美國行政部門每半年「說明已採取哪些行動以重申並強化台灣的國際結盟」。

在《台北法案》進行審查的同時，美國也將循相同程序通過又稱「香港法案」的《香港人權與民主法案》，這個法案明確指出將支持「香港在2020年能夠公開直接選出全體立法會議員」。台灣、香港在地緣政治上有著共同面對共產政權擴張的壓力，因此，本次「撐香港」的遊行，不只對美國通過《台北法案》、《香港法案》具有助益，更顯示出台灣是民主陣營不可或缺的一份子。

最後，本次遊行將展現台灣「公民社會（civil society）」跨越藍綠的凝聚力。

所謂「公民社會」，是指公民在共同目標和價值的引導下，建立起信任及社會資本，甚至是共同價值觀的過程。因此，若我們細究國民黨的支持度不因「斷交事件」提升的原因，不只是因為韓國瑜扮演「跳梁小丑」的角色，更是因為台灣社會嚴重擔心中國國民黨和中國過於親密。對中國的「不信任感」已經是跨越藍、綠、中間選民的「新共識」。

而且，這次遊行主要由社會上的「年輕世代」主導，也顯示出台灣社會（特別是「太陽花世代」）的生命力，例如近期多所學校爆發中生攻擊香港學生的暴力事件，台灣學生聯合會以「在這裡我們不動手」回擊，顯示出台灣「年輕世代」獨立思考、尊重多元聲音的能力，這種思考方式完全不同於中國學生所自豪的「狼性」，更展現出台灣民主社會「軟實力」的優越性。

「929台港大遊行」不只是一場遊行，也是台灣社會「反極權」的意見表達，展現的是台灣強大的公民社會力，台灣作為國際社會不可或缺的一份子，這場遊行將具有歷史性的意義。

（作者為文字工作者）

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