自由開講》香港應該進行政治改革而非實行戒嚴！

◎木宇志

據傳香港政府為了解決反送中衝突，打算實施分區戒嚴。雖然港府的確有所引據，就《公安條例》第17條（E），由特首會同行政會議頒佈戒嚴令，由港府宣佈指定區域、指定時間禁止港人公眾集會，指定區域以外的民眾也不能進入「禁區」，警方有權拘捕所有違令者。但港府真正應該要思考的是，不是去壓制抗爭，而是要想辦法解決問題源頭，別讓問題最後解決了自己！

據傳香港政府為了解決反送中衝突，打算實施分區戒嚴。（歐新社）

過去八九民運，本來趙紫陽等人可以多花時間溝通，戮力進行政治改革，讓中國蛻變為體制上更有彈性，更合乎世界潮流，人民更能表達意見的現代化國家。即便做不到成為台灣日本的民主國家，但至少能有限度地朝向新加坡等國家轉向。然而領導人思慮不周，寧可血腥鎮壓，釀成六四慘案，使中國政府至今僅能成為勉強較北韓開放的亞洲國家。

而香港如今也走到了類似的十字路口，自從雨傘革命以來，香港人民對於港府一再壓制香港自由，政治發展愈趨僵化逐漸感到不耐。我們從民調數據可以看到，香港人的中國人認同屢創新低，過去對台灣獨立與台灣入聯等議題始終不認同的港人，最新數據也都顯示近過半港人是贊成的。

而香港如今也走到了類似的十字路口，自從雨傘革命以來，香港人民對於港府一再壓制香港自由，政治發展愈趨僵化逐漸感到不耐。圖為：當時港民將習近平與象徵雨傘革命的雨傘結合。（法新社）

香港民心思變，才是讓如今反送中風波始終無法化解的根本主因。而香港政府領導從過往的港人高度自治，如今走向只是北京中聯辦的橡皮圖章，也使香港問題愈趨惡化，就算港府有意解決，亦會因授權不足而無能為力。一旦無能為力，也就只能轉為最安全的選項：以強硬手段解決所有問題，因為權力低落者沒有示弱的空間，否則政府將會輕而易舉地被人民推翻，在共產國家更是對這觀念深信不疑。

但我們仍要提醒港府與北京駐港中聯辦，香港並不如台灣有長期戒嚴的傳統，上一次戒嚴是在港英政府的年代，1956年爆發「雙十暴動」才實行戒嚴。距離這麼久都不曾有過戒嚴經驗的香港人，必定對戒嚴會非常反感。一但象徵軍事介入的戒嚴體制成形，北京政府真能信守諾言不派解放軍進城嗎？一旦解放軍入港，香港體制也就徹底崩壞，接下來就是外資大撤，關稅大升，香港在亞洲的地位將不再重要。

而香港的損失，也注定會是中國政府的損失。我們要奉勸港府，早日實行真普選，讓立法會落實真正的民主制度，不適任的行政長官也不應再戀棧職務。唯有解決問題的根本源頭，香港的抗爭之日，根本不用戒嚴便能和平落幕！

（高雄市民）

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