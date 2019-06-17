自由開講》我們是擁有自由與人權的台灣國民

◎詹凱鈞

近日香港人民相繼奮起反對修訂《逃犯條例》即俗稱送中條例通過，許多手無寸鐵追求自由與人權的學生與民眾，被香港政府定調為暴徒。反之對香港警察以暴力手段攻擊無辜群眾與記者則隻字不談，更有甚者以「暴動罪」到香港大學校舍與醫院逮捕學生與民眾，香港政府的荒謬與邪惡由上可見之。

近日香港人民相繼奮起反對修訂《逃犯條例》即俗稱送中條例通過，許多手無寸鐵追求自由與人權的學生與民眾，被香港政府定調為暴徒。（美聯社）

一位35歲的梁姓義士以生命控訴香港政府，以血與淚傳達反送中條例、我們不是暴徒、釋放學生與受傷民眾、特首林鄭月娥下台等理念，香港群眾因而發起「一人一花」活動紀念這一位義士的犧牲。然對此事件，香港親中紅色媒體則一律不報導，反而附和香港政府的暴徒論，不斷汙衊學生與群眾。我們要問究竟這整件事誰是罪魁禍首，難道不是中國政府嗎！香港政府與紅色媒體不過是執行中國的意志罷了。

我們要問究竟這整件事誰是罪魁禍首，難道不是中國政府嗎！香港政府與紅色媒體不過是執行中國的意志罷了。（路透社）

反觀在台灣的我們尚有選擇之餘地，台灣民眾必須思考要與這樣的國家繼續起舞嗎？台灣的民主是過往許多先賢付出生命才有今日之成果，如果我們這一代人淪陷於中國，對得起這些先賢們嗎？我們希望後代的青年學子與民眾也要像今日的香港人民一樣流血嗎？就算是現今的台灣從非洲豬瘟到最近的秋行軍蟲這些苦難哪樣不是由中國而來，我們必須與中國劃清界線強力抗共。

反觀台灣，台灣的民主是過往許多先賢付出生命才有今日之成果，如果我們這一代人淪陷於中國，對得起這些先賢們嗎？（美聯社）

成功大學政治學系梁文韜教授說過「對付中國共產黨要抱持比絕對不信任還要更不信任的態度來面對。」我們必須抱持此一信念來保護台灣得來不易的自由與人權，身體力行從生活中實踐，拒看紅色新聞媒體，抵制親中藝人，拒絕投票給和中共為伍的政客們，支持追求自由與人權的香港民眾，支持所有受中共迫害的人民，因為我們是擁有自由與人權的台灣國民。

（自由業）

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