自由開講》韓市府解決登革熱的方法是推卸責任及對爆料者提告？

◎柯嘉斯

高雄市是目前登革熱疫情最嚴重的城市，今年到目前為止，國內共累計15例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，且已經爆發群聚感染。

日前有網友於2月3日的PTT論壇上以「高雄前鎮興邦里爆發今年首例登革熱疫情」為題，爆料高雄市的登革熱疫情，竟遭高雄市衛生局傳喚，並以違反社維法63條及傳染病防治法63條為由，函送台南市地檢署偵辦。

問題是，2月4日經中央及高雄市政府衛生局聯合同步發佈新聞稿，確認今年首例登革熱疫情的確是發生在高雄市，既然登革熱發生在高雄市是事實，那高雄市衛生局憑甚麼移送爆料的網友呢？令人傻眼的是，衛生局的理由竟然是：網友私自發布訊息是在衛生局公告疫情「之前」，而任何人「依法」不可隨意散佈相關消息。

民眾自稱搶先媒體爆料登革熱疫情，卻收到高雄市政府公文要他說明，否則就要依散佈不實謠言移送地檢署偵辦。（左圖資料照，右圖取自PTT）

回頭檢視「社維法第63條」及「傳染病防治法第63條」的構成要件，可以發現，如果要構成違反這兩條條文的規定，除了散佈的消息要「足以影響公共之安寧」或「生損害於公眾或他人」，散佈的訊息本身更必需要是「謠言」或「不實之流行疫情消息」。

就算衛生局並未公佈相關疫情，高雄前鎮興邦里發生登革熱「仍然是事實」，而衛生局與中央稍後也證實了「此事為真」，難道登革熱的發生會因為衛生局沒有認定就不存在？甚或變成謠言或不實之消息嗎？

衛生局不去想辦法解決登革熱的疫情，反而是想解決提出問題的人。明知不符法定構成要件，仍要移送爆料的網友。筆者認為，這根本是想要以濫訴造成寒蟬效應，高雄市府的惡劣心態和手段，實在令人不敢領教。

不過，高雄市政府衛生局的反應會如此荒腔走板，實在也不令人非常意外，根本就是上行下效、上梁不正下梁歪的結果。因為，面對全台「絕無僅有、高雄限定」的登革熱疫情，在2月3日疫情爆發的當天，韓市長出國前往峇里島渡假，號稱要練習「龜息大法」，在當時韓市長被人批判是不顧市政出國玩樂，韓市長還回嗆，「這有什麼好批判的？我不理解！感覺上是來找麻煩的，我覺得實在非常不足取。」

看來，韓市長大概覺得登革熱疫情的爆發是小事，出國玩樂比高雄市民的健康重要很多。而現在面對疫情延燒，韓市長又做了什麼？

韓市長帶隊在4日前往鼎強里視察、噴藥，看似在解決問題，問題是鼎強里根本沒有病例。真正有病例、爆發群聚感染的地區是鼎金里，面對連視察地點都搞錯的質疑，高市府的官員竟然表示：「去鼎強里視察，是因為蚊子會飛來飛去」。

不但搞錯地區，連作秀都失敗，衛生局面對外界質疑，居然想要胡扯搪塞，高雄市政府真的是上行下效，從上而下都不把民眾當一回事。為了卸責，韓市長居然開始想要把錯推給中央，說自己申請登革熱經費卡關，中央不給經費，一下又說，是因為「暖冬雨後，環境不良釀疫情」。反正說來說去，都是「They」的錯，韓市長「英明神武」，就是不可能會犯錯。

韓市長帶隊在4日前往鼎強里視察、噴藥，看似在解決問題，問題是鼎強里根本沒有病例。（資料照）

而面對韓市長的指控，疾管局表示，「今年初早已核定補助高雄861萬元，況且市府應先自己編足預算，真不足再由中央補助。」筆者想問韓市長，既然中央都已經先核定補助861萬元，那這筆預算用到哪去了？為什麼韓市長會說中央都不補助呢？

退一歩言，縱使中央真的沒補助，市府到底有沒有先編足預算防疫？還是市府都把錢拿去給韓市長遊哈佛、坐直升機，辦一點行銷效果都沒有的光頭節了呢？

韓市長自己也說了，「讓高雄整個發大財，不可能。」發大財是不切實際的夢想，登革熱影響的則是實際的生活，韓市長不要再為了個人的政治前途，無心處理市政，而賠上高雄市民的全體健康！想選總統就快辭職，不要再視高雄為雞肋，殘害全體高雄市民了！





（台北大學法律研究所）

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