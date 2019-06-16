自由開講》中華民國什麼時候變成「地區」了？

◎張明山

高雄市長韓國瑜日前對香港「反送中」大遊行表示「不知道不清楚」十七個小時後，才接二連三的聲明他希望和平解決爭議和反對一國兩制的立場，他接受記者訪問時對香港、澳門實施一國兩制「目前以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，外界對「中華民國地區」一語有意見。

高雄市長韓國瑜日前因脫口表示「中華民國地區」引起爭議。（資料照）

中華民國從名稱上和實質上來講，都應該是一個國家，後面加一個「地區」極為罕見，本來按兩岸人民關係條例是稱台灣地區，以別於大陸地區，韓市長可以稱這裡是台灣或台灣地區，卻稱為中華民國地區，並非口誤，而是刻意講的，就是表明中華民國不是一個國家而是一個地區，則中華民國總統豈非變成了一個「地區領導人」？

如果韓市長說對一國兩制「我們台灣完全沒辦法接受」，或「我們中華民國完全沒辦法接受」都ｏｋ，卻特別加了一個「地區」，以與港澳地區相對應，司馬昭之心可知也。他日前才聲嘶力竭的說「我要為中華民國粉身碎骨」，看來中華民國可能快要被他「粉身碎骨」了。韓市長的種種「話術」，不禁讓吾人提心吊膽也。

（自耕農， 南投縣民）

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