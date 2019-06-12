自由開講》王金平的行動粉碎台灣人對國民黨台灣化的幻想

◎顧貯拳

中國國民黨總統候選人王金平，日前宣布不參加國民黨總統的黨內初選，隨即遭黨內人士放話表示，這對國民黨影響有限。換句話說，對國民黨而言，一個台灣本土實力派的資深政壇人物，始終都只能當綠葉的角色，想飛上枝頭變成鳳凰，這在國民黨內是不可能也沒有意義的幻想。國民黨中央自1949年敗逃來台至今，外來政權的殖民本性，毫無半點改變！

中國國民黨總統候選人王金平，日前宣布不參加國民黨總統的黨內初選，隨即遭黨內人士放話表示，這對國民黨影響有限。（中央社）

國民黨上一位本土派真正總統，已經是在90年代呼風喚雨的李登輝。在那個凶險的年代，即便他依照憲法繼承總統，大部分的外省權貴也沒把他個角色看。至今仍有人在爭論，當年蔣經國指定的繼承人不是李登輝，而是其他某某某，但這某某某換來換去就始終不會是台灣人。即使六四在北京流血未乾，野百合學運卻能和平收場。現在多少人成天緬懷六四犧牲的學生，同情失勢的趙紫陽，卻回頭不讚賞當初讓野百合學運和平落幕的李登輝。

很多人看到一臉俊俏的外省菁英臉孔，搭配幾句我也是台灣人，大多數滿口台灣經的人便開始癡迷。全忘了長期以來，台灣本土人士，是如何被文化、政治、經濟、學術個層面所打壓與醜化的。

最簡單的例子就是前總統馬英九，他在要競選台北市長時喊出一句新台灣人的口號，試圖收攏台灣本土派。更成少見每年會去228紀念會道歉的外省中國國民黨政治菁英。因此，當他競選總統的時候，會有很多本土派政治人物願意支持他，並強調他和其他人並不一樣。然而，自他就任之後，對學運的血腥鎮壓，甚至在卸任後說出「白色恐怖已經平反了，不然我每年去道歉幹嘛」言下之意，他一點也不在乎半世紀來受迫害人在各層面所受的苦難，只認為台灣人受點小傷道歉就是，不然還要怎樣？但回頭又是滿口中國民族過去受難的歷史，一再自證和台灣本土是切割斷裂的。

而王金平所受的苦，就是導因於馬英九對本土政治人物的歧視。為什麼當有損於台灣利益過多的法案，王金平認為不可貿然通過之際，馬英九卻把他指責為政治鬥爭，甚至不惜以監聽打擊王金平。歸根究底還是因為王金平是本土派政治人物，這讓馬英九芒刺在背，對於推動國民黨與台灣本土化毫無理想的他，當然會視王金平為巨害。甚至在2016年王金平民調最高之際，出手威脅王不可參選總統，寧可派上深藍的洪秀柱也不輕給王金平。王沒能把握自己最有利的時機，導致四年受人羞辱，又真是情何以堪。

歸根究底還是因為王金平是本土派政治人物，這讓馬英九芒刺在背，對於推動國民黨與台灣本土化毫無理想的他，當然會視王金平為巨害。（資料照）

而一個不思和台灣本土連結，把台灣本土派實力人物都當混混難登大雅之堂的國民黨，會有這樣的思維，乃歸因於他們政黨本身的組成結構，以及統領全黨精神思維的實力派人士均由外省菁英組成有關。搭配現時中國對台各層面的統戰，這批人恰巧以文化買辦之名，行政治統戰之時。

我們最擔憂的不只是「中國國民黨」難以轉型為「台灣國民黨」，更可怕的是這樣自居為外來政治菁英的政黨，不以台灣人民安危為念，單以個人民族情感之私，和對岸獨裁暴力血腥的政黨打算聯手殖民台灣，這才是中國國民黨持續下去對台灣最大的危害。從王金平的遭遇幾乎可以斷言，短期內不可能再有本土掛藍營政治人物可問鼎總統。而這樣的悲哀，不只是國民黨的悲劇，更是台灣前途的不幸。

（研究生）

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