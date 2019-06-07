胡，怎麼說》王金平，進，成為草，退，成了寶！

王金平昨天宣布退出國民黨總統初選，這項決定不令人意外，因為，目前國民黨內結構、氛圍以及初選規則，本就沒有王金平的玩的餘地。進，前途已沒有路；退，才能爭取另外空間！

王金平昨天宣布退出國民黨總統初選，這項決定不令人意外，因為，目前國民黨內結構、氛圍以及初選規則，本就沒有王金平的玩的餘地。（資料照）

王院長是國民黨的重要資產...。看了韓國瑜的聲明，令人不禁失笑，因為這句話只道出一半真相，而政治真相經常是殘酷的。

退，王金平才會成為「重要資產」；如果他執意要「進」呢，就會被當做不知進退、還在擋路的「絆腳石」！

在力挺韓國瑜選上高雄市長後，卻如同遭到「用後即棄」的待遇，而國民黨的總統初選規則一改再改，專為韓國瑜一人「被動參選」量身製衣，王金平一有不平之鳴及動作，立遭韓粉圍剿，比背叛、背骨等更難聽字眼辱罵，而黨中央有人還火上加油，這對王金平來說，除了情何以堪？更是非常難堪！

有一個比喻，王金平有如一個古董大香爐，容納整合各地方派系、山頭來插花、上香，共同供奉「韓神」，一時香火很盛，但用後就被放在角落當古董擺設。

在韓神決定更上層樓居大廟，王金平也想爭這個位子，於是，古董大香爐不但要被推開移走，還被批評挑剔說它根本就是仿古、仿中的「膺品」，居然還想爭主神大位？這個大香爐決定不在國民黨內玩了，揚言要走自己的路，眾人才趕緊說王金平是重要資產，但是，不管怎麼重要的資產，香爐不過仍是個香爐吧了。

有一個比喻，王金平有如一個古董大香爐，容納整合各地方派系、山頭來插花、上香，共同供奉「韓神」，一時香火很盛，但用後就被放在角落當古董擺設。（資料照）

王金平不參加國民黨總統初選，國民黨內競逐總統提名的韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中就「清一色」了，清一色都是外省族群背景。韓陣營雖在操作庶民對抗權貴之爭，其實都是「高級外省人」的黨內互打，有的人雖出身非權貴，但因其政、商實力，都已成為「高級俱樂部」的一員。

其實，從2008年馬英九當選總統之後的11年多以來，中國國民黨就迅速「再外省化、再中國化」，政策一路向西走親中統一路線、權力結構上則是外省菁英為主體、本省人士為扈從。

因此，國民黨總統初選這一局，本就沒有王金平玩的空間，以他的政治歷練及眼光，不會看不清現實，奈何大位的誘惑很大，以致拖到如今才宣布退出初選。

王金平不參加國民黨總統初選，國民黨內競逐總統提名的韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中（由左至右）就「清一色」了，清一色都是外省族群背景。（報社合成照）

不過，王金平看的很清楚的是:進，他是草，退，他是寶！因此，以退為進、待價而沽、捨正取副...，將是他未來選擇的重要考量。目前韓、郭、朱都要留他、爭取他的支持，許以副手搭配的可能性不低，部分藍營人士私下談論的新鐵三角郭王搭配、朱當閣揆，在王金平退出初選後，可能性已升高。

現在就稱讚他有guts，或期待他斷了國民黨、走自己的台灣路，恐怕都太早、太高沽、太不現實、太不了解國民黨的文化了！

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