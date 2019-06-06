自由限時批》王金平成了韓國瑜最大變數？！

董森霖

王金平突在今天拋出退初選震撼彈！勢將衝擊韓國瑜的選情，為郭台銘加分不少！至於郭王是否「配」，當是在國民黨初選勝出後的事了，目前至少是一種「分進合擊」的合作型態，王將勤走地方，重新找回派系失落的力量，或可補強郭的「陸軍」不足！（依國民黨的生態，都會通通否認，也都會通通浮出檯面！） 簡言之，王金平對韓國瑜的「忘恩負義」耿耿於懷，不僅忘了三山造勢的出錢出力，或在當面虛偽「謙卑」（當上高雄市長之初，必恭必敬）「猶「信以為真」；而當王表態「參加國民黨總統初選」時，韓還扭怩作態在媒體上說「不考慮2020」，還當面對王祝福「心想事成」云云。真是吃人夠夠！

詎料，韓國瑜的「貪瞋痴」深重，毫無「戒定慧」的悟力（他唸心經，是「嘴唸經手摸乳」），更無「知足不辱、知止不殆」識見（顯見志大才疏），肇致「權力慾」作祟！淪為吃「碗內看碗外」，復「過河拆橋」，沒把王「恩人」留在眼裏，一直呼攏到王「老羞成怒」（黨內初選辦法變來變去，一直為韓「量身打造」，十分不滿），憤而退選為止！韓還「假裝」不知、「裝遺憾」，在在令人驚奇！

王金平突在今天拋出退初選震撼彈！勢將衝擊韓國瑜的選情，為郭台銘加分不少！（本報資料照）

如今韓國瑜已被「韓粉」吹捧昏了頭（特別是「韓天台」的強力24小時放送，不暈頭轉向亦難！）而「反年改」的深藍，又蠱惑將18趴推翻，以為是易如反掌，又以為鴻鵠將至！把自己當「神」，可以「混騙混吃」，把任何的「檢驗」、「考驗」，都看成是在「抹黑、抹紅、抹黃」等等，卻忘了沒有一件事或話語，不是他自己「打臉」自己！

例如說自己到處講，過去的「花天酒地」，又如何的「荒唐歲月」：而政治獻金怎麼來，怎麼用？也沒有交代清楚；而自己「天花亂墜」的政見，更是零零落落！在高市議會表現，堪足例證！對於兩岸認知不足，不知須在維護中華民國主權（習大大根本不承認存在事實）下，進行對等交流，反欲「依賴」老共的「經濟市場」，無異是自己「抹紅」自己！又如市府官衙的「用人唯親」，莫不出自「韓李門」，事實俱在，此連「八百壯士」的吳斯懷退將都質疑，能「抹黑」嗎？！

諸此，韓國瑜因靠選舉造勢起家，食髓知味，一直搞「民粹」，毫無治市、治國理念，只會高喊「發財」之類口號！卻欲以不斷造勢，謀取市長、總統的權力，豈不令國人憂心嗎？！不止是王金平難以容忍，一般稍有民主理念知識者，更是難忍？！

復次，6月1日的台北大造勢，韓國瑜夫婦的幕前幕後者，那些地方派系的要角，有哪一個不欠王金平的人情？！讓王有了「喬王」、「公道伯」的封號！不論褒貶如何，但「人情義理」仍在。然則，如雲林「張榮味、張麗善的家班」或台中黑派顏清標家族，甚至花蓮傅崐萁徐榛蔚夫婦等等（特別是惹官非類者），又有哪一個對王金平「雪中送炭」，反而「見利忘義」（連王的親信蕭某亦是），頂多說王是「好人、好友」，竟忘了王亦是參加初選者之一，論資排輩亦應有所「尊重」，卻只會對韓「錦上添花」，連對給王的「溫暖」都沒有？！政壇的人情冷暖，不難想見！自也沒有永遠的朋友和敵人，完全視權力利害而定！

再者，王金平一生最愛國民黨，但國民黨始終「疼未入心」（黃復興至今仍視他為外人，「反年金」挺韓深藍亦然），故不論過去與馬英九競選黨主席，或後來的「馬王之爭」，他一直是最「忠誠」、受傷最多的國民黨忠貞黨員！而今國民黨又再一次傷害他最後的政治尊嚴！甚至連他仗義協助的韓國瑜（當初是韓求王），居然說，只有三山的第一場是賴王的大力支持，甚至後來說不知道王要「參選到底」！猶調侃自己是「身不由己」！真是冷到不行！

如今王金平的退初選，能否重拾往昔的地方力量（且戰且走），一般都在觀望。但不論如何，只要郭台銘願「三顧茅廬」，相信以他們的深厚友誼，一旦攜手合作（若朱立倫亦參與），相信發揮的空間更大，可補長短，將有利郭台銘的選情，值得拭目以待！ 王金平夙以紅塵浪裡，孤峰頂上，自況心境。而今政途險惡依然，金剛般若波羅蜜經有云：「一切有為法 如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。而濟公活佛的偈言：「六十年來狼籍，東壁打到西壁。如今收拾歸來，依舊水連天碧。」相信對王金平，都能有以省悟也。

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