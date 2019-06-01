自由限時批》韓國瑜的「金流」才是最大罩門！

宋娣

韓國瑜以「一瓶礦泉水和一碗滷肉飯」打下高雄，給人的形象是「乾淨」！（他還發下豪語「只要貪污就關到死」！真是痛快！）但是「貪心不足蛇吞象」，屁股沒坐穩，連市政都直讓年輕世代女議員翻白眼，卻說要當總統把總統府搬到高雄，「一併解決高雄發大財」問題，而未來的總統選舉補助高達上億（不論當選與否），又成話題，堪稱「台灣絕代政客」！

韓國瑜絕頂聰明，選市長可以「一口真氣」「夜襲」奪下高雄！現為選總統，亦能先不斷放話「消毒」自己的「花天酒地」荒唐歲月，又能不斷製造被國家機器迫害的形象（什麼偷竊、竊聽、黑韓打韓小組等等，通通可以編造出來），現在多了個桃色風暴又算什麼？（像許信良說，那個男人不上酒家？！或成龍說，犯了天下男人都會犯的錯等等藉口）殊不知，總統大位的檢驗極其嚴格，中外因涉及財色案例，中箭倒地，不知凡幾，例不勝舉！（GOOGLE一查便知）

是以，類此中外政商人物都易犯的錯，其核心癥結，就是：「權」和「金」，一旦抽掉，便不存在矣，幾乎「歸零」！

據報導，美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料，指高雄市長韓國瑜有婚外情、非婚生子，還贊助對方生活費，讓韓國瑜一怒提告。對此，台北市議員高嘉瑜在電視節目中表示，吳子嘉之前也爆韓國瑜收了「800+600」萬的政治獻金，到現在韓國瑜還沒去告。高嘉瑜建議韓國瑜一起告下去，免得外界認為之前這件事是不是「不敢告」？

韓國瑜絕頂聰明，選市長可以「一口真氣」「夜襲」奪下高雄！現為選總統，亦能先不斷放話「消毒」自己的「花天酒地」荒唐歲月，又能不斷製造被國家機器迫害的形象，現在多了個桃色風暴又算什麼？（本報資料照）

高嘉瑜表示，到現在韓國瑜都沒有對1400萬一事提告，所以這樣選擇性的提告，也會讓大眾心中產生一個問號。 事實上，韓國瑜今年4月遭國民黨前立委蔡正元爆料，表示吳敦義選前替韓籌了4000萬作為競選費用，引起風波。吳子嘉隨後爆料，指吳敦義在韓國瑜選舉時，分別在台北和高雄幫忙舉辦了募款餐會，台北一場600萬，高雄一場800萬，「而且都是韓國瑜親自簽收」。他表示，爆料來源相當可靠，「如果沒有就直接告我」！云云。

韓國瑜為了自清（對「募款餐會」1400萬並未說明），僅在4月29日公布選舉帳戶收支，沒想到競選收入總額居然高達1億2900萬捐款，支出1.1億元（其中個人小額捐款佔87％、營利組織捐款佔9％、政黨捐款佔0.1％、其他捐款佔4％）。益發引起外界側目！且表示在去年11月8日就關閉帳戶，後來湧進的捐款已經退還，而捐款總數扣掉支出所結餘的1500多萬，等監察院通知可以動支，才能捐贈。

然則，由法學者組成的「新時代法律學社」檢視相關法令，認為韓國瑜公布收受政治獻金1億2914萬9779元，支出1億1408萬7536元，比中選會公告的高雄競選經費上限8884萬1000元還多出約2500萬元，雖是無法可罰，然不免易產生負面印象？！台北市長柯文哲就說，依他的選舉經驗發現，募資太多，蚊子、蟑螂、螞蟻都跑出來了。他並指韓國瑜用的不只那些，「看就知道了」！云云。 接著，與媒體人黃光芹的版稅糾葛不斷，還遭「韓粉」威脅其孩子，連工作都辭了，及至最近又質疑「花天酒地」往事，及社會矚目的「3200十500」之謎，韓國瑜卻顧左右而言他，就連要捐公益的市長選舉補助2727萬（一票補助30元），也未說明。

不僅如此，「賣菜郎韓國瑜」商標也傳爭議，2月申請，但申請地址是維多利亞中學，被質疑是否公私不分，韓國瑜對此就說，是個人申請，與市府無關云云。 簡言之，韓國瑜的錢事不清，錢從那裡來？！怎麼用？恐比桃色風暴還嚴重（未必能傷鐵粉支持，但卻傷國民黨形象，且圈子越來越小，致大量中間選民流失），因為類此皆涉及誠信問題，特別是是政治獻金，以及金流部分，才是最大的罩門！ 看來韓國瑜對各方質疑的「金流」，恐須嚴肅看待和交代！

但不可否認地，「韓流」已退潮了！連原先海外的支持者，據媒體最近的連續報導顯示，已紛紛減退，不再認同了！

例如前全美台灣同鄉聯誼會總會長吳程遠就表示，自郭台銘表態選總統後，韓國瑜就不再是唯一的天王，加上尖銳的言詞，不僅曾批評三任總統，將馬英九也拖下來罵之外，並批評黨中央政策，也多次因為「黑韓」勢力動怒，近期不斷受打擊並不稀奇，但這影響他的高雄市政，也可導致人民質疑他為高雄付出的真心。

另前全美台灣同鄉聯誼會總會長李秉信也同意「韓流」退潮，退潮原因則在於韓國瑜瑕疵顯露多，過去大家對韓國瑜的期待是屬於「造神式」的完美期待，在韓國瑜多方面曝光自己的缺失後，容易造成大量減分效應，「民調下滑是無法避免的宿命」！

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