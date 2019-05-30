自由限時批》高雄人 你怎麼不生氣？！該是聲討「落跑市長」的時候了！

杭東

韓國瑜要在6月1日北上當「假日總統」了！當市長才不過百多天，就心心念念爭大位！不但把國民黨初選搞得烏煙瘴氣（逼促量身打造黃袍），就連高雄市政亦一樣搞得零零落落，輕諾寡信，導致民怨四起，完全違背當初「高雄發大財」的承諾！變成「落跑市長」！不但「肥」了自己，既領市長選舉補助（納稅人一票補助30元）2727萬元，且不論選上總統與否，又可領選舉補助費上億元，乃至肖像、版稅等等，可說已是「腰纏萬貫」的「庶（富）民」（無怪連藝人吳宗憲還在電視節目中搞笑，他也要找沈玉琳搭檔選正副總統，可大撈一票）！

就算每月睡一次破落民宅，算什麼？！現居然還誆市民說，要把總統府搬到高雄上班，「總統兼市長」，真是「宇宙」超級的爛笑話！高雄人，你為什麼不生氣？！

高雄人，該是聲討「落跑市長」的時候了！（資料照）

如今不用說民進黨籍的市議員批判聲浪不斷，連時代力量籍的黃捷亦再一次翻白眼嗆：「市政都做不好，還想當總統？！」就連國民黨的李亞築日前在質詢揭弊（副市長洪東煒包庇擔任國小校長的胞妹案）之餘，更嗆韓說，「我知道你要選總統很忙，我怕你明天就要去選總統，今天就要給我答案。」結果一樣「官樣文章」，不了了之！

根據5月初的一項針對「韓國瑜市長公布去年選舉時收到的捐款和支出」民調，「表示他沒有收取企業大筆的捐款一事」，41.9%相信韓國瑜市長的說法，有45.9%表示不相信。但高雄市民現卻對民進黨的正面評價，高於對國民黨的正面評價。而另一民調顯則示，高雄市民對市長韓國瑜的信任度，正面評價為44.1%、負面評價高達48.2%。

其實，近來韓國瑜的聲量大幅下滑，主因在「五點聲明」，得罪藍營一大缸人，還有市政承諾的頻頻跳票（類如「全台首富」、「馬上發大財」、「人口五百萬」、不計代價引進迪士尼、找名人代言、興建和摩鐵結合的情愛摩天輪、賽車、賽馬、南海挖石油、柴山挖寶藏等等，引發諸多非議；而種切的參選總統動作，形同對高雄市民「背信忘義」！並缺乏民主核心思想價值，且無國際觀，兩岸亦然；像韓把「安全」和「賺錢」都寄望在中國共產黨政權身上，簡直荒腔走板！中華民國台灣勢必要獨立自主，站穩腳步，經濟立足台灣，佈局全球，人民才會幸福。而習近平已經說九二共識並沒有國民黨說的「一中各表」，亦強調「一國兩制」的「併吞統一」做法，此與韓國瑜主張的九二共識，完全背道而！如今美台的「台灣關係法」，益發鞏固扎實，才是未來兩岸的依憑和努力方向！

再者，韓國瑜非但不能勝任高雄市長（藐視市議會的「監督」職責，經常出言不遜），亦傷害了對市民的「誠信」，讓高雄人越來越反感，只要看網路一片有憑有據的評論（非「黑韓」式的謾罵），不難想見！（韓粉的「同溫層」，只是一種自嗨作用！完全漠視中間、年輕選民的真切感受，而民進黨未必能傷韓國瑜多少，真正傷害韓國瑜的只有他自己，跟國民黨人）

例如，韓國瑜在選前主打「北漂青年」返鄉，宣稱要「拚經濟一百、政治零分」（如今已然顛倒），讓北漂的高雄遊子都能回來。結果市府卻猛拼房地產，房價更高，肥了業者，卻使北漂的遊子更難回來了。根據一項最新民調，韓國瑜在20-29歲市民中滿意度僅有25.5%，不滿意度高達45.9%，為全台最差的成績！

又如，在馬來西亞簽下的上億MOU（備忘錄），但隨即被發現對口公司是中共統戰幹部經營。接著到中國大陸號稱簽下50億訂單和MOU，其中不乏中共國企或中共國有資產監督管理委員會監管的企業，尚有帳目造假的企業等等。諸此案例，不勝枚舉，遑言追求「經濟一百分」！讓人興嘆。

復次，「錢事」糾葛不清外，「用人唯親」，問題更大，上任百多日，卻尚未完成小內閣行政團隊的籌組，迄今尚有多位一級首長未齊。而亦已有兩位一級首長預定人選因涉及賄選、酒駕案定讞而更換人選，另兩位一級首長則是上任前自行請辭。又如高雄輪船公司董事長亦是友人（即處理近日沸沸揚揚的韓國瑜與「王小姐」疑案者），而觀光局的主祕為李佳芬閨密，土地開發總經理卻是祕書兼司機（已辭）等，不一而足。顯然韓國瑜在「識人、用人」層面，問題嚴重，一旦登大位，戕害國政，亦勢將難以想像！？

無怪韓國瑜在參與國民黨初選說，YES I DO的「50小時內」，中港台各地」所湧現的「批判聲浪」，方興未艾！而出現的聲音又主要來自「原先冷靜支持或觀望的族群階層」，差堪用「難以想像」形容之！

像不久前的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），便因爭議不斷，已遭到近5萬人請願要求下台！台灣網路亦瘋傳外電，認為烏克蘭民眾覺醒的好快！

須知，「諧星」澤倫斯基之所以突然當上總統，完全歸功於他的電視台老闆（很像「韓天台」的模式，台灣則偏重「造神」），在大選前，看中選民大多不滿前朝，渴求改變，又厭惡謊言連篇的老面孔政客候選人，投票意願很低；於是他大膽起用澤倫斯基，天天製造話題，天天製作節目搞笑！詎料，人氣暴漲，民調一路上升，經過二輪又意外勝出接任大位。所謂「一人得道，雞犬升天」，澤倫斯基所屬的電視公司，從上到下，全都成了「新權貴」！簡直匪夷所思！致遭到國會和社會嚴厲批評，加上政策的不當，胡搞瞎搞，又造成新的民怨！使得「罷免總統」成了烏克蘭現在的「進行式」！淪為國際政壇的`一大笑話！難道台灣真的要步上烏克蘭的後塵嗎？！在在令人憂心！

從近來高雄市網友在網路上的種種「憤怒」表現（大多反對韓國瑜「吃碗內看碗外」的「帶職參選」），顯然，高雄人，該是聲討「落跑市長」的時候了！

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