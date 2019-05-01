自由限時批》權鬥一流 錢事又不清 卻能「黃袍加身」？！怪哉！

東方亮

台灣70年來創下經濟奇蹟！亦創下民主奇蹟！還創下一瓶礦泉水可拿下深綠鐵盤的高雄奇聞！更能以「被動徵召初選」代表國民黨競逐大位的怪事！更令人瞠目結舌的是，高喊「政治零分」的韓國瑜市長，卻是「百分百的鬥爭高手」，可以讓百年老店的權貴大老商賈低頭，連黨魁都能百般「吞忍」，猶搞出一個「黃袍加身」的橋段，讓他能「進退裕如」，而黨內卻個個「噤聲」，淪為「趨炎附勢」吹捧之徒，誠是兩蔣在位之時所未見的怪象！（兩蔣尚重鋪陳「虛懷若谷」形象和顧及社會觀感）而韓的「信徒」則是囂眾過市，囂狂得不得了，一副「順我者昌，逆我者亡」的嘴臉，欺壓「沉默善良」的大多數民意，他們的「非韓不投」幾形同「紅衛兵」行徑，可以決定誰當國家元首？！簡直顛倒「民主」為「民粹」，莫怪關心國是者，莫不憂心忡忡！

若說「經濟100」，韓市長為高雄做了什麼？自有公評！一般多見他僕僕風塵於星馬、港澳深廈及美國道上，接受各種「總統」的簇擁歡呼聲，且不時炮打政府和國民黨中央，一路上都有「韓天台」媒體集團陪同，聲勢凌人！而所喊的口號都很「奇特」（缺乏現代知識和觀念），像「國防靠美國、市場靠中國、技術靠日本，努力靠自己」，被輿論批評後，現改為總統級的口號，就是「台灣要安全，人民要有錢」！

你可以欺騙人於一時，但無法欺騙所有人於永遠。（資料照）

如今反而變成他的罩門，因為北京認為他不如郭台銘的「國防靠和平」，直截了當，乾脆「棄武降順」！而他「台灣安全」其實和郭台銘是半斤八兩，都是少靠美國，少買武器，簽和平協議！怪奇的是「韓鐵粉」，竟然是韓說什麼都可以！簡直無視台灣主流民意為何物！守護民主主權核心價值的無比重要性！好像變成只要「發財」，降順中華人民共和國和共產黨，都無所謂！那麼台灣2300萬還要奮鬥什麼？！

至於「人民要有錢」，現卻成了「韓家幫」要「有錢」！韓市長不僅在任用「親信」，肆無忌憚外，連區區的版稅，幾乎將媒體人黃光芹「逼上梁山」，搞得「恩斷情絕」，那像一個男子漢！無怪黃光芹心寒地在臉書說：「就把我埋了吧！殺手陸續出現，左一刀、右一斧。他們彼此交戰，研究致我於死的方法。」如此這般的江湖作為，真讓人不寒而慄！

而今韓國瑜又惹上「錢事」，就更說不清楚了，已像雪球般越滾越大！例如他在日前公布去年競選捐贈收入為1.29億元，支出1.1億元。但由法學者組成的「新時代法律學社」檢視相關法令，認為韓國瑜公布收受政治獻金1億2914萬9779元，支出1億1408萬7536元，比中選會公告的高雄競選經費上限8884萬1000元還多出約2500萬元，雖是無法可罰，然給人是什麼印象？！台北市長柯文哲就說，依他的選舉經驗發現，募資太多，蚊子、蟑螂、螞蟻都跑出來了。他並指韓國瑜用的不只那些，「看就知道了」！

然則，國民黨前立委蔡正元又在近日爆料，稱國民黨主席吳敦義選前籌了4000萬給韓國瑜作為競選經費，引爆「4000萬疑雲」。儘管蔡正元事後已因爆料「沒事先知會」，向韓國瑜道歉，但爭議並未就此告一段落。《美麗島電子報》董事長吳子嘉更在政論節目中加碼爆料，指吳敦義在韓國瑜選舉時，分別在台北和高雄幫忙舉辦了募款餐會，台北一場600萬，高雄一場800萬，「而且都是韓國瑜親自簽收」。他表示，爆料來源相當可靠，「如果沒有就直接告我」！云云，可說是一波未平，一波又起。

而在人事方面，韓市長復犯北農時期總經理的毛病，現更上層樓，將具有巨大利益的單位任用親信，再引發軒然大波。本來首長就擁有人事決定權，但必須慎重考量為之，否則不只影響社會觀感，更是違背韓市長的「苦民所苦」口號！因為他的口頭禪，就是「基層」要安身立命、養家活口！如今將親信佔肥缺，豈非是「圖利」自己人，無視基層「生活」？！況且高雄港土地開發公司新任總經理程建騰，又是李佳芬的親信，更是予人口實！另在今年元月上任的高雄輪船公司新任董事長黃文財，日前亦遭前立委賴坤成踢爆，說是韓國瑜親信，更是韓國瑜母親的牌咖云云。

復次，「人事酬庸」問題，多年來不論誰執政、均遭各方詬病，不能因為自己執政，就說前朝亦然。此乃「推諉塞責」，因為前朝敗壞綱紀，才會發生政黨輪替！韓國瑜竟「重蹈覆轍」，不以為意，足見其「原形畢露」也。

又如此次北上到中央黨部「密會吳郝曾」，而高雄市新聞局長王淺秋，赫然在場，身為「市府官員卻高調參與與市政無關的「黨務行程」，難免會讓人產生「公私不分」的觀感。此也不難看出韓國瑜的「黨國遺緒」作祟，因為他在處理人事顢頇的作為，或言行專斷的做法。並非是「魄力」，而是「威權」使然，乃是利用民主耍威權的2.0，為一種「非民主」型的政客罷了！

據不久前的《遠見雜誌》發布的民調顯示，台北市、高雄市都有過半民眾不樂見自己的市長「落跑」去選總統。其中不支持（作答為不太支持或很不支持）韓國瑜半路參選總統的民眾有53.7%，柯文哲則是58.4%；其中強烈表達很不支持的市民，韓國瑜有33.6%，柯文哲是34.2%，差距不大。

最近在韓國瑜的5點聲明及吳韓會後的4點聲明之後，據媒體報導，不少韓粉紛紛倒戈，甚至在韓國瑜的粉絲專頁上留言，沉痛地說「韓國瑜89萬個高雄韓粉對你而言算什麼？」感嘆現在都已幻化成空，原來一切只不過是韓的跳板；而亦有網友表示，請韓國瑜「以後以後別再踏足高雄，因為你冠冕堂皇的背棄了曾經口若懸河信誓旦旦對高雄的承諾。」云云

於此，可總結引用一句顛撲不破的名言，就是：「你可以欺騙人於一時，但無法欺騙所有人於永遠」！當可為所有台灣的政治人物戒鑑！

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