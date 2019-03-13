自由限時批》韓國瑜的最大罩門？！

杭東

如果有機會被國民黨「徵召」角逐大位，韓國瑜的最大罩門將會是什麼？吳敦義日前給了答案，就是身體！ 吳敦義更在電視專訪中連說三次，對於韓國瑜的身體狀況擔心，還說他已有請朋友轉告韓，要照顧好身體，「因為最近好像瘦了不少」！ 乖乖隆地冬！這記「綿裏針」，不難發現，國民黨的宮廷鬥爭好不劇烈，已殺到刀刀見骨的地步！身為黨主席的吳敦義一句話，亦可看出不愧是箇中高手，面面俱到，又能進退裕如。

即使韓最後被「徵召」或「當選」，他在任期內仍握有「黨權」（黨中央、不分區立委提名）；屆時「黨政」仍將呈「分庭抗禮」的局面，台灣亦恐將會處於黨爭、政爭不斷的情勢，而老共更不會放棄如此絕佳的「統併」台灣良機（「一國兩制」亦恐將水到渠成）！

韓國瑜的政治智慧，對未來的「春秋大夢」能省悟多少？（資料照）

吳敦義並在專訪中強調，國民黨一定要推出一位不會受到攻擊、沒有變數、不會有健康、品德操守以及團隊的問題的候選人（朱、王、韓則備受檢驗），否則選舉時，對手無所不用其極，如果被選出來的個人或其團隊有弊案，或體能如果不行、中途衰弱怎麼辦？誠可謂是「用心良苦」也。

「所以，我也保持萬分之一的（參選）可能」。吳認為自己黨政經驗豐富，無論中央、地方全都做過，而且他從未被調查局問過話，自己的首長與幹部全都乾乾淨淨。這點，外界自另有公評。

至於韓國瑜的身體好不好？當然，他的太太最清楚！然則，這恐不只是涉及個人或家庭的問題，而且關乎國家軍政大事和黎民百姓福祉的要事，自是輕忽不得！是以，歐美民主國家對參選大位或當國家元首的健康和體能，均視為天大地大的事，選民亦都會審慎評估及檢驗。

例如美國上次的總統大選，就空前劇烈（包括網路空戰等），川普和希拉芯還紛紛公布身體檢查報告比賽「健康」。像川普長達35年的私人醫生哈羅德.伯恩斯坦（Harold Bornstein），還特別檢查開具了一封健康證明說：「如果川普當選，他將會是美國歷來最健康的總統。」主要是川普長期不喝咖啡、煙酒不沾，喜愛打高爾夫，雖愛吃高熱量食物及全熟牛排，然都能自制及常做運動維持平衡。 但對手比他年輕的希拉蕊，則常因嚴重咳嗽而中斷演講。川普團隊猶嘲諷希拉芯「對媒體過敏」，她亦反擊：「每當我想到川普就會過敏。」

但遺憾的是，她私人醫生麗莎.巴達克（Lisa Bardack）經檢查開具的健康報告，其中提到，希拉芯有季節性花粉過敏和甲狀腺功能減退症，後者可能導致新陳代謝減緩，令人容易疲勞。並曾於1998年和2009年腿部患上深靜脈血栓，2009年手肘骨折，最嚴重的一次患病是在2012年12月因感染腸胃病毒脱水、暈厥，造成腦震盪等等，致遭到媒體和選民質疑聲不絕如縷，懷疑她能否擔當重任？足見身體健康是當總統的最重要的本錢！並非妄言。 就連美國有線新聞網CNN，還曾獨家調查採訪美國白宮的「御醫」，他們幾都異口同聲地說：「當美國總統不利健康」，當亦非危言！

簡言之，當總統首先得有工作24小時不能停的認知，不僅每天要處理堆積如山的文件，和常在危疑震撼、動盪不安之下定策，還得隨時提心吊膽，防備自己的性命安危，更有如「刀尖上」般的生活；無怪連菲律賓狂人總統都說：「累死了！」「不是人幹」的牢騷！

畢竟國家元首肩負著戰爭與和平，生與死，貧與富的重大使命，就像一個「24小時不間斷轉動的齒輪」，還得經常保持體能訓練，更須隨時待命！連生病也不被允許倒下！ 美國知名的學者傑羅爾德·波斯特（Jerrold Post），亦是華盛頓大學政治心理學學科主任和精神病學及國際事務專業教授，就形容得相當貼切，他說：「當總統生病的時候，便好像政府所有的系統都停止工作了一樣，白宮，媒體以及大眾都失去了正常的方向。儘管總統生病是一件個人的私事，但處理不好的話就會釀造一場公眾的危機。鑑於這種狀況，亦不可能等到身體完全康復再投入繁忙的工作。」 由此不難了然，韓國瑜的身體好不好？除了攸關高雄福祉，若一旦「徵召」投入2020大選，恐影響台灣未來的可能性更大，他的身體狀況，恐不止是吳敦義關心，台灣的民眾更是關心，豈能等閒視之耶？！ 諸葛亮有詩云：「大夢誰先覺？平生我自知。 草堂春睡足，窗外日遲遲。」此端視韓國瑜的政治智慧，對未來的「春秋大夢」能省悟多少矣。

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