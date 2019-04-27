自由限時批》韓國瑜急了？！

董森霖

近來韓國瑜急了！並非完全是郭台銘的參選，因為他的民調掉了並不多，何況郭董比他「紅」，地氣又不足等等，問題較多；只要看郭董時而暗諷或批評，卻又頻呼是「我的英雄、鐵打的兄弟」等等（有利拉抬股市行情），便知是一場「虛擬戰爭」！而他又在急什麼？會肇致一連串的失言，顯出反覆無常的原形，此除了政治性格扞格他的大位之路，或許還有傳聞中「更大的老虎（馬英九肖虎）」在後頭！是耶？！非耶？！答案即將揭曉，值得後續觀察。

果不其然，在今天就有記者問：「吳韓會之後要去參加馬前總統所辦的經濟論壇嗎？不過您之前在美國出訪時有說前幾任總統把台灣經濟搞垮（殘廢），這個部分會不會有點自相矛盾？」引來韓不快，反嗆記者「我只有講他一個嗎？」記者回他「講3個」，韓怒嗆：「對啊，那你為什麼只問一個呢？」，讓記者會現場一度尷尬。然他卻忘了自己已是「國民黨籍」的「新權貴」，言行舉止，自受民主社會的檢驗，動怒未必能解決問題。

像不久前韓自己還在「5點聲明中」痛批國民黨權貴的「密室協商」，振振有辭；接著，又把前立委蔡正元所說，黨主席吳敦義在他競選高雄市長期間，曾募款4000萬元交給他，居然又「震怒」異常，甚至賭上高雄市長職位！此亦未免太不顧政治倫理，在對待港澳中聯辦主任、國台辦主任之時，卻比自己的「黨主席」還「親」！像話嗎？如今自己的言行招惹「眾怒」，還怪東怪西」，說人家「抹黑」一火車（如果像過去16年呆在貴族學校，便根本無人會聞問），甚至拿民進黨出氣，真是什麼跟什麼？！

韓國瑜回應指出，吳敦義已幫他「澄清」，並提出4點說明，自認不是愛財之人。（本報資料照）

妙的是，韓國瑜今天上午卻又回應指出，吳敦義已幫他「澄清」，並提出4點說明，自認不是愛財之人（沒人說他「貪財」，而是為何說不清楚）。其中猶不忘「虧」吳主席，說是「介紹很多朋友，但選戰初期，他的狀態非常不好，不像會選上的人，很多好朋友認識之後，對他的選情是存疑的。後來企業界的好朋友有些捐款，也全部都在會計師那邊，很快就會公布云云。而對「蔡正元的指責，他則表示「完全無法接受」。不過蔡正元亦在臉書PO文，替韓國瑜「試擬」了兩點聲明：「一、吳敦義主席和國民黨中央，沒有補助我競選資金，我能體諒，因爲國民黨真的很艱困。二、吳敦義主席有找他的朋友幫忙募款，金額多少，我沒計算。但不論多少，我都很感謝。」復引起網路熱議。

至於內定接高雄港土地開發公司總經理的程建騰是李佳芬的親信事，亦引發爭議，此乃涉及社會觀感，與「貪污關到死」或「首長任用人事權」，並無多大關連。而是當年號稱「清廉」的馬英九，自己不貪污，但身邊卻多的是貪墨之徒，林益世即是代表之一。才備受關注。 類此的前後對照，便知韓「大諸侯」的格局、智慧、高度如何了。

如今黨內的權貴、大老等看到韓國瑜，莫不戰戰兢兢，唯恐「侍候不週」，因為他是今天國民黨重返執政的「天之驕子」，比當年的「小馬哥」，還威！稍有不慎，立馬遭韓粉「拳棍刀槍齊下」！例如黃光芹只不過是新聞專業性的訪問，道出「韓有登龍之意」，結果下場「慘不忍睹」！為了維護孩子安全，毅然辭去工作，韓家卻不聞不問，與他們的「道德形象」落差太大！現竟連「版稅」也不放過（李佳芬提領第一筆150萬），一直糾纏至今（今天稍早黃光芹在臉書貼文，「勸李佳芬不要『我執』」，若繼續發動潘恒旭等人開戰，「我絕對奉陪到底！」云云），令人嘆為觀止！（附按：徐世榮教授今日亦在臉書PO文聲援黃光芹，表示在李佳芬出面後，證實韓粉過往針對黃光芹的「蹭飯、騙錢」批評，完全是韓粉的惡毒謊言，「這實在有夠卑鄙」！而韓家本身為當事人，卻遲不對外解釋說明，讓謊言不斷地擴大，嚴重傷害了黃光芹及其家人，這更是罪加一等，由此也可見其道德品格的嚴重缺陷與不足。此外，從韓粉使用的「蹭飯」二字，可推測這批韓粉應是來自於對岸中國。「試問，台灣有多少人會使用『蹭飯』二字？他認為台灣的公共言論場域已經明顯地被敵人嚴重滲透侵入，而敵人正在利用我們的民主與言論自由來傷害台灣及奪取台灣。）

如今連國民黨要選立委者，更是「小心翼翼」，不敢造次，「非擁韓不可」，到了匪夷所思地步！堪為台灣政壇奇觀！就算是媒體人、名嘴亦多在「韓（粉）式恐怖」之下，噤若寒蟬，不敢太「專業」發揮「第四權」監督，免得惹禍上身！更是創下「新聞自由」的奇蹟！（過往是不畏政府，而今卻對高雄市長、總統參選人「忌憚」），真是令識者又畏又懼，又笑不出來！

尤有進者，自韓、郭「雙槍」（自稱是台灣「兩大巨柱」撐起台灣的一片天）一出，大有「誰與爭鋒」之狂唳！不論網路、平面媒體、廣電等，猶分成「挺韓派」、「挺郭派」，背後還有「中國網軍」境外操控，讓台灣的閱聽大眾及選民，耳不聰、眼不明，只知有「韓郭」，卻不知台灣已不知不覺地轉向「紅色中國」統一之路，誠是何其危險哉！

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