自由限時批》凌遲韓國瑜！

董森霖

近來國民黨凌遲韓國瑜的戲碼，時而高潮迭起，時而峰迴路轉，又時而混沌不清，更時而擺譜算計，一張張面孔的喜怒哀樂表情，淋漓盡致，真是絕妙精彩的宮廷戲碼！不論是幕後的馬英九等，或是幕前的吳敦義等，不但是最佳的編導，還是「絕配」！馬的陰狠，吳的厚黑，正是滿嘴仁義道德，背後下毒手的寫照！

而韓的「志大才疏」，得意忘形（常以酒國英雄、金庸武俠小說角色自詡），未有省悟黨國的政治智慧，自易一步步走入圈套，遭受凌遲之苦痛！除非能大徹大悟，幡然回到守分初衷，或克有濟，否則勢將前功盡棄！

近來國民黨凌遲韓國瑜的戲碼，時而高潮迭起，時而峰迴路轉，又時而混沌不清，更時而擺譜算計，一張張面孔的喜怒哀樂表情，淋漓盡致，真是絕妙精彩的宮廷戲碼！（資料照）

馬吳等的「排韓」預謀，早就有之，偏偏韓「志得意滿」，傲慢之餘，又時予冷嘲熱諷，不勝枚舉，更將馬吳執政打成「鬼混」，把經濟搞得「殘廢」，尤其是說他一人超越國民黨，猶批「黨奴論」云云。無形中也得罪了所有的黨國權貴、菁英、企業主等（連他的「恩公」王金平都不以為然），私下串連十分密切。

須知，韓國瑜若論資排輩或階級，在國民黨內，算屬於類似印度4大階級（賤民例外）中的「吠舍」和「首陀羅」之間，又為孫立人（被老蔣軟禁，部屬多連累遭排擠）部屬之後，加以非將軍級的黃復興黨員，又沒喝過洋黑水，軍校專科出身轉入（加分）的東吳大學，就算唸有「土」碩士，亦難打入老K「權貴、菁英」圈圈（類此黨政商的二、三代，泰半留洋獲高學歷，未必懂民主改革之道，但人際關係綿密，善於鬥爭）；而他之能當上黨籍縣議員與立委，已算是「天之驕子」。然在「恩庇侍從」的黨國家父長制的「大宅門」裏，除非能有高層貴人「不次拔擢」（像吳敦義就是蔣經國一手培植，拾級而上），否則淪為「邊緣人」亦是正常，韓閒散16年並不稀奇，只是他有「貴妻」襄助，確是羨煞許多落魄的英雄豪傑！

然則，他在意外時機，幸運撿到槍，一躍而為南部「大諸侯」，是何等的意氣風發，理應知足。但卻被前呼後擁迷失了自己，反槍口對內亂掃，而「韓粉」更是「囂擺」，幾無人敢惹！黨內更是噤若寒蟬，猶迫使吳等頻頻釋放「顛三倒四」的初選、徵召，初選、特邀的徵召等等，最後逼得吳自己都低頭說「不選」。反讓外界看了覺得「逼人太甚」，卻忘了百年老店是「死而不僵」的怪獸，雖鬥不過共產黨，也鬥不過民進黨，但勇於內鬥，則是「史不絕書」！

於是馬吳等人為首的「剿韓團」，就自然形成，亦經常三不五時聚會研擬對策和推演，復採柔軟身段「欺敵」，暗中進行各種部署；其中之一就是物色能「抗韓」的要角，郭台銘則是正中下懷，亦因他「面試」過韓（赴高雄簽訂購買3千萬農產品及投資AI產業），發現韓對美中高層關係不足，對經貿又是外行，說他「口號多」，算是客氣（後曾對韓在哈佛所言的國防靠美國、市場靠中國、技術靠日本，努力靠自己口號，作修正），更感其擔當大位能力並不足，於是「英雄所見略同」，馬吳郭一拍即合。

接著，就推出郭台銘「夜襲」的精彩橋段，正值韓在回國的機上做大位美夢之時，以迅雷不及掩耳手法，把韓踢出「徵召」局外，過程懸疑驚悚，又迴腸盪氣！而翌日當「台風」吹垮「韓流」的瞬間，「韓粉」的那種陣陣漣漪般的崩潰、悲傷和哀嚎，令人不勝唏噓！

郭台銘「夜襲」的精彩橋段，正值韓在回國的機上做大位美夢之時，以迅雷不及掩耳手法，把韓踢出「徵召」局外，過程懸疑驚悚，又迴腸盪氣！（資料照）

馬吳等人的「綿裏針」，更是厲害，為防反撲，再繼續用招。像吳敦義今天上午接受廣播專訪時，被問及鴻海董事長郭台銘決定投入國民黨總統提名初選，是否會改變國民黨的總統提名程序布局，他回應表示「應該不會」，並指出，高雄市長韓國瑜由於不便主動爭取參加提名初選，但如果給予一個「徵召」，讓韓可以被動參與黨的初選機制，與其他參選人一起比較，這樣會比較公平。

吳敦義說，用「徵召」或「特邀」韓國瑜參加初選的方式，「以全黨的名義徵召參加初選」，既不傷黨的立場，又可以解決韓國瑜有點不方便主動參選的問題，不失公平原則。

這番話的弦外之音，就是韓若不識好歹，後面將會自討苦吃。因為韓昨天仍摞下一句酸話，說郭董是能過往北京和華府的優秀人才，至少「目前為止」，他是沒有意願參加2020。易言之，仍留下不甘不願的「空間」，所以吳等「步步為營」，繼續「刀不離手」，就看韓有無智慧能「放下」？！

所謂千算萬算不如老天一算，而機關算盡，對社稷民生福祉又有何益？！國民黨經過這場「郭、韓交鋒」戲碼，大致可看出，其政黨高度、格局、識見，政經改革論述，未能實事求是等等，在在不足，況且不論吳馬王郭韓等，至今仍無法公開擺脫「一中」（兩制）、和平協議框架，令人遺憾！

再者，國民黨檯面上的政治人物，大多亦是「臣服一中」派，對中華民國台灣主權和自由民主、國家安全的堅持和維護，皆未能明確表態，又多以「統獨」或「意識型態」搪塞，處處遷就中共！而郭台銘也都說要走蔣經國路線！但蔣經國也者，最強調的就是「反共保台」！立足台灣，放眼世界！難道2020大選要選出聽北京的「特首」嗎？！這才是真正的台灣危機！能不悚然而驚乎？！

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