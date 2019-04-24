自由限時批》高雄竟成了延安？！

藍綠白

現在的高雄，毫無建設（百日績效多為前朝），可說是「又老又窮」！卻反而變成韓國瑜的「延安」基地！（韓師法毛澤東，與柯P不遑多讓），讓人瞠目結舌！現更是具有「百分百政治」的氛圍（類首都），並擁有「非韓不投」的「韓軍」，囂眾糾集，種切的恐嚇威逼霸凌行為，社會有目共睹；且又有「韓天台」全天候的傳播，網軍密布海內外，更有兩光「道友」鼓吹，「威震八方」，如今不僅綁架國民黨予取予求，甚至威攝台灣主流民意（亦根本不把國民黨的郭台銘放在眼裏）！如今的「黃袍加身」，幾是「手到擒來」，真的會衍變到如此境地嗎？！

佔總選民數約一半的中間選民將會是2020大選扭轉乾坤的關鍵，值得持續觀察。

所謂的「中間選民」，比較接近游離選民（swing voter）既不能歸於政治上「傾左」也不能歸於「傾右」（或是不能歸於「偏保守」或「偏自由」）。根據理論，這種持有完全中立政治態度的人在社會上存在的人數，與其他各組不同政治傾向的人比較，完全中立的人是所有組別中人數最多的。

韓市長，別再鬼扯了，閣下的「原形」，已經畢露」矣！（資料照）

據2018年8月的「台灣指標民調」顯示，有高達45.4%的民眾自認為中間選民，尤其是30到39歲的受訪者，自認是選人不選黨的「中立選民」，多達50.2%。另同年11月政治大學選舉研究中心調查，發現2018年中間選民比例較去年減少1.5％，而國民黨和民進黨，分別約有25％與21％的偏好率，加總仍不到全體選民不的一半。

簡言之，今天的關鍵選票，仍掌握在近5成的中間選民中，屬於「沉默大多數」也就是不論偏激的左、右皆居少數。例如「非韓不投」者，換算亦不過60萬左右（近年總統大選投票總人數，平均約1200萬），「韓流」無須「自我膨脹」太多！畢竟事實勝於雄辯！

回想當初韓國瑜喊出「高雄又老又窮」或是「北漂」等議題時，只是發現他很懂選舉，不是一般的「政治素人」（當過縣議員、立委）；及至喊出「貨出去、人進來，高雄發大財！」又發現他懂得接地氣的訣竅，打的是「毛澤東戰法」，效果顯著。又自稱是「賣菜郎」，要與庶民站在一起（沒人知道他是雙語貴族學校的創辦人，16年生活無慮，還幹了北農總經理多年），無論語言充滿江湖味，或裝扮行為表現直白土俗，大搞「民粹」，還會高喊曼德拉的「愛和包容」！果然奏效，瞬間在南部基層，捲起了一股「韓流」，奪下綠營深耕的高雄！

但不以此「謹守本分」，為民謀福，卻藉機乘勝追擊，協助國民黨贏得多個「綠轉藍」縣市長席次，聲名大噪，「一人超抵國民黨」，大家口耳相傳下來，竟成了「神話」（毛味十足），也成就了「韓神」！更產生了所謂「非韓不投」的「禁衛軍」，而所作所為，又全是為「總統選舉」鋪路；像勤助「立委補選」，跑港澳中國，搞「兩岸關係」，飛赴美國訪問，製造話題，自抬身價，並沒有全心全力為高雄做實事，直把高雄當「延安」的工農革命基地！蠱惑人民，令人悚驚！

當韓國瑜昨天又拋出2020參選與否提出五點聲明，就連行政院長蘇貞昌也看不下去，今天表示，韓市長就任119天只忙著選總統的事情，是不是可以多專心高雄市政，才是高雄市民期待（據一項調查，高雄市民有一半以上不贊同韓選總統）。蘇揆還說「如果有時間請來列席行政院會，因為六都市長都有來，我當院長以來他（韓國瑜）一次都沒來過，不知道他在忙甚麼。」云云。

而柯文哲竟亦凍袂條，說韓的他聲明中提及，「只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！」「覺得怪怪的」，乃以臉書嗆：「只要台北改變了，台灣也會跟著改變。」頗有互別苗頭意味。

另美國加州大學爾灣分校的台灣政治專家南樂（Lev Nachman）在「德國之聲」解讀，乃是韓國瑜保持他一貫的「民粹」政治路線所為，不足為訓。而香港鳳凰電視台的評論員亦感驚訝，韓怎麼剛選上市長，屁股沒坐熱，就要選總統（台灣地區領導人）！連北京的一名學者都認為，但不管是誰當台灣的領導人，都會受到台灣既有政體結構的制約，包括藍綠政黨、台灣民意部門和社會運動等，所以不管誰坐到這個位置上去，很多問題都是很難處理，也不可能全方位的改變對外關係。無異打臉韓的「民粹」，是玩不久的！

不過，說來說去，韓國瑜無非是「權力」作祟，否則不會如此「毛派」而荒腔走板，用韓國瑜自己說的：「市長第一要務是照顧高雄，不可只幫自己打算，做人要顧根本，知道立足點，這比什麼都重要！」而他還說，他年輕時曾荒唐過，手上有權力，但心中並沒有選民，跌跌撞撞十七年後重回職場。

然後現在呢？！還無時無刻地，大作「黃袍加身」的「大位夢」！算了吧，韓市長，別再鬼扯了，閣下的「原形」，已經畢露」矣！

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