自由限時批》韓、郭大亂鬥！

董森霖

小老鼠上燈台，偷油吃下不來 叫媽媽，媽媽不理，叫爸爸，爸爸不睬，嘰哩咕嚕滾下來！這首兒歌，正是韓國瑜「老鼠偷鞋...大的在後面」的寫照，因為大的不是「老鼠」，而是隻「大老虎」的郭台銘！就算喊爹娘（中、美）也沒用，因為「大老虎」比他更親爹娘！

直到今天，所謂的「韓粉」或「郭粉」，根本搞不清楚韓、郭兩個「本尊」有何本事，可以「頂天」？！（台灣的政經複雜環境，舉世聞名）猶把2300萬當「莊孝維」，以為眼前的支持者，就能代表2300萬的樣本？！簡直荒謬至極！須知，只要有「韓天」媒體，便有民調「機構效應」；其餘民調也者，也只是「各取所需」，「公信力」根本不足，反易「以訛傳訛，推波助瀾，造成種切亂象！

韓、郭兩人各擁其「粉」，終須一戰！（資料照）

尤有進者，韓、郭是把「民粹」看成「民主」，不斷煽惑支持者情緒，塑造「王者」的非典型親民形象（類似毛澤東式），往往得意忘形，而胡言亂語；亦比較接近中國共產黨的「類專制」思維，認為民主是一種統治、愚民、搞經濟的工具！完全不知尊重自由、人權、多元民主社會的意義和價值，才會有「市場靠中國」，「和平靠中國」、「買武器無用」等等的乖異言行（句句正中老共下懷），亦讓不明就裡的群眾如吃「迷幻藥」似的，當他們是「台灣的救星」！無怪連中共官方的媒體，都「偷笑」不已（不妨讀他們的評論），因為不管出現「誰」，只要能搞垮「台灣意識」統一就好，對韓、郭狂呼「中華民國存亡戰」之類，或拿中華民國旗子或戴國旗帽等等，根本不CARE！

套句近日「環球時報」的評論：「....台灣內部的政治遊戲越來越無關緊要，它們當時可能很熱鬧，但都將被歷史忽略。大陸對台灣選舉應越來越不持傾向性，它是我們基於實力的自信，也應逐漸完善相關的政策配套（即要致力於有助於吸引和強制實施統一的力量建設）。」云云，不難看出，北京對台大選的基調，韓、郭只是藉「靠勢」來壯大自己的「政治利益」，即使得逞，也將一樣走入歷史！

其實，國民黨大咖們，原待韓國瑜「衝鋒陷陣」，可以重返執政「坐收漁利」，詎料，韓奔走星馬港澳圳廈（特別轉了一圈「中聯辦」），及美國（哈佛「閉門座談會」，自抬身價）一趟，席不暇暖，更在簇擁聲中，忘了自己，便口不擇言批判藍營高層及大老，得罪一缸人，自亦露出「狼子野心」，就是坐等「黃袍加身」。就在此時，台北大咖們密謀推舉郭台銘，一拍即合，連「恢復黨籍」都辦妥，一舉在韓回國途中突襲成功，讓「韓流」頓時夭折，韓粉分裂，另與知識藍、經濟選民、貴族藍等匯合成「郭流」，震驚中外。同時，韓流、郭流也因而演變成「分庭抗禮」，民調也不分軒輊，紛爭不已。

據20日流亡美國的中國富商郭文貴與前白宮首席顧問班農（Steve Bannon），在一項談論郭台銘的訪談影片中，除透露中共早已指定郭台銘選台灣總統，認為郭台銘「懂政治」、「能跨三界」，第一界是美中台，第二界是台灣政商和生產領域，第三界則是因為「中國目前急需能與民眾溝通產業化的人」；另尚有「技術盜竊」的目的。他在直播中痛批，郭台銘是「商業小偷」，「幫助中共偷蘋果、幫助華為偷技術」，是「世界上最大技術盜竊犯」，且北京早已握有郭台銘各種把柄，形同已被中共控制，做為美中台之間技術的關鍵人物。是耶？！非耶？！恐只有留待時間給答案了！（畢竟「長江一號」的傳聞故事，知識界多能耳熟能詳）

至於，北京對韓國瑜的評價，郭文貴說，就是一個很會選舉的人，但道德「沒辦法讓人相信，畢竟他文化教育程度太低（有如北京玩天橋下的江湖把式）、HOLD不住」！

簡言之，韓、郭兩人各擁其「粉」，終須一戰！而郭則持高姿態因應，韓則轉低調應付。現吳敦義更是高招，再弄一個「徵召被動參加初選」（是要讓候選人有正當性），讓韓重新選擇，若進「輸掉」，無異「陪葬」，即使「贏」，高雄沒了，又與「大老虎」結樑子，後果堪虞。此更像「殺君馬者，道旁兒也」的故事（意思說，殺你馬的人，就是那些在路旁不斷給你掌聲的人），不禁令人莞爾。而「大宅門」反而樂得「隔山觀虎鬥」，不論誰勝出，後來都得再與綠、白拼，誰能真正領2020風騷，尚不得而知，讓我們繼續看下去。

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