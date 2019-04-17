自由限時批》郭台銘拋震撼彈，進軍2020大位了！

辛文

鴻海董事長郭台銘今天下午獲頒「中國國民黨中央委員會榮譽狀」表揚後，如虎添翼，當場宣布要參選國民黨的總統「初選」，無異為政壇拋下一枚震撼彈！韓國瑜除非甘冒郭所不同意的「徵召」，否則恐將只有知難而退了！

其實，光看這兩天郭董當「攔路虎」的精彩表演，高下立判，立馬讓韓國瑜「前功盡棄」，在美悻悻然說「2020不在我規劃內」，而眾多的韓粉更是痛哭流涕「捶心肝」！真是應驗「爬得高，摔得重」的老話！

又如郭董談到參選2020年總統時，昨天亦是「琵琶半遮面」，「故弄玄虛」地鬆口：「最快這2天會做最後決定」，還說「要去問關公、問媽祖！」厲害吧！

靠話術、騙術根本沒用，「因為縱使你能騙人於一時，但絕騙不了永久！」（資料照）

果不其然，未演先轟動。今天上午分別在板橋慈惠宮、淡水武聖宮參拜，就擠滿人潮。郭董說，要如何來幫助窮困百姓、幫助年輕人，仍要等關聖帝君指示，至於如何接收指示，會用民調告訴他。說來也是入情入理！

當外界批評他「寧可信鬼神，也不信科技」，他除表示，自己是少數受邀蘋果創辦人賈伯斯喪禮的華人，且發現賈伯斯還是信密宗。更強調，我們的祖先就是神，做壞事的就叫鬼，這是每個人的信仰不同。壯哉斯言！

只要觀察當前的台灣大咖級政治人物，有哪個不拜宮廟、不隨神佛像繞境、搶抬、鑽神轎的？！就連葉克膜醫師柯文哲更是勤走全島、拜得兇，連尿黑、鼻子長痘都不要緊，虔誠得比各道、佛派信徒，都還要認真。這說明了什麼？就是「大位直教人生死相許」！如今郭董既然起心為念，自然得「入境隨俗」接地氣了！

儘管郭董昨天在出席ICRT與AIT合辦的「台灣關係法」40週年座談會時，突然與陳唐山、蕭美琴動氣、暴走，舉止不當，頗受社會批評，但卻擴散了「修理民進黨」，及獲得藍營支持者的效果。

簡言之，此乃是「有備而來」的舉措，戴著中華民國國徽帽，並藉鎂光燈得以「借題發揮」，產生「踢館」效應，讓藍營看了爽！（他也知道民進黨初選鬥爭有分裂前兆），便以爭取更多的支持者。可別忘了，郭董事前有做過功課，一是先詢問AIT理事主席莫健，美國有無介入2020總統大選？有無特定支持人選？莫健則公開否認。而在設家宴款待私交深厚的美國前眾議院議長保羅‧萊恩（Paul Ryan）時，亦談到未來台美中的互動，如何最適等等的問題，得以了然於胸，加以他和川普和習近平都有交情（中美兩地投資不少），使得此次參選總統的機率大增，更讓人看到大企業家「謀定後動」及「狠穩準」的一面！

事實上，郭台銘想選總統的念頭，早已有之，只是TIMING（時機）不到位。直到去年的「1124」，失業16年的政治邊緣人韓國瑜，竟能靠一碗滷肉飯和一瓶礦泉水，就拿下綠營鐵盤江山的高雄，令他十分震驚！亦讓他感到盛名財富與選舉政治無關，而是如何抓住和感動思變的民心，才是取大位之道。於是有了進一步「知己知彼」的做法，並藉投資高雄機會接觸韓。俾了解其人其事。當韓國瑜去了一趟新馬港澳深廈，又接赴美訪問，可說是「志得意滿」，狂言空話很多，又有「韓流」的簇擁，竟忘了自己是誰，虛驕傲慢的種切表現，讓藍營大咖、菁英階層紛紛不滿，話亦傳到了郭董，心中自也有了定見。

偏偏韓又不識趣，說什麼「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，外界解讀鴻海董事長郭台銘就是後面的「大的」，郭董乾脆順著韓的話回應說：「我不是小老鼠，我是大老虎！」引起各界熱議，使2020年大位之爭更顯雲詭波譎。

及至，韓國瑜在哈佛大學進行閉門座談，脫口20字韓式口號：「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」，讓郭台銘相當不以為然，更改寫為「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己」。他在臉書直指，對於台灣未來的命運，提出截然不同的看法，就是「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己」，跟韓國瑜的觀點，只有靠自己一項相同，其他3點都不相同。

而他進一步的解釋，「中華民國的命運掌握在自己的手上，國防不是升高戰備可以解決，市場要依實力去競爭才能長久，全球化的壓力下發展重平衡，技術發展一定要有自己的底氣，要怎麼收穫先要怎麼栽，大家想要什麼樣的未來，掌握在自己手裹」。亦使外界對其「國防靠和平」有了不同的看法，認為「和平要靠國防實力作後盾，才有安定、安全、安心的保障」，特別是中共謀台日亟的今天，要以武力或「一國兩制」解決，甚囂塵上！空言「和平」（或簽訂和平協議）無濟於事！等於「引狠入室」（國共內戰的北平裡應外合，即是例證）！

顯然，郭董和國民黨的有一共通點，就是「友中、和中」，不提維護中華民國台灣主權或批評中國共產黨種切為大前提，又不高舉自由民主人權的大纛，與國際廣結善緣，也不願增購美方武器或自行研發，深怕激怒中共等等。換言之，國民黨推誰出來，通通不會以「國安」為要務，例如韓的「市場靠中國」，而郭亦復「國防靠和平」（還有「民主不能當飯吃」引起非議等），在在「與虎謀皮」，已是不言而喻矣。

復次，郭董雖有「計利當計天下利，求名應求萬世名」的體認，但並沒有川普那種「美國第一」的霸氣，以強調「台灣優先」！而事業版圖又與美、中相關，特別是與習近平交情頗厚（習當福建省黨書記時結識），人際關係遍及黨政商，但能否放空，專注台灣政務不致淪為「特首」，或被中共統一，才是真正嚴酷的考驗和挑戰！

畢竟當台灣的中華民國總統，有許多種切的身家財產限制，更無法隨時出國交流，更難踏上非邦交國領土，而且現任或卸任總統也不能隨意去中國。光是國防、外交及兩岸，更不是憑「私交」或「雄心萬丈」，就能成就大事，還有國計民生、民主法治人權等的各種問題，琳琅滿目，能否如願達成治國目標和願景，在在都會見真章，靠話術、騙術根本沒用，「因為縱使你能騙人於一時，但絕騙不了永久！」

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