自由限時批》台灣選總統神話多！

東方亮

每到總統大選之時，參選者不論其學歷高低或閱歷深淺，都有「神話」上身；就連台灣首富郭台銘昨天的政治處女秀，亦說是「媽祖託夢」（果不其然，今或因「洩露天機」，竟發生規模6.1強震）；不止如此，競逐者還一定會到處拜宮廟、繞境、爭搶神轎、鑽神轎等等，不一而足，以沾染「神」氣。類此「不問蒼生，問鬼神」，在科技發達的今天，好像都能「振振有辭」，自圓其說，說穿了，就是一種「愚民」！

最近獲頒聯合國國際奧會女性與體育獎的｢通靈少女」劉柏君更說：「想當棒球裁判就會成為棒球裁判嗎？！一個獨立自主的成年人要為自己的選擇負責」，她不會投票選出需要託夢或擲筊的領導人云云。

郭台銘確已創下台灣政治「神話」的新頁，能否如願尚不得而知。（資料照）

今年最有仙趣的神話故事之一，就是韓國瑜的暴起暴落，聲勢強強滾時，「韓流」頤指氣使，作威作福，誰都惹不起，威脅恐嚇，無所不至；連「韓天台」都能「獨樹一幟」，在遭到200多個大學生團體抗議其「誤導視聽」時，「韓市長」竟為它的「假新聞」自由背書，荒唐至極，此亦成了媒體傳奇！如果不是突然捲起郭台銘的「颱風」，還不知會「囂擺到何時」！此亦印證「禍福無門，唯人自招」！

其實，外界的郭台銘傳聞不少，倒不如說是國民黨權貴、菁英、財團階層的聯合大反撲拔塞的結果！瞬間把韓浴缸裡的泡沫和水都流光了！肇因韓國瑜太「目中無人」，忘了自己是出身講究宮廷文化的國民黨「黑五類」，一朝出頭，得意忘形」地失去分寸，說什麼人家鬼混廿年、三任總統還把台灣經濟搞殘廢、更把「台大人」痛貶云云，不僅是「自我膨脹、不自量力」，得罪一缸人，猶目空一切，把天下看成了金庸的「江湖」（像形容自己是令狐沖、郭靖之類）！不知「人外有人，天外有天」。類此肆無忌憚的言行，實已埋下「犯眾怒」的大禍，連與郭台銘關係密切的前總統馬英九都證實，他最近與郭多次見面，認為「他是一個非常不錯的人選」，能夠出來照制度走，值得肯定云云。

如此情勢的逆轉，韓國瑜還能如常地隨「粉」起舞耶？！若繼續不守本分地玩下去，勢將會成了「盲人騎瞎馬，夜半臨深池了」！

至於，「韓天台」部分，更須「新聞自律」。像3月16日4席立委補選前，中天電視台報導200萬噸麻豆文旦遭倒入水庫的假新聞，後來遭NCC開罰100萬元。今天（18日）行政院更為防制假訊息的危害，院會通過修正3項修法，包括修正刑法第251條與313條、修正「陸海空軍刑法」與修正公投法，未來透過廣播電視、網路，或者以簡訊、LINE等散布謠言與不實訊息，得加重其刑1/2，最多可關3年等等。值得媒體引以為戒，俾能謹守「第四權」職責，不可逾越新聞及言論自由範疇！

復次，郭台銘參選捲起的風颱，震憾中外。中共官媒包括人民日報、環球時報等評論，卻意外地「保守」，偏向「善意的批評」，比如將會遭台媒挖底、或攻訐等等（現在的「中天」卻開始報導郭台銘負面新聞回顧系列，「報導富士康是血汗工廠，名嘴說郭董收割稻尾」，並截圖報導「富士康」＂血汗有何不好？等.....。）

而中國流亡富商郭文貴更早在去年9月就爆料「郭台銘早就佈好局」，讓外界相當驚奇。郭文貴還在今天直播回應，他不是預測準確，而是「情報準確」！還聲稱「郭台銘幾乎可以確定就是台灣的下屆總統」，因為中國共產黨「早就定好啦」！真耶？！非耶？！恐亦不是「媽祖神話」可以決定！畢竟中共對台「全方位」的滲透，早已不是新聞矣。

郭文貴聲稱，郭台銘當總統是「一石三鳥」。中共「實際上培養郭台銘，郭台銘就是台灣商界的代表，然後跟美國、歐洲有大聯合，把他給官方化，實際就是收歸（台灣）了！同時讓台灣的商界更加臣服於中共。而中共此舉更重要的作用，是「把民進黨、把國民黨的其他幾個不百分之百服的，全部給你滅了，事實上那就是政治上統一台灣了」。郭文貴還說，以前是北京當局是暗底下、名不正言不順的想統一台灣，郭台銘若選上，就是「名正言順了」！

簡言之，郭文貴指中共對台施行的，就是所謂的「新超限戰」，乃是全面橫跨軍事、經濟、金融、網絡、資源、等各領域，作全方位及綜合交叉運用的戰鬥。例如對台進行「給利」式的經貿、金融、文教等合作交流，復透過網軍「製造假新聞」及攻擊癱瘓公部門系統，或直接布建全台村里縣市交流合作系統（不經中央政府系統），或來台舉辦實質性的「一國兩制」研討會宣傳（名稱泰半以「和平合作交流」作幌子），積極收買宮廟及基層文宣系統等等，更三不五時派戰機和艦隊圍繞台海及上空演訓，類此進行「文攻武嚇」式的心理、輿論戰等等，以瓦解台灣「反共」的意志和國安！

由於郭台銘的宣布參加國民黨總統初選，已創下台灣企業家參選總統的首例。但國際媒體卻關注他的「紅頂商人」角色，指在台灣與中國緊張升溫之際，郭參選打亂這場選戰，國民黨支持拉近與北京關係的政策立場，符合他在中國龐大的商業利益。英國廣播公司新聞網（BBC）、彭博新聞指出，若郭台銘順利出線，成為國民黨總統候選人，對於面臨艱困連任之戰的民進黨籍總統蔡英文來說，將是一大挑戰！而郭台銘日前批評美國對台軍售，主張停止向美採購武器，路透引述美國在台協會台北辦事處前處長司徒文說法，若郭成為總統，他會有疑慮，「他過去對美國並沒有正面態度」。而郭台銘的「霸氣」雖有助企業體的成功，但未必能因「霸氣」做好政治人物的角色，若稍有閃失，一夕間風雲變色，優勢亦會化為烏有！

但不論如何，郭台銘確已創下台灣政治「神話」的新頁，能否如願尚不得而知，然若能堅守中華民國台灣的主權立場及維護民主自由的國家安全，未必不是福；然若真如郭文貴所說，是「北京指定的人選」！那麼就如「金剛經」所云：一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀！

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