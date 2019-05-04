自由限時批》講X眼的韓市長 真讓人看走眼！

宋娣

一個堂堂的高雄市大市長，竟然在直播節目中講髒話，還把批評他的人及「韓粉」分「真假」，予以痛罵，不但顯露他的醜陋本性，更是不顧是否影響社會觀感，或是教壞囝仔大小！況且他自己還是貴族雙語學校維多利亞雙語中小學、「征服宇宙」校訓）的創辦人，此亦無異流露他的「順我者昌，逆我者亡」的「威權」心態，令人瞠目結舌！ 韓國瑜根本就是靠所謂的「偽正義」形象和「話術」起家！只要粗略統計他選舉前後的言行，泰半為「非知性」的東西，及粗俗的口號，例如「市場靠中國、技術靠日本」，猶自我吹噓是「令狐沖」、「韋小寶」或「郭靖」，非僅「江湖味」重，猶「名不符實」，識見、格局、視野、高度多不足，流於「志大才疏」之譏評。

而他「閉門」16年做了什麼、學了什麼，沒人知道！但他一出現就是穿著便民化，講「庶民」語言，沒人知道他的「底子」（只知在北農總經理幹了兩年多，毀譽參半），但卻能打著「農工翻身發財」的旗號，到處「批判當局敗政」行走，走的是「毛澤東農工革命」招術；更拿著「礦泉水」、吃魯肉飯，和基層搏暖接地氣，贏得普羅好感，加以「韓天台」和網路的運作，瞬間暴紅，成了「政治暴發戶」！迅即拿下綠營「鐵盤」的高雄市，又直逼國民黨黨中央量身打造「黃袍加身」，以叩進總統府！震驚中外，成了繼陳水扁、馬英九後的「韓神」，鋒芒畢露，還創造選上市長不久就可能幹總統的民主奇聞！

堂堂的高雄市大市長，竟然在直播節目中講髒話，還把批評他的人及「韓粉」分「真假」，予以痛罵。（本報資料照）

所謂世事無常，禍福難料，何況潮起潮落，花亦無百日紅，古有明訓。但韓國瑜卻不知「惜福」、「守分」，善盡市長職責，卻是美、中、星馬到處跑，並因受到支持者的簇擁歡呼「總統」，肇致得意忘形，不是是何物。詎料，此時卻冒出「大老虎」郭台銘摻一腳，聲勢凌人，立馬變得「患得患失」，胡言亂語，淨講些與市政無關，又不諳兩岸、台美關係及國政的論述笑話。

於是關心國是的人士，或「愛屋及烏」，紛紛提出忠告或批評（包括近來的「5點大選聲明及4項說明」），反而通通被莫名其妙打成「韓黑」！有的根本就事論事，與挺韓與否無關，一樣「格殺勿論」！加上先前的黃光芹版稅爭議（有涉錢事、被公益之虞），又不顧及其家庭安危（自己妻女遭脅卻緊張萬分，好像自己孩子是寶，別人孩子是草），缺乏同理心，不能將心比心，和他的「愛與包容」口號，落差太大！

接連著，政治獻金、選舉補助等等一一曝光，處處讓人驚奇！還有自己和妻子的親信「酬庸」問題，通通受到社會嚴格檢驗！結果未見有何反省檢討，頂多是油滑說辭的「尊重或抱歉」而已，不見「真誠」，卻忘了今天已是「新權貴」的高雄市長身分，為一重要的公眾人物，豈能動輒震怒，或非理性任事，或隨便任性罵人！

就以近日直播的韓式「髒話」為例，像回敬所謂他的「假韓粉」說：「我說一句不客氣話，我不是用肉眼在看，我是用X眼在看，太差，非常、非常小癟三的行為，這種人我都不好意思講，非常窩囊、非常陰暗，而且非常可憐。」更說：「因為他爸爸媽媽不知道，怎麼生出這種人，太悲哀了，這種孩子不知道怎麼生出來，我看到在網路上用惡劣下流的文字，我都搞不清楚，他爸媽怎麼生他，怎麼樣把他養大的。」

那麼類此的韓市長「髒話」高度，又是如何呢？！不客氣地說，猶如自自甘墮落，淪為和「赤佬」比較，真是讓人看走眼！

然則，根據美國瑪麗斯特學院和麻省文科學院的心理學家們的一個實驗結果，發現，經常罵髒話的人，平均智商比一般人來得高，或許因為經常罵髒話，他們的語言組織能力，還比許多人來得優秀。若真是如此，那麼韓市長的言行種切，可「當之無愧」矣。

不久前，郭台銘對韓國瑜在哈佛講對台灣命運的看法，有不同意見，也講了一句成語「東食西宿」，經查辭典，原來是意有所指。此在《藝文類聚．卷四○．禮部下》引《風俗通》中。係指齊國女子因利之所趨，同時嫁與兩家，而東家食、西家宿的故事。用以比喻貪得無厭的人，企圖兼有兩利云云，真是一個批評不露「髒字」的高手也。 因而想起佛陀亦有過「放下」的開示，就是不要只知抓取，不懂得「放下」！未知做「總統夢」的韓市長能省悟乎？！此亦不禁令人憶起蘇軾那首《觀潮》的詩：「廬山煙雨浙江潮，未到千般恨不消；及至到來無一事，廬山煙雨浙江潮！」誠良有以也。

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