自由限時批》都是「錢」作怪！乾脆廢掉選舉及政黨的補助吧！

宋娣

高雄市長韓國瑜不會是「貪財」的人，但近來卻老跟「錢」扯在一起，不是賢內助李佳芬因書的版稅問題，和黃光芹搞到翻臉難堪，自己又因選舉「錢」的事情，和國民黨主席吳敦義，唇槍舌劍，弄得議論紛紛。現在又有人說，他還可領高額「選舉補助金」約新台幣2千6百多萬元（89萬選票，一票補助30元），或許因為「發大財」，喊得震天價響緣故，反而讓社會看到他自己亦中了「樂透」，難怪反差很大，足見「錢」並非是好東西！

現在的韓市長變成是「兵來將擋」，只要媒體一報導，他有「錢」進來（連肖像亦可專利賣錢），他就立馬以大聲「捐公益」回嗆！連「真假韓粉」，都如斯響應，真是了不起！不過，這樣與「錢」糾纏不清下去，恐連加身的「黃袍」，都會變得「金光閃閃」，恐亦有損「韓大大」的令譽？！

如此看來，台灣選舉的數十年陋規，即「選舉及政黨的補助金」，如今鬧得沸沸揚揚，該是廢掉的時候了！不但可節省公帑，亦可端正民主選舉政治的風氣！

沒有拿四千萬只花了一億在選舉的韓市長，介紹一下哪一家的水跟滷肉飯要花一億多啊（資料照）

至於韓國瑜批評「三位台大法律人的總統把台灣經濟搞「殘廢」了！是耶？！非耶？！社會自有公評。而他卻又猛批國民黨權貴的「密室政治」，自己居然亦「顧不離中」（難免）要和吳主席來個「吳韓會」，就像他前兩天才說不會參加「韓粉」的「勸進」大會，因為「身分」不適當，結果日前仍然「過路」，接受「萬歲」般的歡呼！真是「身不由己」啊？！

然則，由馬英九選舉補助金成立的基金會，近日舉辦的「經濟論壇」，他卻也「王二麻子」（過去「政工」的綽號）地參加，「黨內互打」的「太陽」們，及新成員「大老虎」郭台銘還擔任主講人，大家亦都能「皮笑肉不笑」地齊聚一堂，個個「笑裡藏刀」，可把宮廷劇中的勾心鬥角、虛假矯情，讓人噁心的戲碼，都演絕了！這雖非是「官場現形記」，恐亦是精彩絕倫的「黨政商權貴沆瀣劇」吧？！

如今說到選舉補助金或政黨的補助，更無異是LOW掉民主政治品質！敗壞政治風氣！肇致卑鄙、醜陋的壞事都可幹絕！誠令人深惡痛絕！

如果是個人經歷縣市長、議員、立法委員、直轄市長、總統等選舉，不但可領一票30元的補助，還有政治獻金，加上政黨補助等，其所產生的黨政、官商勾結，貪贓枉法、敗壞綱紀等的問題，可說是層出不窮，反而「無心政事」，「荼毒生靈」，只要一直選、選上層樓，更上層樓，怎不搞得「國窮民困」呢？！尤有甚者，勾串「敵國」（吞併台灣者）裡應外合，更可滅國置民於水火，也不必「發財」，就可包裝「安全」地送給敵人矣！

根據選罷法第45條之5規定，當選人在1人，如正副總統、縣市鄉鎮長、原住民保障名額、立委候選人得票達各該選舉區當選票數3分之1以上者，皆可享一票30元競選經費補貼。而如市議員、鄉鎮市代表之候選人，當選人在2人以上，得票數超過該選區當選人最低得票數（當選尾）2分之1，也可享1票30元競選經費補貼。其補助不可謂「不厚」矣！無怪「天生我材必有用」，有人「天賦異稟」，就會一直選，一直選到總統大位為止！縱然失敗，仍有「撫慰補助金」可領，自然「趨之若騖」！

據一項統計，台灣選舉補助款排行榜，第一名是馬英九，從台北市長到總統，就一共領了4.8億元。緊追在後是前總統陳水扁，從議員、市長再進總統府，一共拿到3.8億，連選了三次總統大選都沒上的宋楚瑜，光是補助款也拿到2.8億，排名第三。2016年總統大選，蔡英文選舉補助款2億、朱1.1億。無怪至今，連台北市長柯文哲，亦蠢蠢欲動，而韓國瑜「特別清高」，只有「公益」，自為「韓粉」特別「崇拜」，另當別論？！

由於台灣國債突破24兆，而近年來刪除選舉補助款聲音亦越來越大，因為已有「政治獻金法」，可以「貼補」選舉人所需，實無必要再領「補助」。而今連政黨的補助金，都遭社會詬病，立法院袞袞諸公，為何不趁早痛下決心修法，以弭民怨，挽救民心耶？！

依據《公職人員選舉罷免法》，全國立委選舉不分區選票（政黨票）得票率達3%以上的政黨，可獲得每年每票50元的政黨補助金（政府財政撥款），直至該屆立委任期屆滿。而全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨得票率達5％以上者，亦補貼該政黨競選費用，每年每票補貼新臺幣50元，至該屆立法委員任期屆滿為止。

例如第8屆立法院政黨補助款的門檻為5%，共有國民黨、民進黨、台聯、親民黨可獲補助，分別為2億9316萬元、2億2782萬元、5893萬元、3610萬元。2016年第9屆立法院政黨補助款的門檻為3.5%，民進黨每年可獲2億6854萬餘元、國民黨每年亦可獲1億6404萬餘元、親民黨每年為3974萬餘元、時代力量每年為3721萬餘元、新黨每年則為2550萬餘元。

一般而言，類此補助對個人及小黨者，要跨過2分之1或3分之1的門檻才能領取選舉補助，易顯「強者恆強、弱者恆弱」的不公平現象，並不利於第三勢力制衡兩大黨的發展。導致各方批評不少，朝野應重新思考規劃，俾有利民主政治競爭的均衡、公平發展！

從韓國瑜的「錢」事糾葛中，發現問題很多，立委諸公若能藉此切中時弊，「無私」地及早廢掉選舉及政黨的補助，非僅有利挹注國庫虧損，謀福蒼生，將更有助民主政治的精進發展，當是功德無量也！

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