自由限時批》老共鐵了心！要以三顆「棋子」拿下台灣？！

董森霖

從當前大局觀察，老共已面臨內憂外患的空前困境，川普的頻頻揮重掌，幾已打倒在地，傷痕纍纍，已不止經貿（將連續性重關稅、全面性封鎖華為）、科技（著名大學拒受中國留學生、中國學者，涉國安機密者亦然），還有軍事圍堵（印太區域、南海等加強軍演，航母亦頻巡台海等），更聯合民主盟邦進行「圍剿」（國際媒體形容像「八國聯軍」）多管齊下，逼得北京只有哀嚎，唱「義和團」式的卡拉OK自慰（這是今天英國BBC報導形容）！甚至高舉早年共黨的「長征」（曾被國民黨追剿2萬5千里）旗幟，鼓勵人民「過苦日子」重新出發（由奢返儉難，百姓反彈聲浪不斷），企東山再起，再造「中國夢」！

韓國瑜雖通過港澳的「中聯辦」檢驗，和國台辦主任劉結一的交心，但中南海仍不太敢「信任」。（資料照）

當然，老共亦非省油的燈，乃改採「擒賊擒王」的策略，即一方面繼續用盡已有的能力和資源，對美國搞破壞，例如運用「藍」製造假新聞、輿論、「金」（賄賂、收買）、黃（色），繼續滲透、臥底，更設法讓川普在明年11月後不能連任等等。類此，抄「捷徑」的顛覆方式，或能獲致若干成效，但卻遠遠不如拿下與美有70年密切關係的台灣，更來得直接有用！而且可斷了第一島鏈，連南海的太平島，都可佔為己有，直接顛覆美國在印太區域的優勢，反敗為勝，雄霸天下！ 故而，此時此刻，老共亦已鐵了心，正運用「民主VS民主」各種手段，全力從台灣的2020大選下手，將手中能「掌握」的三顆棋子：郭台銘、韓國瑜、柯文哲。緊緊抓住，若能運用得當，只要有一人出線，就能「一本萬利」！ 例如，台灣的「傀儡」政權，就可立即改變所有與美台的政策和關係，不論是經貿、科技、軍事涉及機密者，皆可盡入北京囊中。

近日中共媒體就頻要求台積電「配合」（該公司擁有「官股」，現在不可能得逞），而許多與華為有關的產業鏈、供應鏈等等，更可以鬆綁、放行，讓川普「功敗垂成」，進而還可脅迫亞太區域國家配合「抗美」等等，一舉多得！何樂不為！ 在三顆「棋子」中，特別是郭台銘的事業版圖在大陸，且設有共產黨組織，而取捨之間，亦是「忌憚」北京！（他在台灣不管說什麼，多視為「選舉語言」，各種親民、接地氣表演，或「經濟政策」，均不能當真！）而韓國瑜雖通過港澳的「中聯辦」檢驗，和國台辦主任劉結一的交心，甚至直言「92共識，就是定海神針」！云云，但中南海仍不太敢「信任」，除非比郭更「披肝瀝膽」，或克有濟！而選民是否買單？仍難逆料！而他市政淺薄，國政不熟，又一再被媒體人黃光芹爆料，民調一路下滑等等，猶特觀察。

但他認為能在藍綠「抽頭」的柯文哲，不可小覷，此也已為北京注意到了。 然則，儘管柯的「親中、友中」言行（不久將前往上海參加「雙城論壇」），溢於言表，但投機、務實風格顯著，北京認可「掌控」，卻未必放心。像中共媒體近日更放話警告，要求總統參選人謹言慎行，都將會作記錄云云，不難理解。 是以，不論那一個棋子，大致上都在中共掌心中，一旦當選，中共就不須費一兵一卒，完全「統一台灣！當非危言聳聽！ 簡言之，中共目前已能將滲透或地下黨員、同路媒體、同路人等，作全方位的結合運用，利用「民主」的工具，包括民調、新聞、言論自由等等，發揮混淆視聽效果，著有績效。諸如達成降低「台灣主權意識」、「民主核心價值為何」等等，又能影響民心士氣，淪為「紅色溫水中的青蛙」，例如「藍綠一樣爛」、「誰做都一樣」、「只要和平就好，管它什麼一中」、「一國兩制也沒怎樣」（據一民調顯示，有一半以上者不了解），等等。在在令人憂心。

再者，目前中共網軍的調配已能裕如，像批民進黨的執政無能，不遺餘力，使社會產生偏差印象，並從中利用同路媒體和同人見縫插針，製造分裂，導致大選的不利趨勢等等，讓人無法掉以輕心！而中國網軍，猶能調兵遣將，運用裕如，像近日的挺韓轉挺郭，若以後郭不行，將可能轉挺柯，來去自如；再加上台灣各縣市、村里的組織早已成綿密的八爪魚，動員能力相當強等等。都已嚴重威脅國安！而北京的藍金黃運用，更是不在話下。諸此，顯已攻進台灣的堡壘，一旦裡應外合，「親中共」者任一，就能當選總統矣！能不悚然而驚乎？！據聞，流亡美國的中國富豪郭文貴不久將爆台灣更大的料，勢必震驚各方！將是預期可待的。

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