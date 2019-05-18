自由限時批》國民黨2020敗象已露？！

董森霖

人算不如天算！國民黨把「推出最強的總統候選人」喊得震天價響，也把2020大選當成囊中物，好像人選一出，江山底定！完全昧於國內外大氣候的形勢轉變，以及漠視沉默大多數選民的選擇權利，淪為「內鬥內行，外鬥外行」！而又被中共同路媒體集團誤導，天天吃「補品」虛胖，猶天天吃民調「迷幻藥」，暈頭轉向，不知所以，肇致敗象逐一顯現，遑言重返執政耶？！

例如光是一個黨內初選，就已鬥得烏煙瘴氣，刀刀見骨，還大演「宮廷」的醜陋連續劇，充斥虛偽、矯情，讓人看膩、生厭、噁心，致民間流傳「討厭國民黨」，不脛而走，這恐是國民黨中央和參選的「太陽」們，萬萬想不到的！

就像「紅得發紫」的韓國瑜，才不到一年工夫，就已「消風」，快變成「夕陽無限好」了！此由近來一連串不同的支持民調下降，不信任度的驟升佐證。而近日原先挺韓的著名社團，沒想到突然秒變成果「郭台銘競選總統網軍後援會」，同時黨內外「反韓」聲浪，此起彼落，更是不斷，可謂一葉知秋矣！

如果韓國瑜有「自知之明」，就應省悟朱元璋「緩稱王」的道理，不致「妄自尊大」，成了黨內外的箭靶，淪落到如此不堪！加以「志大才疏」，一句句「在高雄當總統」、「總統兼閣揆」、「美國國務卿兼外交部長」等等，在在流露「草包、草莽」本色，令「知識藍」、「經濟選民」、「中間選民」，驚訝不已！復缺乏國際觀，連兩岸亦「市場在中國」，不知「自經區」為何物，更無台灣民主核心價值的中心思想！經世濟國的重大政策見解，僅止於接地氣、「庶民經濟」範疇！連市政都禁不起議員質詢監督的檢驗，又如何能擔當突破橫逆、創新立足發展的國家重責大任耶！光會三不五時唸「發大財」有用嗎？！反被網友嘲諷韓自己「中樂透」，領了2727餘萬的高市長選舉補助金，此與個人「清廉」無關，乃是識見、格局根本不足擔當大任？！

如果韓國瑜有「自知之明」，就應省悟朱元璋「緩稱王」的道理，不致「妄自尊大」，成了黨內外的箭靶，淪落到如此不堪！（本報資料照）

按照國民黨原先的初選劇本，是吳敦義、王金平、朱立倫，甚或馬英九等「太陽」打麻將，就算後來郭台銘加入替換，韓國瑜亦穩坐「南方霸主」觀戰。偏偏韓被周邊「韓粉」慫恿，起心動念，以為可藉2018大選勝利的「韓流」之勢，直接攻下大位，這時的「韓天台」，更是扮演重要「黃袍加身」的角色，引導風向製造輿論，造成「非韓不投」風潮，迫使吳、馬退下，並把王、朱「邊緣化」，自形成一股「唯韓獨尊」的氛圍！致黨內外均產生疑懼不安！

就在韓僕僕中國、海外、意氣風發，得意忘形，又頤指氣使之際，逼使黨中央「量身打造」，不斷修改初選辦法，不僅惹惱王、朱，亦使黨內派系強烈反彈，導致吳、馬、郝的「密商」，才把在兩岸的「紅頂」商賈，又和川普交好的「王牌」郭台銘推出，差點讓韓「中箭下馬」！ 然則，韓卻不知「療傷止痛」，反變本加厲操作「韓粉」逼宮（蔣萬安立委，無意間說出：「會支持韓的大多都是比較不理性的。」是其來有自的）。

所謂「吃緊弄破碗」，韓國瑜後來的種切表現，益發引發黨內外「眾怒」（負面聲量大增，連「網紅」挺韓的「館長」陳之漢都直播公開道歉認錯），復使「反韓」力量集結成形，亦使原本「穩贏」的局面，滑落至「未定數」，未來韓恐連高市長能否保得住，都在未定之天！稅已出現「罷免」的聲音，不容小覷，此無乃是韓國瑜自己打敗自己，猶禍延國民黨的2020大選！？

至於呼聲高的郭台銘，目前在黨內初選雖有贏面，但世事無常，他的好友習大大與川普的貿易大戰敗陣下來，恐連他在中國的7成產業亦遭到嚴重波及，光是「工業富聯」，恐都承受不起如此重的關稅，捨棄或轉向都是難題。（華為在台的供應鏈僅5％至8％之間，台商為保全9成寧捨。（近日《彭博商業周刊》以「Made in Taiwan「台灣製造」不受美中貿易戰關稅波及，作最新一期封面故事，並以「此貨來自台灣」為主題，探討原在中國設廠的台商和港商應對貿易戰，部分正部署把廠房遷出，如同其他外資轉移陣地一般」）

也就是說，川普此番祭出「重關稅」，或封鎖華為的買、賣，皆獲朝野政黨空前的力廷（參議院民主黨領袖舒默Chuck Schumer和眾議院民主黨領袖佩洛西Nancy Patricia Pelosi咸表贊同相挺）及主流民意的支持（《CNN》17日以專題報導〈中國在華盛頓失去了所有朋友〉，可見一斑）；而川普更在17日宣布，撤銷對加拿大和墨西哥的進口鋼鋁關稅，俾集中火力與北京打貿易戰，毫不手軟，如此堅壁清野下來，迫使習大大陷入內憂外患危境之中（內有江系、胡系的大反撲，習卻採義和團的作為，搞毛澤東式的反美，由央視台頻頻播放抗美援朝的經典戰爭片。對經濟衰退，廠商外逃，則束手無策；華府猶暗拱較友善歐美的總理李克強上台）！而在此時，中國五大石油進口國的俄羅斯突落井下石，15日宣布調高出口石油關稅，無疑又給北京補了一刀。 目前郭董只能選邊站，因為誰都得罪不起（中共仍有郭的黑資料，而川普則翻臉如翻書），所以選2020只能力拼到底，財富顯已不重要，否則一切將成空！此恐亦是清代「紅頂商人」胡雪巖的另一現代版故事！

由於國民黨再而三的修改初選規則，又改成全民調，王金平就批「一變再變」，恐讓「台灣最大黨」變成「不信國民黨」！郭台銘亦支持王的看法，強調選大位的人一定要把自己攤在陽光下。而吳敦義語帶玄機地，要王金平加「初選」，但王認為不符初衷拒絕，重申選到底的立場！目前看來，郭台銘及王金平和朱立倫的支持者，有「匯流」現象，正凝聚另一股對抗韓的力量，大有扳倒可能，即便韓勝出，國民黨則已四分五裂，值得吾人持續的觀察！ 再者，國民黨的另一危機，就是國家定位不清，空洞喊保衛「中華民國」，又不被北京認同（根本否定中華民國的事實存在），而習大大既不喜國民黨「無能」的馬英九，嫌朱立倫底氣不足，復對吳敦義存疑（洪秀柱、宋楚瑜、郁慕明已「過氣」）；而韓國瑜則認是會選舉、水平不足，亦難以信任，對「一家親」的柯文哲評價不高。簡言之，國民黨初選誰能出線，在北京看來是郭董是可談的對象，但對他能否順利贏得2020大選，尚未有過度樂觀的看法。

由此不難看出，世局詭譎多變，禍福難料，像韓國瑜的由盛而衰，國民黨不惜「親中共」的種切表現，及中共同路媒體、同路人護航，加以2018地方大選獲勝，就以為2020在手！？詎料，美中大戰愈演愈烈，川普又狠狠打趴北京，美朝野更公開立法及出售先進武器，以力挺台灣的英昌政府等等，瞬間，又將藍綠局勢逆轉，流亡美國的中國富商郭文貴就說得很妙，台灣的2020大局要看老美支持誰？！因為北京暫時「出局」了，頗值得玩味也！

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