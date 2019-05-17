自由限時批》 瞎咪！台灣竟有一半以上不知「一國兩制」為何物？！

杭東

今天的一項民調可真嚇人！就是台灣制憲基金會發表有關國族認同與「一國兩制」議題的民調，竟有53.2%的民眾認為自己並不了解「一國兩制」，認為了解的民眾則為42.4%。這意味中共「同路媒體」鋪天蓋地的「混淆視聽」，已到了駭人聽聞的地步！讓許多人傻傻分不清，不自覺地掉入「紅色陷阱」！

類此「溫水煮青蛙」的中共統戰伎倆，確實發揮「麻醉」功效（不論藍金黃，亦即「文攻」宣傳或財色利誘等等），肇致香港「兩制」的淪喪和新疆極度悲慘下場，惜尚未能見「立即性」的警惕效果，實值得各方省思和檢討！ 簡言之，台灣2300萬須先有「救亡圖存」的責任認知和覺醒，才能團結、群策群力，以振興國家民主化的發展！而朝野亦須努力克服難關，以防阻中共利用「假民主」吃掉台灣！若覺此「一國兩制」之事，「無關痛癢」，則台灣（中華民國）勢將淪為中共專制政權統治，則危及殆矣！

若覺此「一國兩制」之事，「無關痛癢」，則台灣勢將淪為中共專制政權統治，則危及殆矣！（REUTERS）

由於朝野黨派長期的兩岸問題拉扯，竟忽視積極維護台灣（中華民國）的自由民主核心價值，才是立足生存的根本，及永續經營發展之道！亦因黨派在政治上的「爭權奪利」（或重經濟發展卻忽視庶民經濟），反易模糊了「國族」的認同，像目前參選總統的藍、白潛在人選，對中共政權的本質及對台「武統」，泰半持「模稜兩可」的態度（綠營的「反共固台」，則旗幟鮮明），不是「你儂我儂」，就是「一家親」，無形中鬆懈了國人的心防！讓中共有機可乘，百般滲透破壞！ 再者，中共「同路媒體」集團的全天候式開播，讓閱聽大眾隨時可眼見或聽到「親中共」的聲音、影像、訊息、甚至「假新聞」等等（手機、報紙、電視），自易不自覺地的「受騙上當」，漸喪失判斷能力！例如將中共的「一國兩制」，與我們的「憲法一中」（大陸地區和台灣地區）混淆，普羅自不易清楚「一國兩制，一國兩區」的差異。其實，兩岸根本是「特殊的國與國關係」、「一是中華人民共和國，一是中華民國」！

復次，「兩岸」根本互不隸屬（中共從未統治過台灣，美方也「不承認台灣屬於中共」）。而近年美台的各種「關係」法案，已建立實質性的「外交關係」，況且美方對台無領土野心，跟要「吞掉台灣」的中共企圖作為完全不同！

基於「一個中國」的說法紛陳，但中國共產黨治理的「中華人民共和國」和民主化的「中華民國」，確有「敵對性」關係的存在（國防上是「敵軍」）！然則，中共「同路」媒體集團和藍白政客卻卻從中漁利，不斷操弄，復摻雜「和平協議、和平協定」包藏禍心的議題，自易使普羅錯覺「只要不打仗，和平相處有何不好，一國兩制又如何？！」等等，在在令人憂心忡忡！

顯然，如何強化普羅認知明白「一國兩制」，十分重要，而這種「糖衣毒藥」，根本是要滅掉台灣（中華民國）的說帖，尤須普及！至於要如何防範，除設法清楚呈現中共「利誘」蠱惑的手法，讓民眾了解，不能「因小失大」，冒著賠掉「老本」的風險！進而，政府更須宣示決心種切政策作為，讓人民能有感，包括豐衣足食、安居樂業，方不致讓普羅輕易受騙上當，才是正道！ 對於中共「同路」媒體集團的肆虐為害台灣，國安當局亦須有落實執法的作為，以正國安視聽！避免普羅盲目跟風。同時，各方亦應鼓勵類此的同業離開他就，以免助紂為虐！

據報導，近日向以挺韓國瑜著稱的中天新聞台，爆出《新聞深喉嚨》節目主持人平秀琳、製作人朱凱翔雙雙出走，整組製作團隊跳槽至東森，朱凱翔是東森主播吳宇舒老公，據悉他在臉書幹譙中天，不滿中天本身的新聞處理方向，直言「我留下來也不會聽話」。

而朱凱翔在臉書透露離職原因：「我不想傷感情，但就事論事，就是現在公司處理新聞的政策方向 我全部不認同，公司現在需要的不是自由的發想者，而是「忠誠」的執行者，我留下來也不會聽話，何必互相為難。」發文一出，好友們紛紛替他慶賀，現職東森的媒體人也高呼：「歡迎」。

什麼叫做「忠誠」？！聽來相當耳熟。原來是中國共產黨要求媒體「姓黨」的潛台詞！其由來，是習大大在2010年7月，當中共中央政治局常委、中央書記處書記時，在「全國黨史工作會議」提出「黨史姓黨」。2015年12月，又在全國黨校會議提出「黨校姓黨」、視察《解放軍報》時提出「軍報姓黨」。直到2016年1月，擔任中共中央總書記主持中共中央政治局常委會會議時，將黨領導一切重新作為一項政治原則。2月19日上午，復對人民日報社、新華社、中國中央電視台進行調研，中央電視台就打出「央視姓黨，絕對忠誠，請您檢閱」標語歡迎習並定調「媒體姓黨」的要旨，就是：黨的新聞輿論工作堅持黨性原則，最根本的是堅持黨對新聞輿論工作的領導。黨和政府主辦的媒體是黨和政府的宣傳陣地，必須姓黨。黨的新聞輿論媒體的所有工作，都要體現黨的意志、反映黨的主張，維護黨中央，權威、維護黨的團結，做到愛黨、護黨、為黨！

是以，中共的媒體「姓黨」，就是表示對「中國共產黨的忠誠」，那麼台灣的「同路」媒體，恐怕得小心了！ 例如5月10日，中華人民共和國全國政協主席汪洋在會見了參加「第四屆兩岸媒體人北京峰會」的兩岸新聞媒體代表，並在會議上要求現場的台灣同路媒體，看清時勢宣傳九二共識、一國兩制，為民族復興努力，為國家主義去鼓與乎！猶強調「歷史會記住你們，你們也將不負歷史」！一時流傳台灣社會，讓大家又再看清中共是何物？！紛紛鳴鼓攻之！因為今天的台灣已非「黨國」矣，「黨」只是民主政治的民間團體稱呼而已，也已不再威矣！

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