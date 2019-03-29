自由限時批》瞎咪！老美也反對「一國兩制」！

◎辛文

當「習5點」昭告天下，要下手對台灣推動「一國兩制」之時，這下可激怒了川普政府的鷹派（反共）團隊，認為是破壞台海現狀，針對老共的「文攻武嚇」，也來個「文挺（台）武擋」！

例如近來從美國副總統（彭斯Mike Pence去年十月至今，就一再批評中國從安全到貿易等各領域都展現侵略態勢）、國務院（加強台美實質外交關係）、國防部到國會（主張與台恢復建交）等等，一連串的「全方位」同步密集動作，令人歎為觀止。內容就包括了加強台美實質外交軍事合作關係，並不斷批評北京盲動和違反自由人權（香港、新疆）、經貿不公等等，還派艦多次巡視台海及增售台灣先進防衛武器等等，遑言力挺台灣有近8成主流民意反對的「一國兩制」！

美國副總統彭斯。（歐新社）

由此不難看出，老美這次是玩真的！而此場景彷佛又回到當年美國共和黨籍總統艾森豪將軍（與川普同黨，猶是德裔）的反共護台種切，像是第7艦隊巡防台海，金門裝核彈頭大炮，及核彈頭的屠牛土飛彈派駐台南等等，令人感奮！ 事實上，美方在今年初「習5點」對台「併吞統一」（一國兩制）諸多新措施後，就已採取多項對中共「文挺武擋」的具體措施和作為，展現無比的決心和信心！

例如美方不顧北京反對，允許蔡英文總統過境夏威夷（蔡出訪南太三友邦期間，美方還主動公布白宮國安會資深主任博明與我外交部次長徐斯儉「同框」，現身我友邦索羅門群島）。而27日蔡英文總統亦首度在過境期間與美軍將領會面。即由夏威夷州國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan少將陪同參訪的禮遇。

而在28日小英總統在夏威夷與美國華府智庫傳統基金會進行視訊對談時，就呼應川普政府的自由開放印太戰略（按：美國總統川普去年便在白宮簽署「亞洲再保證倡議法」，正式將台灣納入美國的印太戰略），強調台灣是印太區域的民主燈塔。而美國智庫、「國家亞洲研究局（The National Bureau of Asian Research）」亦於本月20日發表一份「台灣在自由開放印太戰略中的潛在角色─南太平洋利益趨同」的報告，就指出擁有「事實主權」的台灣，有益美國拓展南太平洋地區影響力以抗衡中國云云。

例如美方不顧北京反對，允許蔡英文總統過境夏威夷（蔡出訪南太三友邦期間，美方還主動公布白宮國安會資深主任博明與我外交部次長徐斯儉「同框」，現身我友邦索羅門群島）。（美聯社）

對此，與會的美國前副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）說，北京和中共改變了現狀（不統、不獨、不武），反而促進美台合作鞏固自由民主的共同利益。葉望輝會後並接受「美國之音」訪談指出，蔡總統的兩岸政策與美國立場相似，近10年來是中共在改變安全和經濟現狀，美國副總統彭斯去年就提出警告美國也受到北京的傷害云云。

另與會的重量級參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）和眾議員游賀（Ted Yoho）都表示，曾致函眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），邀請蔡總統到美國國會演說，因為蔡英文代表「民主的聲音」，是民主的領袖。 復指出，台灣有自己的經濟體系、政府部門、國旗和軍隊，在21世紀的現在，「是承認台灣是主權國家的時候了」。 甚至連美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）27日出席眾議院外委會預算審查時表示，美國正著手運用所有工具，阻止中國用外交手段孤立台灣。他並說，「台灣旅行法」是非常重要的立法，相信未來會看到川普政府有更多作為。

據「美國之音」報導，我「駐紐約台北經濟文化辦事處」在本月28日與美國外交政策研究所聯合舉行《台灣關係法》40週年紀念研討會；與會的知名紐約大學法學院孔傑榮（Jerome Alan Cohen）教授猶呼籲，台北經濟文化辦事處」應正名為「台灣經濟文化辦事處」，比照「台灣旅行法」邀請台灣的領導人能訪問美國，與美國人和智庫交流。邁阿密大學政治學教授金德芳（June Teufel Dreyer）指出日本在2016年12月時，就將日方駐台的機構改名為「日本台灣交流協會」。

同時，美國民主黨與共和黨多位參議員在本月26日更提出「台灣保證法草案」，強調，無法容忍中共在台海的侵略性行為。要求深化台美雙邊安全、經濟與文化關係，包括要求現役將級軍官出任美國駐台武官、繼續主張讓台灣參與國際組織、並要求華府當局審視國務院對台的指導方針，及國防部將台灣納入雙邊及多邊的軍事合作及軍演等措施。 而美國國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver），在本月27日出席眾議院軍事委員會「印太區域的美國國家安全挑戰與美軍活動」聽證會時表示，美國在投入執行與印度成為「防衛夥伴關係」時，已採取步驟，強化與新加坡、台灣及紐西蘭的「夥伴關係」；美軍印太司令部司令戴維森（Philip Scot Davidson）上將則強調，中國解放軍迅速提升對第一島鏈的影響力，對包含台灣在內的美國盟邦是首要威脅。他重申美方「反對任何片面改變兩岸現狀的作為」立場，也持續支持以兩岸雙方人民都能接受的方式、速度與廣度，和平解決兩岸議題。

戴維森上將更罕見地針對中國國家主席習近平提出的「一國兩制台灣方案」發表看法。他說，美方歡迎台海雙方採取降低緊張、改善兩岸關係的措施，但習近平提出「一國兩制」統一方案，無法展現兩岸雙方的意願。並強調，印太司令部依據「台灣關係法」，將強化與台灣軍方的「聯合互操作性（joint interoperability）」，讓台灣能維持充沛的自衛能力，並支持台灣的軍事及專業發展（截止今年3月26日，美國軍艦已第三度通過台灣海峽，展現美國致力於維護印太的自由開放。據美國《華盛頓自由燈塔》15日引述匿名官員消息透露，川普政府將批准台灣66架F-16戰機軍購案云云）。現在日本亦已納入聯防，以強化台美日等的第一島鏈防線，積極抵制中共軍事勢力的日益擴張和威脅。 據日本朝日新聞26日報導，日本依據去年底制定的新版防衛計畫大綱，將強化「西南防守」，並在設有SSM反艦飛彈和SAM防空飛彈的鹿兒島縣奄美大島和沖繩縣宮古島，增強陸上自衛隊屯駐地，以建立確實的防衛力和抵制力，俾對通過周邊海峽的中國軍艦和軍機能具有牽制作用。

美軍印太司令戴維森（見圖）罕見表態，認為「一國兩制」方案不是兩岸雙方意願，美軍應加強與台灣軍方合作。（美聯社）

至於美台關係的實質性進展，更是驚人！像在26日由美國國務院主動倡議建立的「印太民主治理諮商機制」，首次由我國外交部長和美國在台協會（AIT）處長一同開記者會宣布，每年將輪流在台美舉辦重要論壇，以更密切且直接的合作，在印太區域推動人權、民主及良善治理等共享價值，協助其他國家應對治理挑戰。首次會議已訂9月份在台北召開，屆時，美方將由國務院民主人權和勞工事務局資深官員率團來台參加。此將是成為台美實質關係的新里程碑！ 無獨有偶地，美國駐香港及澳門總領事唐偉康（Kurt Tong）22日嚴厲批評中國政府對香港政府施行的一國兩制政策「嚴重失衡」，導致香港自由人權遭到嚴重限縮，影響香港商業環境甚鉅；這番言論亦受到美國國務院的重視。像美國在台協會（AIT）更在26日的臉書上分享美國國務院年度《香港政策法報告》，並提及美國副總統彭斯，上週接見香港前政務司司長陳方安生提醒正視。

由於該報告示警香港政府逐步限制自由人權，包括拒發記者簽證、禁止港獨政黨及候選人競選等限縮人權的行為，這些行為會「使國際商界失去對香港的信心」。加上高雄市長韓國瑜近來訪港澳進「中聯辦」惹議，AIT此舉當是意在言外矣。 由上綜述，美國對中共全方位的「文挺（台）武擋」，將會沒完沒了，直到中國產生民主自由制度為止！是可殆言。

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