自由開講》為臺灣「送終」的國民黨：你難道不會徹夜難眠？

◎宇文自由

當香港的「反送中」公民運動匯聚了達一、兩百萬人的驚人能量走上街頭，而臺灣，這次不僅從頭到尾都成為「挺香港」的最好夥伴──從總統府、陸委會、法務部到民進黨、時代力量等的支援聲明與實際作為，最終也讓香港特區政府無法再以「因應臺灣要求」作為修訂「逃犯條例」惡法的藉口。

同時，臺灣更在這波國際社會的民主國家都紛紛關注與聲援香港的時刻沒有缺席，甚至讓世界又再次看見了：臺灣與香港，是如何在面臨全球第一大專制共產帝國的陰影與威逼下，仍努力捍衛著自己得來不易的民主與自由。儘管臺港彼此的處境與地位有著許多不同，但都同樣面臨著紅色帝國的鴨霸對待與逐步侵蝕，更也都藉由自身的存在凸顯著極權中國的巨大野心與邪惡本質。

但與此同時，臺灣的第一大在野黨、甚至在很多時候已經將自己預設為明年2020大選後的「準執政黨」（因此也開始了黨內初選的瘋狂內鬥）：中國國民黨，又在做些什麼呢？

如果說國民黨沒有針對香港「反送中」而說幾句「公道話」，這是不公平的。因為他們確實有過聲明，而你如果忽略了那聲明之中，總是刻意地迴避去譴責「全世界都知道是幕後老大」的中國政府；以及不知為何最後總會跳到「譴責民進黨政府」、「反對臺獨」的突兀結論的話，那些聲明還算是可以入目的。雖然，縱使一份對香港人表達支持「立法院朝野黨團聯合聲明」，國民黨還是比其他三黨多顧慮與抗拒了一整個早上，沒人知道他們每次面對中國時都優先選擇龜縮的理由，到底是什麼呢？

況且，嘴上說是一回事，實際行動卻又是另一回事。尤其在國民黨的身上，看看他們這幾天以來對中國所採取的作為與表現，恐怕已不是「言行不一」可以形容：小英政府早就在對中國的「九二共識」與「一國兩制」採取強硬立場，替臺灣人在第一時間就大聲向國際宣告了臺灣人的堅定選項，甚至是讓國際藉此看見了臺灣是一個與中國截然不同並顯然也從未屬於過中國的「民主國家」之存在。但，國民黨卻要一直等到這波反對「一國兩制」的臺灣民意沸騰起來，才開始大轉風向狂喊「我們始終拒絕『一國兩制』！」。

可是，國民黨卻似乎忘了：不僅他們的黨政高層、民意代表與御用學者都仍在不停赴中「讚歎『一國兩制』」；黨籍立委陳超明三個月前才在國會裡飆罵蔡政府不懂「中國『一國兩制』善意！」、桃園市黨部主委楊敏盛也才在4月時說出「『一國兩制』讓臺灣安全、人民有錢」的驚人之語，更別提前幾日中國「海峽論壇」上許多國民黨人的「精彩表現」，不但是真讓人「嘆為觀止」，對比在「今日香港」所發生的一切，更是讓人倍感諷刺與錯亂。

國民黨更別忘了：眼下參加黨內總統初選呼聲最高的高雄市長韓國瑜，當初是怎麼一腳踏進了香港與澳門的中聯辦裡，造成港人群情激憤、罵聲譁然的？而其中最為可恥的，或許不是香港的中聯辦主任拼命向韓國瑜一行大大宣揚「一國兩制」在香港所取得的「巨大成功」，並暗示臺灣也該「投入正途」，而韓市長一行則是完全地一臉「感恩讚歎」之貌；而是那甫才在訪港時說出自己有多「熱愛香港朋友」的韓市長，但卻對一百萬港人走上街頭、攸關生死存亡的全民怒吼，表示「不清楚不知道」……

如上所見，國民黨的可恥之處，恐不是幾篇心不甘情不願的「反送中聲明」可以讓其被原諒。從他們長期以來對於香港、新疆、西藏與中國許多地方所發生過的政府集權、人民抗爭、侵犯人權、文化滅絕、自由淪喪等總是視而不見，亦或在群情激憤的最終才閃閃躲躲地小聲表態等便可看出。但他們一到中國政府高層的面前、或親中媒體的麥克風堵上來時，那慷慨激昂的「讚歎祖國偉大成就！」，和那與中共幾乎同聲同調的「譴責民進黨政府！」倒是從來都沒少過，也從來都沒有一瞬間覺得有什麼不妥過。

國民黨近年來面對中國的態度幾乎都是如此：過去從不關心或聲援那些真正善良或追求自由民主的人民，反而總是和極權政府站在同一邊；而要一直到了臺灣大多數的民意都發出怒吼，才連忙見風轉舵地跟著吶喊些口號，希望能既不用付出什麼代價又可輕易收割、既不會惹怒中國政府又不會激怒臺灣人民……

但與此同時，如果你細看著那些他們義正詞嚴的背後實際在說的與做的究竟是什麼？──那你會發現，他們總是迴避了最關鍵須面對的問題、躲開了最該去譴責的對象，然後不忘最後還是把矛頭對準著民進黨政府。每每看完國民黨的表現，你真的只能在心裡讚歎：中國對臺灣的「統戰」體現在國民黨身上原來如此成功、而這個「中國代理人」的品牌竟仍能多次在臺灣的市場裡屹立不搖。

當覺醒的香港人忙著「反送中」，仍沉醉於「頭號中國代理人」光環與利益的國民黨，卻仍忙不迭地想把臺灣整個「送中」與「送終」。臺灣人是該看清了：在「百萬勇敢港人vs.中共邪惡政權」、「捍衛民主自由vs.依附極權專制」等等的戰線之上，國民黨到底是站在哪個陣營？又到底會不會每每在夜深人靜之時，因對不起自己的良心，而徹夜難眠呢？

（政治工作者、智庫研究人員）

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