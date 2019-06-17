自由開講》台灣到底是要選總統，還是要選特首？

◎鄧鴻源

高雄市長韓國瑜今突襲北上立法院，拜會立法院國民黨團及高雄是區域立委，韓國瑜在立法院中興大樓受訪時，被媒體問到怎麼看昨日香港200萬人上街「反送中」，韓聽到問題後僅回「好，謝謝大家」，與造勢時的強勢回應截然不同。

高雄市長韓國瑜17日突然現身立法院拜會國、民兩黨高雄市立委，並出席國民黨團大會。（資料照）



是否昨晚接到對岸「大哥」電話挨罵，今天不敢再說「絕不接受一國兩制」與「Over my dead body了」？韓某不是出國，就是一天到晚往外縣市跑，就這麼待不住高雄嗎？既然財政困難，為何還每週造勢？假惺惺說社會苦人多，何不把所有造勢的錢省下來救濟窮人？



假日是集體造勢，平日是個人造勢，天天都是選舉日，靠選舉致富，韓某真是生財有術啊？，可悲的高雄人，選了一個大騙子！且還是一隻「龜孫軟腳蝦」！對香港反送中只能說「好，謝謝大家」嗎？有LP的人為何比沒有LP的人孬種？陸官專修班訓練出來的是這種貨色嗎？



韓某起先聞香港「反送中」，回應是「不知道，不清楚」，隔天改口說「絕不接受一國兩制」，除非「Over my dead body了」，如今居然變成「好，謝謝大家」，這是一個想角逐總統的人的格局嗎？台灣到底是要選總統，還是要選特首？



（大學教授）

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