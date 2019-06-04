自由開講》郭台銘跟韓國瑜半斤八兩

◎林國健

明眼人都知道，國民黨要贏大選，只剩兩個選擇，就是韓國瑜跟郭台銘。但偏偏這兩個人都有讓他們大大扣分的包袱。韓國瑜剛選上高雄市長就要跳船選總統，當初對他寄與厚望的人必然會失望。但郭台銘也好不到哪裡去，他對鴻海投資人有承諾，但現在鴻海面臨挑戰，他卻急著想找新工作。

韓國瑜準備去選總統，第一個站出來開罵的就是當初相信他的館長。但有另一群人早晚也會發聲，他們是曾經相信郭董，手上還持有鴻海股票的廣大投資人。

上圖是2個月前的韓國瑜，說堅持不考慮2020，下圖是前天（2日）的韓國瑜，說要承擔2020。韓國瑜對於立下的承諾，果然都是唬爛而已！（圖片來源：打馬悍將粉絲團）

郭台銘曾經說，鴻海股價沒有到200元，他不會退休。但現在鴻海股價不僅不到200，6月4日時，大約只有70出頭。但郭董全心要選總統，什麼不到200元不退休的事，也就再沒人提起。

鴻海的股價最高曾經到120元，這是郭董能設定200元目標的基礎，但後來鴻海的股價就回不去了。宣布選總統之後，刷了一波選總統行情，最高來到將近百元的身價，但現在又大跌25％。

如果以公司來看，市值減少超過2000億，用他個人身價計算，也少了將近快200億台幣。郭台銘聲稱他選總統是要救台灣，但其實，他應該先救自己，先救鴻海。

鴻海面對的挑戰當然不止股價。面對即將到來的美中貿易戰，鴻海將深受影響。美中貿易戰是一場新的冷戰，將歷時長久。以後，很難有人可以一面做蘋果供應鏈，一面又要賺華為的錢。

郭台銘曾經說，鴻海股價沒有到200元，他不會退休。但現在鴻海股價不僅不到200，6月4日時，大約只有70出頭。（路透社）

同時，相較其他大廠，郭台銘並沒有在這波台商回台熱潮中，轉移生產基地回台灣。鴻海把台灣當成研發轉型的基地，但集團真正獲利的模式仍在海外生產，也因此，美中貿易戰將是鴻海集團經營的關鍵時刻。

郭董選總統的未來，會遇到三個明顯問題。他將會在政治上受檢驗，因為集團有很大比重在中國。他會在經濟上受挑戰，因為他的鴻海事實上也面臨經營的挑戰。他更會在誠信上被考驗，因為他選擇把鴻海的股東們丟下自己轉行。

國民黨現在只剩兩個選擇，但他們一個可能是落跑市長，一個可能變成落跑總裁，這兩件事必然在嚴峻的選戰中深受考驗。

（基金會副研究員）

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