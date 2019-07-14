自由開講》為何新黨沒有記取教訓？

◎展昭

台灣分析師最大群落「上海仟和億公司」涉詐欺被上海警方搜索，多 名台灣分析師被逮捕，本身是「上海仟和億」台柱之一的新黨總統參 選人楊世光也證實此事，他呼籲當年擋下服貿的時代力量立委黃國昌 站出來，協助這些台籍分析師。對此， 黃國昌13日晚間在臉書PO文表示，「奇怪， 新黨自己這麼喜歡被送中，那還救什麼救」？

新黨楊世光。（資料照）



沒錯，「新黨自己這麼喜歡被送中，那還救什麼救」？他們的主席郁 某人在中國從事菸酒專賣，獲利不少，與中國高官關係也不錯， 為何不請他營救？要不如可請國民黨高官或柯某人營救也可以，因為 他們一向與中國高官關係良好。



反觀黃國昌，與中國高官素無往來，623與館長共同舉辦「反紅媒 ，護民主」遊行，更是得罪中國與統媒，人家對他恨之入骨，黃國昌 有何能力營救他們？天作孽猶可違，自作孽不可活，不正是這些統派 人士的下場嗎？為何當初不聽從李登輝、阿扁與小英的警告？

黃國昌13日晚間在臉書PO文表示，「奇怪，新黨自己這麼喜歡被送中，那還救什麼救」？（資料照）



楊世光還想選總統，並表示若當選，將讓小英與阿扁進牢籠，民進黨 所有通過法案，包括年改、同志婚姻與中國代理人法都要取消， 真是天大笑話，畢竟連一席立委也沒有的政黨，有何能力做到？ 選總統，敢有影？還是省下保證金吧？以免肉包子打狗，有去無回。



如今香港反送中運動如火如荼，為何新黨沒有記取教訓？

（教師）

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