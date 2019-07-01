自由開講》黃國昌623之後的危機和契機？！

◎徐秉鈞

毫無疑問，黃國昌是台灣重要的社運領袖，也是一位優秀的立委，但他的人際關係卻始終經營不善。筆者認為，這要歸因於他黑白分明的人格特質，導致他太在乎事情本身的是非對錯，而忽略了在政壇打滾時所需要的柔軟身段。他對任何人都採無差別攻擊，碰到貪官污吏甚至動輒面折其過。此舉雖然為他個人吸引到不少支持者，卻也得罪了國民兩黨和自己選區內的保守人士。這種英雄主義的個人秀也變相壓縮了時代力量其他成員（尤其是青年軍）的發展空間，終將招致反彈。

毫無疑問，黃國昌是台灣重要的社運領袖，也是一位優秀的立委，但他的人際關係卻始終經營不善。（資料照）

筆者早有預感，623的凱道活動，必為黃國昌個人主義膨脹的極限，但「盛極必衰，物極必反」，黃國昌仍須謹慎面對。果不其然，24日早上傳出時力有意推出總統候選人，加上4月時徐永明曾表示不排除提名黃國昌，綜合來看，黃國昌要被推出來選總統這件事幾乎已經塵埃落定了。他們的策略不外乎是利用他目前如日中天的聲量，順勢來個高級「捧殺」。這也暗示如果黃國昌繼續待在時力，恐怕迎來的只會是更加崎嶇、乖蹇的政治生涯。

昨日沈發惠在臉書上宣布不參選新北市第十二選區的立委，此舉可解讀為民進黨在向時力釋出善意，希望能與小黨合作。於此同時，黃國昌卻又開始控訴民進黨長期在「吃他豆腐」。然而事實上，2018年的罷昌案之所以沒通過，不就是民進黨居中斡旋的結果嗎？這點也在在暴露出理想主義者的困境：他們往往忽略了一個古典經濟學的基本假設——人人都是自利的，不存在所謂的義務幫忙，有的只是一次次的利益交換。再者，時代力量自己心裡有數，他們目前還只是個小黨，仍需要大黨提攜，方能在2020立足國會。如今，黃國昌這種得魚忘筌的行徑，除了和民進黨徹底鬧翻以外，只怕也和時代力量正式割席絕交了。

昨日沈發惠在臉書上宣布不參選新北市第十二選區的立委，此舉可解讀為民進黨在向時力釋出善意，希望能與小黨合作。於此同時，黃國昌卻又開始控訴民進黨長期在「吃他豆腐」。（網頁翻攝）

眼下黃國昌只剩白色聯盟這條路可以走，然而白聯的成立與否至今仍撲朔迷離，再者柯黃二人的兩岸論述分歧過大，能否異中求同還有待商榷，因此他勢必得物色其他合作對象。除此之外，他還必須調整自己的形象和定位，要學習放下以往的高姿態，為自己的公眾形象注入更多的感性與創意，如此方能為自己的政治路鑿開另一條裂隙，讓陽光照進來。

（大學生）

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