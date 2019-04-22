自由開講》請問林昶佐認同白天對罵、晚上稱兄弟的舊官場文化嗎？

◎李承值

時代力量立委高潞‧以用上週被媒體報導違規讓主任使用立法院會館，該委員第一時間不只沒有對外慎重說明與道歉，過了三天黨中央才決定將其送至紀律委員會進行調查。高潞委員的作為固然令人感到遺憾，但從這件事可以發現，時代力量新任黨主席邱顯智以及其所領導的黨中央似乎還未上軌道。

時代力量原住民立委高潞‧以用，日前被週刊直擊，與她已婚的辦公室主任陳士章，一起在立法院台北會館過夜。（圖翻攝自鏡週刊）

要嚴肅地說，高潞委員是「因私害公」，不管是違規使用會館過夜，抑或是找行政部門首長、國會聯絡人和同黨委員，大辦生日宴，這些事情登上全國媒體，傷害的是政黨形象，呈現給國人的觀感是時代力量「變質」了，清新感少了。

若黨中央對此不慎重處理的後果之一可能就是：邱顯智領導的黨中央將讓黃國昌時代所累積的政黨認同度下降、崩盤，甚至讓2020年政黨票岌岌可危，這誰也不會樂見。相信曾與柯建銘力拚、堅持到最後一刻的邱顯智主席有能力再帶領時代力量攀向另一個高峰，只是處理事情的態度要再明快、不搖擺些。

另外，從高潞的事件也可以再次了解到，拿捏與執政當局「適當距離」為何相當重要？當委員白天與執政黨人互為監督關係、針鋒相對，但一到晚上卻與部會首長和樂融融，這樣民眾還會相信時代力量對政府監督的力道與用心嗎？所以這也是我挑戰本黨委員林昶佐時，一再凸顯也提醒的：不論是價值堅持的程度或行使立委職權的方式，拒絕當「小綠」為何重要？

林昶佐長期與民進黨交好，過去就曾幫謝長廷打過總統級的選戰，進到立法院後跟執政黨人的感情融洽在一些小事上就看得出來。林昶佐參與演出的電影《衝組》前年上映後，立法院副院長蔡其昌就馬上找了企業包場支持，要不是有民進黨人相挺，領800多萬補助卻只有244萬的票房可能會再往下探。然而在野黨與執政黨人的親密形象，對一個正成長茁壯的新生代政黨會是好事嗎？

林昶佐長期與民進黨交好，過去就曾幫謝長廷打過總統級的選戰，進到立法院後跟執政黨人的感情融洽在一些小事上就看得出來。

再說高潞生日宴，林昶佐也有出席，當天除了衛福部長陳時中到場外，據聞經濟部、農委會等部會首長原本都有受邀，就算部會首長沒來，各部會單位人員也都有派員出席。我想問的是，林昶佐作為一個在野黨委員於一個私人生日宴會場合與行政部門官員同歡，心中難道不會覺得不妥嗎？作為一個職責是為民監督的國會議員，你認同白天對罵、晚上互稱兄弟的舊官場文化嗎？甚至這並非是一個公務場合，而是以生日為名所搭建的舞台！

（時代力量黨員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/