自由開講》香港真正需要的主張是「香港獨立」

◎柯嘉斯
香港示威遊行在七月一號時再重新掀起一波的高潮，除了55萬港人走上街頭，憤怒的群眾更衝入立法會，在警察全面退守的情況下短佔佔領立法會，雖然之後在警察全面清場下全面潰散，但是仍然為香港的七一定下全新的歷史意義。
香港示威遊行在七月一號時再重新掀起一波的高潮，除了55萬港人走上街頭，憤怒的群眾更衝入立法會。（美聯社）
但是筆者認為，縱使從6月10號開始的反送中運動有數百萬港人走上街頭遊行，甚至香港人發起罷工、罷課等強烈的手段表達自己的立場，但只要香港人民的訴求仍限制在落實「港人治港、一國兩制」的範疇，香港就不會有真正自由的一天。
無論如何詮釋「一國兩制」，就是在「一個中國」框架底下運行的兩個制度，只要中國不全面民主化的一天，港人所擁有的民主、自由與獨立的司法系統，對中國而言，就如同芒刺在背，會讓中共中央一刻不得安寧。
因為，只要對港人的待遇愈好，就是在突顯中共對於中國「內地」的差別待遇，這無疑是在鼓勵中國內地爭取港人所擁有的自由、民主，但這也是中國最不樂見的情況，因為一旦中國人民可以自由的想、自由的講，那麼會直接影響到中國共產黨，以黨領政、黨優先於國家的治權合法與合理性，所以對中共來說，「中國真正民主」是一條絕不可行、不可能被允許的道路。
筆者這個說法，可以從中共在1997香港回歸後所做一連串毀壞「一國兩制」、「港人治港」的做法獲得印證。從1997年至今，大量的中國人從中國內地移往香港，對照英國治港時期，約莫至少有100萬人在中國內地出生者移居香港，這些沒有經歷過香港教育系統及公民教育的中國人，卻可以影響香港對於公共議題的風向，並「代表香港人民」發表竟見，港人不只資源被剝奪，連發聲的管道也因此消失。
1997年香港回歸中國的主權交接儀式。（取自網路）
甚至，近來直接了當的以中聯辦介入香港內部事務，壟斷香港的出版自由、箝制香港言論與集會自由，並介入操縱香港的選舉，為親中的候選人賄選、固票、配票等，不一而足。
所以說，所謂的尊重香港自治，自始就是謊言，根本不可能實現，筆者想問香港抗爭的群眾，就算中共在這次抗爭中妥協，虛與委蛇給予港人承諾，難道港人就因此相信中共給予的承諾了嗎？中共的前一個承諾證實已不可信，港人憑什麼新信中共會信守這次的承諾？
同樣的道理套用到台灣，中共是一個高度人治的強權，在中共的詮釋下，所謂的九二共識早已只有一個中國而沒有各自表述，和平協議也一定不會帶來和平，只會成為中共取得利用「一國兩制，台灣方案」來侵吞台灣民主、自由與法治的切入點，真不知道那些整天只想著往中國跑，無論是進中聯辦、見習近平、還是想跟中國開啟民主協商的主張者，是真無知？還是存心為了自己的利益出賣台灣2300萬人民的前途？
和港人不同的是，台灣自始不屬於中國，台灣擁有更多的自由，這給了台灣更多的空間可以選擇國家定位，而不致因此失去自由與民主。但香港卻沒有如此的幸運，因為香港無論在主權或是實質上都是屬於中國的一部分，如果港人繼續現在的主張，而沒有意識到中國治權的本質與一國兩制根本沒有期待的可能性，港人永遠無法獲得自己想要的目標。
有人說，現在的香港人很勇敢，比台灣人有勇氣，因為在香港出來抗爭不像台灣受到法治完整的保障，而是要面對中共的司法追殺。
有人說，現在的香港人很勇敢，比台灣人有勇氣，因為在香港出來抗爭不像台灣受到法治完整的保障，而是要面對中共的司法追殺。（路透社）
筆者想問，如果香港人是這麼的有勇氣去面對一個集權政府的迫害，為什麼不鼓起勇氣奮力撕下自己身上中國標籤，尋求民族自決，勇敢的追求獨立呢？
（兩岸智庫研究員）
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