自由開講》香港真正需要的主張是「香港獨立」

◎柯嘉斯

香港示威遊行在七月一號時再重新掀起一波的高潮，除了55萬港人 走上街頭，憤怒的群眾更衝入立法會，在警察全面退守的情況下短佔 佔領立法會，雖然之後在警察全面清場下全面潰散，但是仍然為香港 的七一定下全新的歷史意義。

香港示威遊行在七月一號時再重新掀起一波的高潮，除了55萬港人走上街頭，憤怒的群眾更衝入立法會。（美聯社）



但是筆者認為，縱使從6月10號開始的反送中運動有數百萬港人走 上街頭遊行，甚至香港人發起罷工、 罷課等強烈的手段表達自己的立場，但只要香港人民的訴求仍限制在 落實「港人治港、一國兩制」的範疇， 香港就不會有真正自由的一天。



無論如何詮釋「一國兩制」，就是在「一個中國」框架底下運行的兩 個制度，只要中國不全面民主化的一天，港人所擁有的民主、 自由與獨立的司法系統，對中國而言，就如同芒刺在背， 會讓中共中央一刻不得安寧。



因為，只要對港人的待遇愈好，就是在突顯中共對於中國「內地」的 差別待遇，這無疑是在鼓勵中國內地爭取港人所擁有的自由、民主， 但這也是中國最不樂見的情況，因為一旦中國人民可以自由的想、 自由的講，那麼會直接影響到中國共產黨，以黨領政、黨優先於國家 的治權合法與合理性，所以對中共來說，「中國真正民主」 是一條絕不可行、不可能被允許的道路。



筆者這個說法，可以從中共在1997香港回歸後所做一連串毀壞「 一國兩制」、「港人治港」的做法獲得印證。從1997年至今，大 量的中國人從中國內地移往香港，對照英國治港時期，約莫至少有1 00萬人在中國內地出生者移居香港，這些沒有經歷過香港教育系統 及公民教育的中國人，卻可以影響香港對於公共議題的風向，並「 代表香港人民」發表竟見，港人不只資源被剝奪， 連發聲的管道也因此消失。

1997年香港回歸中國的主權交接儀式。（取自網路）



甚至，近來直接了當的以中聯辦介入香港內部事務，壟斷香港的出版 自由、箝制香港言論與集會自由，並介入操縱香港的選舉， 為親中的候選人賄選、固票、配票等，不一而足。



所以說，所謂的尊重香港自治，自始就是謊言，根本不可能實現，筆 者想問香港抗爭的群眾，就算中共在這次抗爭中妥協，虛與委蛇給予 港人承諾，難道港人就因此相信中共給予的承諾了嗎？中共的前一個 承諾證實已不可信，港人憑什麼新信中共會信守這次的承諾？



同樣的道理套用到台灣，中共是一個高度人治的強權，在中共的詮釋 下，所謂的九二共識早已只有一個中國而沒有各自表述，和平協議也 一定不會帶來和平，只會成為中共取得利用「一國兩制，台灣方案」 來侵吞台灣民主、自由與法治的切入點，真不知道那些整天只想著往 中國跑，無論是進中聯辦、見習近平、還是想跟中國開啟民主協商的 主張者，是真無知？還是存心為了自己的利益出賣台灣2300萬人 民的前途？



和港人不同的是，台灣自始不屬於中國，台灣擁有更多的自由，這給 了台灣更多的空間可以選擇國家定位，而不致因此失去自由與民主。 但香港卻沒有如此的幸運，因為香港無論在主權或是實質上都是屬於 中國的一部分，如果港人繼續現在的主張，而沒有意識到中國治權的 本質與一國兩制根本沒有期待的可能性，港人永遠無法獲得自己想要 的目標。



有人說，現在的香港人很勇敢，比台灣人有勇氣，因為在香港出來抗 爭不像台灣受到法治完整的保障，而是要面對中共的司法追殺。



有人說，現在的香港人很勇敢，比台灣人有勇氣，因為在香港出來抗爭不像台灣受到法治完整的保障，而是要面對中共的司法追殺。（路透社）



筆者想問，如果香港人是這麼的有勇氣去面對一個集權政府的迫害， 為什麼不鼓起勇氣奮力撕下自己身上中國標籤，尋求民族自決，勇敢 的追求獨立呢？



（兩岸智庫研究員）

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