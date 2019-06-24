胡，怎麼說》反送中、反紅媒，都是爭取免於恐懼的自由！

香港反送中、台灣反紅媒，人民站出來，爭取的都是:「免於恐懼的自由」！

中共專制政權就是恐懼之源！

香港反送中、台灣反紅媒，人民站出來，爭取的都是:「免於恐懼的自由」！（彭博／資料照，報社合成）

香港反送中、台灣反紅媒，都是人民拒絕中共專制政權的重要象徵，都是人民拒絕被「邪惡勢力」驅迫推向中共一黨專政之惡。

香港反送中、台灣反紅媒，也象徵抗中的不同階段，香港人民反對送中條例、拒絕兩制變一制，台灣人民反對紅媒、拒絕兩國變一國。

香港人民反對送中條例、拒絕兩制變一制，台灣人民反對紅媒、拒絕兩國變一國。圖為623反紅媒大遊行。（資料照）

送中條例把香港的「一國兩制」變成「一國一制」，在中共一黨專政之下，言論自由、基本人權都將在一夕化為烏有，這是當前香港人民最大的恐懼。

香港已在中國統治之下，即使200萬人民上街頭烈烈抗爭，也只爭取到暫緩修例，有人因此形容，香港人民是在絕望中找希望。但是，即使希望渺茫，也要努力爭取，因為放棄就什麼都沒有了。

香港已在中國統治之下，即使200萬人民上街頭烈烈抗爭，也只爭取到暫緩修例，有人因此形容，香港人民是在絕望中找希望。（彭博）

台灣的紅色媒體奉行中共意旨，驅迫台灣接受「一個中國」，把現在並立的兩國（中華民國、中華人民共和國）變一國（一個中國），一國就是中華人民共和國，底下才有所謂兩制。

中華民國被消滅在一個中國下之後，台灣即使暫時由中共「恩賞」實施兩制，未來的命運將比香港更慘，可能連反送中都不可得，就被迫走向一國一制、一黨專政，在絕望中找不到希望，連希望之光都不保...。

因為台灣的戰略地位太重要，中國拿下台灣的意圖萬一得逞，必定採取嚴控嚴管高壓專制，以最終極殘暴手段對付台灣人民。

「反紅媒」只是台灣「反紅色勢力入侵」的一個開端，昨天，10萬以上台灣人民站出來，壓制了愈來愈囂張的紅色媒體氣焰，讓人感受到台灣前途的希望，但是，台灣的紅色勢力，更包括中共統戰有計劃培植豢養的紅頂政、商、學、社團、宗教團體等等，必須政府魄力、人民覺醒，共同有效遏止壓制，使其不能肆無忌憚的為禍台灣、不能假借民主自由消滅民主自由。

「反紅媒」只是台灣「反紅色勢力入侵」的一個開端，昨天，10萬以上台灣人民站出來，壓制了愈來愈囂張的紅色媒體氣焰，讓人感受到台灣前途的希望。（資料照）

反紅媒是一個扭轉乾坤的好開始，但反紅色勢力入侵尚未成功，抗中保台仍需大家都如館長勇敢挺身而出，再接再厲努力！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法