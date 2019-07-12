自由開講》避免台灣人被中國信用評分 先從禁用中國監控系統開始

◎柯嘉斯

在香港爆發大規模抗爭後，中國開始傳出風聲要將香港納入中國的監 控網絡之中，準備要在香港引進信用評分制度， 想要藉此控制香港輿論，而這個傳聞，也可以從中國政府官方網站「 信用中國」中的「地方信用網站」欄上出現香港和澳門，得到印證， 而最令人訝異的是，「信用中國」的網站上出現「台灣」，這也代表 中國有野心要想要監控台灣，侵害台灣人們的隱私權。

目前，在中國政府官方網站「信用中國」中的「地方信用網站」一欄上，已可以看到香港和澳門，就連台灣也名列其中。（圖擷取自信用中國）



中國要落實信用評分，一定需要硬體的支援，而這時中國制的監控系 統就會成為一項中國可以使用的「武器」。



中國製的監控系統以「海康威視」為主要品牌，因為中國政府是最主 要的股東，所以「海康威視」做為中國政府控制的公司， 接受了很多中國政府的補助，也因此，自然價格低廉， 有本錢成為全球有利的競爭品牌，目前市佔率也居於全球之冠。



以「海康威視」為首的中國品牌監控系統，自然也是現在台灣最常見 的品牌，目前中國的監控設備在台灣有60%~70%以上市占率， 而單「海康威視」一個品牌就佔了台灣監控系統的25%。



不僅是一般的民間，就連半政府單位的國營事業，也出現資安漏洞， 台糖、台水之前就曾使用中國海康威視、大華科技等監視器，雖然當 時台糖、台水表示，等年限過後，就會自動汰除這些過時的監視系統 ，但是這也不禁讓人懷疑，中國是否已藉此掌握了這些機構的非公開 資訊。



況且，除了明目張膽的藉由代理商進口這些監視器具外，這些中國公 司還會使用「貼牌」，藉由將中國產品貼上台灣品牌的方式， 讓產品進入台灣。這種手法如果被有心人士故意使用， 根本防不勝防。



中國現在使用監視產品控制新疆，「海康威視」光在 2018 年，在新疆就至少取得五項總價值人民幣18.5億元和維穩有關的合約。而在2019年3月的一個科技峰 會上，「海康威視」還展示了一項技術， 可以從後臺識別少數民族的面孔。而美國就有專家就此評論，「中國 這種使用新科技進行監視所搜集的大數據，是有史以來最具侵入性的 系統。」

中國現在使用監視產品控制新疆，「海康威視」光在 2018 年，在新疆就至少取得五項總價值人民幣18.5億元和維穩有關的合約。圖為海康威視展示臉部辨識技術。（美聯社）



當台灣擁有這麼多中國的監視系統，也代表著台灣的國家安全完全暴 露在被中國掌握的風險之下，除了特定人士的言行舉止可能會被中國 控制之外，更有可能導致「台灣人民」出現在中國或港澳地區時， 產生人身安全上的危機，中國會以此任意逮捕拘禁無辜的台灣公民， 李明哲就是最好的例子。



最後，筆者認為，除了應該早日禁止政府、軍事等公家機構，還有銀 行、大型公共建設，包含水庫、公立醫院等，採買中國監控設備外， 更應該禁止國內「承包商」以「貼牌」方式魚目混珠， 以降低進貨成本。除了直接禁止重要設施、公部門使用中國監控系統 的規定外，更可以提高中國監控設備的關稅，讓中國制的監視產品不 因售價低廉而具競爭力。



中國天網威脅鋪天蓋地，目前台灣民間資安意識普遍不足，除了應該 提高全民的資安意識之外，更應該積極填補現在已造成的漏洞，全面 徹查究竟有哪些處所有資安漏洞，可能會產生資安疑慮，除了亡羊補 牢外，更應該由政府帶頭，和民間甚至國際合作，這樣才能確保台灣 的安全與人民的隱私。

（智庫研究人員）

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