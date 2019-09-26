韋恩的食農生活》含甜味劑（代糖）與糖的飲料都不好，不要以為不吃糖就天下太平！

最近有很多國家對含糖量高的食品課徵糖稅，希望迫使廠商把糖的含量下降，或只使用價格的因素讓它們的市場變小。這樣做當然有其對的導向，但在執行上卻發現很多廠商是運用了甜味劑（代糖）取代蔗糖，而這個方法就讓人感到不太妥。

韋恩的食農生活

「殺了巫婆，公主與王子從此就能過著快樂幸福的生活嗎？」在討論食品營養與健康的時候，很多人會進到一個誤區，就是喜歡簡化問題成為單一因子，就是「吃了什麼，所以得了什麼」「台灣大腸癌還這麼多一定是食品添加物害的」「吃太多蛋所以膽固醇過高了」。事實上不是這樣的，健康的問題通常是多因子共同造成，很難歸咎於單一的原因，所以食品與健康的關係與其關注單一食物，更應該注重飲食的整體模式（pattern）（比如說地中海型或是西式飲食）。



最近全世界對糖的撻伐也是一個很好的例子，例如說韋恩也寫過糖對胰臟癌以及大腸癌的相關性，最近也有很多國家對含糖量高的食品課徵糖稅，希望迫使廠商把糖的含量下降，或只使用價格的因素讓它們的市場變小。這樣做當然是對的方向只是在執行上了很多廠商是運用了甜味劑（代糖）取代蔗糖，其實韋恩對這個方向感到不太同意。

泰國10月起對含糖飲料加倍徵稅。圖僅示意，與本文無關。（資料照）

其實古人就曾經感嘆「天下之惡，歸於桀紂」，不是把所有的過錯歸在一個大魔王身上，然後把這個大魔王打死，從此世界就和平了。現在糖似乎就扮演了這個角色，但是把糖換成甜味劑（代糖），就完全沒事了嗎？我看並不是這麼的世界和平。

最近有一篇歐洲研究，花了16年跨越10個國家總共收集45萬人體樣本，發表在美國醫學會期刊上，的確告訴我們喝含糖飲料會提升死亡率，但是很多人沒有解讀到的是，喝了甜味劑（代糖）也會提高。

這篇研究9月初發表之後，受到很多媒體的報導，但是有很多人解讀錯誤。因此我再特別提醒大家，幾個值得重視的誤會：

1. 根據這份研究發現，每日飲用一杯含糖飲料，或是半杯以上飲用添加人工甜味劑（代糖）飲料，都會顯著提高死亡率；尤其含糖飲料喝多了容易罹患消化系統疾病，喝代糖飲料則易患循環系統疾病。 2. 研究的主題是軟性飲料，所以是包含任何添加糖的飲料，比如說汽水、茶等等，很多報導窄化到只有汽水，那是危險的。

總之減少對糖的攝取是好事，但是用甜味劑（代糖）來替代未必是好的方向。甜味劑（代糖）只是它沒有熱量，但是對身體方面也是有很多的影響，一來是因為他的甜味還是會影響到人體的運作，現在的研究發現味覺其實並不只存在舌頭，我們的身體其實還是有味覺的，所以用代糖是騙了舌頭但是也騙了身體。

其次，研究也發現代糖竟然會干擾腸道菌的平衡（這些如果大家有興趣，可以夏衣片再來談）。總之韋恩還是建議大家，盡量降低對甜味的渴望才是正辦，糖也好丶甜味劑（代糖）也好，微量就可以， 吃多了還是有壞處。然後千萬不要以為不吃蔗糖就掉以輕心了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 含甜味劑（代糖）與糖的飲料都不好，不要以為不吃糖就天下太平！

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