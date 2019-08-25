韋恩的食農生活》台灣大腸癌不是世界第一，正常的發酵食物也不是導致大腸癌的因素！

韋恩的食農生活

平常我們都很喜歡喊台灣難波萬，的確看到台灣不管在哪一方面在世界上爭到了第一，會讓人感到十分興奮。不過如果得第一的是負面的病症，這下可就不太好了，而且如果還是因為冤枉得第一，那就更糟糕了。

日前有多篇文章在網路上傳來傳去，說台灣的大腸癌世界第一，而且這是發酵食物害的，所以就有朋友一直來問韋恩，那是不是酸菜、豆腐乳都不能吃了，韋恩認為這是錯誤的說法，台灣不是大腸癌世界第一，正常的發酵食物不會害人得到大腸癌，有些資料甚至認為發酵食物如韓式泡菜有助預防大腸癌。

相關新聞畫面。（圗擷取自網路）

現在媒體想要吸睛，好像文章都要寫的越辛辣越好，但是如果扭曲了事實，不但會妨礙消費者得到正確的資訊，甚至會害人走到錯誤的方向，那就很糟糕了。

世界大腸癌排名，台灣充其量排第5

大腸癌令人聞之色變的原因是它很普遍，大腸癌是台灣排名第一的癌症，也是全世界排名第二好發的癌症，但是台灣根本不是世界大腸癌第一的國家，這可是有明確數據的。依據世界癌症研究基金會的統計，2018年世界各國以及其大腸癌發生率（年齡標準化，每10萬人，男女）前10名的國家依序是匈牙利（51.2）、南韓（44.5）、斯洛伐克（43.8）、挪威（42.9）、斯洛文尼亞（41.1）、丹麥（41.0）、葡萄牙（40.0）、巴貝多（38.9）、日本（38.9）、荷蘭（37.8）。

而台灣因為政治關係，不在聯合國資料之內，不過依據台灣自己由衛福部國民健康署調查2018所公布資料，顯示台灣大腸癌發生率（年齡標準化，每10萬人，男女）為41.3，如果拿來與前面所述其他國家比，大約在挪威與斯洛文尼亞之間，算是世界第5吧，當然第5還是不算低，值得大家當心，但是無論如何，絕對不是世界第1，沒有匈牙利51.2這麼高。更何況，依照國建署的分析，以年齡標準化發生率來看，大腸癌的發生率其實近年來一直在下降當中，與肝癌並列是下降最多的二種癌症。所以千萬不要為了聳動，而抹煞了全體醫療人員與全民一起的努力。

（作者提供）

發酵食物不是導致大腸癌的因素

其次，根據許多研究發現，發酵食物與大腸癌根本找不出關係，媒體上的文章只是輕率的驟下結論說大腸癌發生率前幾名的國家都愛吃發酵食物，這根本禁不起科學的檢視。像前述匈牙利、斯洛伐克、挪威、斯洛文尼亞、丹麥很難說他們人民愛吃發酵食物，眾所周知愛吃酸高麗菜配熱狗的德國，還根本排不進前十名，這不是很矛盾嗎？

可見硬要將發酵食物與大腸癌連結在一起，在科學上找不到相關性甚至因果性的證據的。從另外一方面看，其實發酵食物尤其是發酵的蔬菜（泡菜、酸菜）或是發酵的乳製品（優格）因為裡面含有豐富益生菌或是發酵代謝物等好東西，其實有助於調整腸道菌相、維持腸道酸性環境、刺激腸道蠕動，對於大腸癌可能有預防的作用。像日本就進行了許多味噌預防大腸癌的科學研究，韓國也有許多韓式泡菜預防大腸癌的科學研究。

從另外一方面看，其實發酵食物尤其是發酵的蔬菜（泡菜、酸菜）或是發酵的乳製品（優格）因為裡面含有豐富益生菌或是發酵代謝物等好東西，其實有助於調整腸道菌相、維持腸道酸性環境、刺激腸道蠕動，對於大腸癌可能有預防的作用。（圗擷取自網路）

正確的生活型態才能預防大腸癌

大腸癌的起因其實另有它者，目前醫學界從科學證據裡得到的共識是，與飲食裡高油脂攝取、高肉類攝取、常吃油炸食物、吃太少蔬菜纖維，以及缺乏運動、過胖有關，甚至世界癌症基金會還指出身高比較高的人也是風險比較高（這樣我就安心多了，呼）。總之，韋恩希望大家得到大腸癌的正確預防知識，別被聳動的媒體誤導了，更不用妄自菲薄，事事嚇自己，台灣在保健醫療方面在全世界還是相當進步的。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 台灣大腸癌不是世界第一，正常的發酵食物也不是導致大腸癌的因素！

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