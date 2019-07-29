韋恩的食農生活》食安謠言：人造的美麗誤會，從泰式奶茶的橘色談起！

泰式奶茶讓人印象深刻的就是他那橘中帶紅的茶色，與任何其他各國奶茶都大不相同，可以說是泰式奶茶的DNA。所以很多人不免好奇，這顏色到底怎麼一回事。

韋恩的食農生活

韋恩剛從曼谷出差回來，講到泰國知名美食，一定很多人想到的是泰式奶茶。（其實這次去泰國，各大茶飲店普遍向台灣珍珠投降，泰式奶茶可以加珍珠，冰拿鐵也可以加珍珠的啦。這是另一件事了，歪樓了）

泰式奶茶示意圖。（圖/擷取自：eatingthaifood）

泰式奶茶讓人印象深刻的就是他那橘中帶紅的茶色，與任何其他各國奶茶都大不相同，可以說是泰式奶茶的DNA。所以很多人不免好奇，這顏色到底怎麼一回事。韋恩也被問過，然後一看網路上某些媒體的說法，真是臉上三條線。

網路上媒體訪問台灣業者後得到的答案大意是，「泰國茶區多雨，所以都是紅土地帶，紅土地帶之所以紅就是因為土壤裡含了氧化鐵，所以泰國茶葉沖泡後，這個氧化鐵讓茶色變成橘紅色」。唉呦威，韋恩認為這根本是業者存心呼嚨，然後欺負記者沒什麼化學與生物知識，記者又有聞必錄，所以製造出這個美麗的誤會。

先不講科學知識，先來講講常識，台灣傳統飲料茶、包含紅茶的重要茶區是在桃竹苗，這些地方大部分也都是紅土地帶，難道桃園的桃映紅茶、或是新竹等地的紅茶泡起來會帶橘紅色？

講科學來說，紅土確實是因為大量下雨的淋溶作用下，讓其他土壤中的礦物質流失，只留下氧化鐵。其實氧化鐵只是個化學名詞，簡單講他就是鐵鏽，大家就懂了。氧化鐵會留在紅土裡，就是他不溶於水啊！那又怎麼能溶進茶湯裡？大家不信拿鐵鏽丟在水裡看會不會溶。

以植物生理來說，氧化鐵也是植物不能吸收的，所以根本不會跑到茶葉裡，否則以後植物要施鐵肥時，直接撒鐵鏽就好了。其實植物能吸收的是二價的亞鐵離子，氧化鐵的三價鐵不溶根本無法吸收。

好了，講了半天理論，直接看一下標示就得了，人家最有名的正宗手標紅茶，不管紅罐或金罐，上面明明有標示含「FD&C No.6」 ，怪怪，這是什麼東西，它又叫sunset yellow，在台灣法定名稱叫做食用黃色5號，它就是個黃色色素...。所以不用再硬掰了，標示告訴我們一切了。

正宗手標紅茶，不管紅罐或金罐，上面明明有標示含「FD&C No.6」 ，怪怪，這是什麼東西，它又叫sunset yellow，在台灣法定名稱叫做食用黃色5號，它就是個黃色色素...。（作者提供）

總之，很多故事行銷可能都是基於有意無意的誤會上，消費者還是要能自行動動腦筋判斷一下，才不會上當。至於媒體，實在太欠缺查證能力了。

（韋恩補充：我不是說色素不好，合法合理使用色素沒有什麼問題，巧妙地使用可以對食品加分。只是有就是有沒有就是沒有，不需要用一些歪理來亂帶風向）

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 食安謠言的手法：人造的美麗誤會，從泰式奶茶的橘色談起！

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