韋恩的食農生活》三人成唬！造成偽食安新聞之食藥署還我牛奶！

「三人成虎，曾參殺人」，政府、媒體、學者專家這樣連串下來的錯誤說法，廠商根本被打到谷底，毫無辯駁的餘地。商譽受損的情況下，尤其是媒體與所謂學者，需要出來為不當言論道歉賠償嗎？

食藥署搞烏龍，誣指森永牛奶糖不含奶類。（翻攝自森永官網）

韋恩的食農生活

昨天（14日）一早聯合報刊出「森永牛奶糖沒驗出奶 學者：可能是添加量太少」震驚了韋恩。內容說衛福部食藥署公布「森永牛奶糖」的動物性成分檢驗結果為陰性、沒驗出奶。韋恩已經覺得不對，正要澄清解釋食藥署之不妥。

結果傍晚蘋果日報就刊出「森永牛奶糖沒有奶？食藥署遭打臉！竟用錯檢驗法」。其中食藥署簡任技正蕭惠文強調，素食摻葷產品一般採用Real-time PCR方法做初步檢驗，但檢驗結果並非判斷產品合不合格的唯一依據，還會搭配行政調查結果去做綜合判斷與處理。根據台北市衛生局的調查公文，從產品配方表和製程投塗料紀錄看來，森永牛奶糖成分確實含奶、沒有違規，將更新網站資訊。



（作者提供）

問題出在哪裡？韋恩認為有三大錯，堪稱三人成唬。

一錯，錯在用錯檢驗方法。食藥署採用即時聚合酶鏈反應（Real-time PCR）檢驗法，PCR法驗的是DNA，所以這項檢驗方法過去主要用於鴨血、重組肉等沒有高度加工的產品。而牛奶是牛分泌出來的東西，基本上沒有DNA，只有牛奶裡落入牛肉、皮膚等體細胞時才會有微量DNA，所以分析不夠準確時，取樣不夠大量時，就會驗不到，呈現陰性。

而且牛奶糖則經過三道以上加工程序，包含120度C以上高溫熬煮、殺菌、凝固塑型等，就算有微量DNA也容易被破壞殆盡，而SGS、台美這2家第三方檢驗公司也說，PCR無法百分百精確測量高度精煉產品。真的有在認真做研究的學者也會知道PCR會高度受到牛奶裡的糖分干擾，根本測不準，這是另一大誤差的來源。

尤其是政府判定產品合不合格應該謹慎，更不該把檢驗結果當成唯一依據，應該輔以調查確認後，再來發新聞，政府應該穩重點，不需要這樣搶新聞吧。這點讓韋恩對食藥署的專業感到不解。

二錯，聯合報根本不顧平衡報導，只挑聳動血腥的說法，早上的新聞中本來就有採訪食品分析的權威陳景川教授，他早就說牛奶糖成分幾乎是糖類、不是牛奶，因此的確可能因為DNA量少導致驗不出來，「取樣不當」。但是聯合報寧可聽信另一聳動、卻不夠專業的招名威教授說法說是「可能是添加量太少」。

三錯，很多人巴不得見到食安事件，即使專業不足，仍然把滑坡理論應用得淋漓盡致，是不是這樣才好搏版面、搶當名嘴？什麼「學者表示，這個檢驗方法是世界通用的標準方法」「應能合理推測是牛奶原料添加量少所致」，事實證明這根本不是世界通用的標準方法，說法根本錯誤。

而韋恩最痛恨什麼合理推測的說法，跟保留法律追訴權的說法一樣無稽，只是掩飾自己沒自信能夠說出番道理來，用所謂「合理」來偷換主詞，逃避自己說話的責任。

「三人成虎，曾參殺人」，政府、媒體、學者專家這樣連串下來的錯誤說法，廠商根本被打到谷底，毫無辯駁的餘地。商譽受損的情況下，尤其是媒體與所謂學者，需要出來為不當言論道歉賠償嗎？但是森永表示，直到晚間，食藥署也沒來道歉。我想森永大概也只能自認算了。但是食安秩序經得起這樣一再驚擾嗎？

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 三人成唬！造成偽食安新聞之食藥署還我牛奶！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法