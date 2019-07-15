韋恩的食農生活》花豹有黑點，熊貓也有黑點，不是所有黑點都一樣！

水果產生黑點的原因很多，不能一概而論，有的水果產生黑點的確要特別擔心黴菌的問題，但是像芒果、香蕉是多酚含量特別高的水果，所以很容易產生黑點，並不是一定是產生了黴菌。

韋恩的食農生活

媒體報導「肝膽胃腸科醫師張振榕..在《醫師好辣》中提到，自己有個病患家裡的芒果放了幾天後，長出黑黑的點點。他因為捨不得丟就把黑黑的部分切掉繼續吃，卻越吃越不對，因為味道都已經酸了，民眾吃了幾口後就丟掉。但過了2天之後，這名民眾變成病患，他因為肚子疼痛不已，甚至有噁心及嘔吐的症狀，只好趕緊就醫。 醫師張振榕表示，民眾若看到水果外皮長黑點，代表它已經發黴，菌絲也都可能已經長到果肉裡面。將黑點切掉雖然看不到壞掉的部分，但菌絲不見得能切乾淨，若吃了太多黴菌吃，可能會造成黴菌性腸胃炎。」

肝膽胃腸科醫師張振榕。（圖片來源：翻攝自YouTube）

節目一播出來，許多消費者馬上人心惶惶，然後果農馬上臉綠調。今天農委會高雄區農業改良場立刻出來表示：

「芒果患炭疽病及黑斑病，分別是受特定病原真菌及細菌危害，會在果實表面造成黑點，這類病菌並不會感染人體；表面若是輕微受損，切除受害部位仍然可以食用，並沒有安全疑慮，但是如果芒果已經明顯腐敗，有變色變味等情形出現時，就應該丟棄不宜再吃下肚。」

所以韋恩說，這個醫師的案例中，問題在芒果腐敗而不在黑點，應該呼籲的是大家不要吃腐爛的食物才對吧！！

（圖片來源：行政院農委會）



黑點並不是主要因素。這樣腐臭的東西都吃得下去，是不是應該看耳鼻喉科啊？用這樣極端特例，無差別攻擊所有芒果，對嗎？！

水果產生黑點的原因很多，不能一概而論，有的水果產生黑點的確要特別擔心黴菌的問題，但是像芒果、香蕉是多酚含量特別高的水果，所以很容易產生黑點，並不是一定是產生了黴菌。

所以看到黑影就開槍是不對的，大家不用恐慌。芒果如果若未能即時食用，則應放置冰箱冷藏保存，以維持最佳保鮮狀態，並應儘速食用，以品嘗芒果的新鮮美味。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 花豹有黑點，熊貓也有黑點，不是所有黑點都一樣！

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