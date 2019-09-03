韋恩的食農生活》椰子油起泡劑的真相，它真的很天然嗎？

椰子油起泡劑之所以讓人覺得天然，我想是這個名字叫得好，看到椰子油這三個字，讓人就想到熱帶海灘搖曳生姿的天然椰子樹，或是生酮飲食正熱門的椰子油。但是其實這個名字是廠商自己取的？！

韋恩的食農生活

秋天的腳步將近，柚子的盛產季節正要開始。吃完柚子會剩下許多柚子皮，很多人會想拿去做個環保再利用，［這時候當然是要做個小瓜呆帽給貓主人戴啦（大誤）］。其實這時候很多人會說可以用柚子皮做環保清潔劑用，這柚子皮環保清潔劑坊間的教學做法很多啦，不外乎是將柚子皮浸泡酒精萃取精油，或是加上黑糖封起來一段時間做所謂的酵素，接下來就會進行最後一道步驟，很多人還會加上那號稱「天然」的椰子油起泡劑，這樣才能變身成為有起泡性的環保清潔劑了。

這所謂的酵素韋恩其實很有意見，不過另外找時間再談，韋恩想先跟大家釐清的是，這椰子油起泡劑真的有那麼天然嗎？

椰子油起泡劑真的有那麼天然嗎？（圖：截自網路）

其實天然與否，無論是法規、學術界都沒有一個明確定義，其實是看每個人心中的那一把尺，韋恩這就說明一下椰子油起泡劑是什麼東西，然後又是怎麼做出來的，讓大家自己判斷，它到底有多天然。

椰子油起泡劑之所以讓人覺得天然，我想是這個名字叫得好，看到椰子油這三個字，讓人就想到熱帶海灘搖曳生姿的天然椰子樹，或是生酮飲食正熱門的椰子油。但是其實這個名字是廠商自己取的，其中，椰子油只講對了一半，起泡劑也不是個正常的化學名詞用語，椰子油起泡劑比較正式的名字是「月桂醇聚氧乙烯醚硫酸鈉」或「月桂基聚氧乙烯醚硫酸鈉」、 「十二烷基醇醚硫酸鈉」，英文的INCI 名叫Sodium laureth sulphate, 簡寫是 SLES。看到這樣複雜的正式名稱，我想很少人還會幻想它跟天然能夠直接劃上等號吧。



再來帶大家看看SLES 的分子結構，SLES 的分子大致可以分成四段，最左邊的是個很長的帶12個碳的碳鍊，叫做月桂基或是十二烷基，這就是由椰子油來的部分；再來包含聚合的聚氧乙烯基，聚氧乙烯基就是個來自石油化學來的成分；再來就是個硫酸基，硫酸也是來自於石化工業；最後是個鈉，鈉來自氫氧化鈉，鈉就是個鹼鹽。所以認真來說，這個SLES（椰子油）起泡劑的分子，大約只有一半是來自於椰子油而已，其它的是屬於石化成分也不為過。

那SLES是怎麼合成而來的呢？ 步驟相當複雜，但是簡化來說，首先椰子油經過鹼水解為甘油與脂肪酸的月桂酸，月桂酸再氫化為月桂醇，月桂醇再與聚乙氧基與硫酸基反應後會生成月桂醇聚氧乙烯醚硫酸酯，之後再加入強鹼氫氧化鈉加以中和，就會生成最終的產品，月桂醇聚氧乙烯醚硫酸鈉。所以這個反應過程是個不折不扣的化工製程。

椰子油起泡劑比較正式的名字是「月桂醇聚氧乙烯醚硫酸鈉」或「月桂基聚氧乙烯醚硫酸鈉」、 「十二烷基醇醚硫酸鈉」。（作者提供）

其實韋恩不是要說SLES （椰子油起泡劑）不天然，是個不好的東西，其實恰恰相反，SLES是個廣泛用在現代化妝、清潔用品的界面活性劑，具有很好的起泡性、乳化性，所以在洗髮精、沐浴乳、牙膏等等產品裡都可以常常見到它，而且被認為是相當安全的成分。

韋恩是要藉此告訴大家，天然是個很難定義的事情，是個灰色地帶。所以負責任的廠商會自我要求，盡量避免宣稱天然；而較不負責任的廠商反倒更樂意什麼都宣稱天然。所以大家看完韋恩的說明，還會認為這樣的SLES（椰子油起泡劑）是能叫做天然的嗎？ 而坊間有有多少廠商還將SLES（椰子油起泡劑）塑造得很天然呢？ 大家不妨睜大眼看看，就知道廠商的良心究竟到哪種程度。

韋恩認為，關鍵是請大家不要將天然與安全畫上等號，事實上，天然的東西不盡然都是安全的，而不天然的東西有時反倒很安全。有了這樣健全的觀念，大家就不會輕易被天然二字所迷惑，也不會為了天然的宣稱多花了不需要花的錢。而至於將SLES起名為椰子油起泡劑的廠商，韋恩只能稱讚他很會打擦邊球，很會擅長行銷。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 椰子油起泡劑的真相，它真的很天然嗎？

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