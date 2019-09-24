自由開講》國民黨是誰在「億來億去」？

國民黨是誰在「億來億去」？（報社合成／https://pixabay.com）

◎余止

郭台銘退選風波結束後，其幽靈仍在國民黨內揮之不去。日前曾受邀擔任郭台銘競選總幹事的趙少康爆料，登報要求郭台銘「團結」的國民黨31位大老中，其中有人曾向郭台銘「要了很大數目的錢」，而且其數目比趙少康曾參與過的選舉都還要多。

事實上，趙少康的爆料並非空穴來風。郭台銘透過金錢干預國民黨的權力結構已經其來已久，如去年馬英九成立文教基金會，郭台銘就以三千四百多萬的大手筆協助基金會營運，或是如去年12月23日張善政拜會郭台銘時，也得到了郭董的五百萬支助和未來「競選總統金源」的支票。

郭台銘萬萬沒想到的是，當年大方資助的馬英九、張善政等人，在初選結束後就翻臉不認人。如馬英九在初選結束後，接到郭董電話時只冷冷回自己是「三代的國民黨人」，而張善政更擔任韓國瑜的國政顧問團總召，並成為韓陣營的主要攻擊手、副總統提名的熱門人選。也難怪，郭台銘會說自己是「誤入政治叢林的小白兔」。識人不明，這是郭台銘踏入政壇多次的失誤之一！

郭台銘萬萬沒想到的是，當年大方資助的馬英九、張善政等人，在初選結束後就翻臉不認人。（資料照）

然而，依據最近的新聞動向，難道這個國民黨最大「錢包」正在上演復仇記？資深媒體人黃創夏延續趙少康的說法，於昨（22）日爆料，說拿郭台銘「很大數目」的這個人不是總統候選人，而是負責操盤、活動、組織等幕後工作，若黃創夏的爆料為真，那麼在名單上至少還有28人還沒洗刷清白，其中甚至有6人曾擔任國民黨的黨主席！

大選將至，國民黨的大老們並未訴諸團結以求勝選，反而積極佈局，向郭台銘的金庫購買「雙保險」，以應對選舉後必將到來的「權力鬥爭」。國民黨若要擺脫過去給人民「內鬥」、「腐敗」的形象，誰拿郭台銘的錢需要盡快說明清楚。

（學生，高雄市民）

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