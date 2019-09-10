自由開講》韓市長激發仇恨真的能夠挽救雪崩的民調？

◎柯嘉斯

上週韓市長的總統民調來到其宣布參選以來後的新低，其支持度僅剩31.0%，大輸現任總統蔡英文12.7個百分點，韓市長民調探底，除了親中、高雄市政施政不利，所導致中間選民看破韓市長手腳，最大的原因就是失言連連，連續爆發歧視性的言論。

韓市長激發仇恨真的能夠挽救雪崩的民調？（資料照）

面對民調落後，一般政治人物的操作手法除了最傳統的勤走基層、避免失言外，更多人會以端出牛肉或實質政績的方式來挽回聲譽，藉以拉抬民調，但是韓市長卻反其道而行，不僅沒有在高雄市政上下苦功，反而是繼續他初選時一貫的手法，將對其所有的質疑，直接貼上韓黑的標籤，更離譜的是進一步激發仇恨，想要利用仇恨及小手段來鞏固剩餘的韓粉。

最明顯的是，日前韓市長在與東京大學兩岸關係研究小組會面時，向媒體宣稱自己非常準時，反而是日本學者遲到25分鐘，但隨即遭到日本學者打臉，宣稱是高雄市政府臨時改地點，從鳳山行政中心將活動改到四維行政中心，才導致日本參訪團遲到，而隨後高雄市府也被爆出其實活動根本沒有更改過地點，一切都是高雄市政府的自導自演。筆者認為，韓市府的目的就是為了要營造出日本人搞不清楚狀況的印象。

再來是韓市長在9月8號三重的造勢活動，除了在前總統馬英九演講時，以大進場打斷馬前總統的講話，使台下民眾鼓噪，導致馬前總統的談話被中斷，更以「他奶奶的，恁北等你」的言語回擊一切對韓國瑜的質疑聲浪。

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重區舉行造勢大會，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九等到場致詞。（資料照）

故意營造日本學者搞不清楚狀況，以建立他守時的形象，無疑是韓市府挖坑給日本學者跳，更是操弄特定族群仇日的心理，因為在日本學者出來反駁高雄市府後，有為數不少的韓粉進攻日本學者的臉書，更有韓粉大言不慚的說出「耍日本鬼子真爽」、「幫我中華民族報一箭之仇」等仇恨言論。

愚弄日本學者以及8日的造勢場讓代表典型國民黨菁英階級的馬前總統被韓粉轟下台，筆者認為，都是韓市長精心的操作手法，後者更是他操作「庶民vs.菁英」階級矛盾下的結果，更是報馬前總統疑似在初選階段暗自支持郭台銘參選的一箭之仇。

在朱立倫、候友宜等「傳統知識藍」代表的政治人物已不支持韓市長的情況下，韓市長還去招惹馬前總統，勢必會造成國民黨內部的再分裂，一定會讓整天自爆的韓市長選情更為艱難。

高雄市長韓國瑜昨天接見日本學者，引發「遲到25分鐘」風波，高市府事後指「府外聯絡人」的錯。（資料照）

韓市長之所以可以當選高雄市長，除了因為當時的大環境有利國民黨，更是因為韓市長當時的口號獲得中間選民的青睞。但是物換星移，時至今日，高雄市政廢弛，中間選民早已離韓市長而去，只剩下「鋼鐵韓粉」支持韓市長而已，韓市長如果繼續這樣愚弄外賓、操弄仇恨，2020的總統大選，台灣選民一定會將之掃入歷史的灰燼，屆時不僅是總統落選，恐怕是連市長寶座都會不保！

（政治觀察者、智庫研究員）



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