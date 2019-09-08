歷史上的今天》台灣法治最恥辱的一天？如果這不是關說，那什麼才是關說

既然在歷史上的今日被認證為「法治發展最恥辱的一天」，我們就來看這個九月政爭所引爆的各種法律爭議。

丞竣＼法律白話文運動

6 年前的今天，馬英九總統大動作召開記者會，並在副總統吳敦義及行政院長江宜樺陪同下，公開譴責立法院長王金平「關說」，並表示這是「台灣民主政治、法治發展最恥辱的一天」、「如果這不是關說，那什麼才是關說」，為政壇投下震撼彈。

當時馬英九總統（右）在副總統吳敦義（左）等陪同下召開記者會，痛批立法院長王金平涉及關說，是台灣民主法治之恥。（資料照）

喬王涉關說案，到底怎麼一回事？

最高法院檢察署特別偵查組（現在已修法廢除）原本在偵辦一位法官涉貪的案件，並且對相關人士進行監聽，結果發現案外案，立法委員柯建銘涉嫌關說一件假釋案，於是再轉向監聽柯建銘及他的助理。

而在監聽柯建銘與助理的對話中，檢察官發現柯建銘想要對他自己涉入的案子進行關說，讓獲判無罪的案子，檢方不要再上訴。

於是，柯建銘找了當時立法院長王金平，拜託他連絡高檢署檢察長陳守煌和法務部長曾勇夫，希望能讓承辦的林姓檢察官不要上訴，而後來該位承辦的檢察官確實也沒有上訴。

檢察官不上訴的原因何在？

後來經過調查審理，承辦本案的林姓檢察官，在無罪判決出來以後，綜合法律、心證判斷，獨立決定不提起上訴。

也因此，由於沒辦法證明柯王等人的「關說」是不是造成林檢察官不上訴的原因，因此法律上這個「關說」也很難成立。

當時柯建銘（中）更召開記者會，痛批馬英九「違法亂紀亂司法」，並認為馬英九一連串動作都是政治操作。（記者陳志曲攝）。（資料照）

政壇震撼彈，法學一大案

既然在歷史上的今日被認證為「法治發展最恥辱的一天」，我們就來看這個九月政爭所引爆的各種法律爭議。

當時的檢察總長黃世銘，知道柯建銘、王金平等人涉嫌關說，卻沒有依「偵查不公開原則」保密，反而洩漏給與案件無關的馬英九、江宜樺等人，違反《通訊保障及監察法》、《刑罰》洩密罪，被判刑 1 年 3 個月。

特偵組取得涉案人員的監聽票進行監聽 ，但發現案外案的時候，理論上應該要再另外聲請監聽。但特偵組卻一票玩到底繼續聽，也引發爭議。甚至，林姓檢察官年僅十二歲的女兒、國會總機，也被監聽，讓人質疑特偵組濫用權力。

當時的檢察總長黃世銘（中），知道柯建銘、王金平等人涉嫌關說，卻沒有依「偵查不公開原則」保密，反而洩漏給與案件無關的馬英九、江宜樺等人，違反《通訊保障及監察法》、《刑罰》洩密罪，被判刑 1 年 3 個月。（資料照）

總統馬英九也被指控涉嫌教唆洩密、違反個人資料保護法等規定，而馬英九舉《憲法》所保障總統的「院際調解權」為其辯護。台灣高等法院後來認為馬英九教唆的部分不成立，因此在今年 7 月的更一審判決中，判馬英九無罪。

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