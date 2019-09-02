歷史上的今天》你好大，我「好」怕！

國家保障人民的「言論自由」，讓人民能暢所欲言，可是當財團壟斷的媒體管道，就可能會過濾掉對財團自己不利的言論，或是要求政府建立起對自己有利的制度，甚至幫助背後的金主，傳遞他們想要灌輸的資訊給人民。

反媒體壟斷，有必要嗎？

廷奕＼法律白話文運動

7 年前的今天，「台灣新聞記者協會」、「反媒體巨獸青年聯盟」等數百個民間團體發動「反媒體壟斷大遊行」。

「反媒體壟斷901大遊行」表達要新聞專業、要旺中道歉、要ＮＣＣ監督、反媒體壟斷的訴求。（資料照）（資料照）

大到令人恐懼的媒體？

2008 年，「旺旺集團」董事長蔡衍明拿下「中國時報集團」經營權，一次統包了「中天」、「中國時報」、「中視」等多家媒體，整合成「旺中集團」。此舉也引起許多學者的擔憂，認為財團如果壟斷媒體市場，可能會扼殺「新聞自由」，建構符合自己利益的經濟和政治模式。

2009 年，「國家通訊傳播委員會」（NCC）有條件通過「中視」及「中天」董事長等變更，不料，蔡衍明於「中國時報」等媒體刊登新聞，指責 NCC 委員針對他，強調併購資金沒有一分一毫來自「中資」，更對批評「旺旺集團」併購案的學者寄出存證信函。

之後，旺中集團再計畫併購有限電視系統「中嘉」，台大新聞所多名教授開始連署表達反對。2012 年，又傳出「壹傳媒集團」將出售「臺灣壹傳媒」，其中可能接手人選也包括蔡衍明，最後爆發「反媒體壟斷大遊行」。

「反媒體壟斷901大遊行」表達要新聞專業、要旺中道歉、要ＮＣＣ監督、反媒體壟斷的訴求。（資料照）



防範媒體壟斷，有什麼困難？

「反媒體壟斷運動」其中一項訴求，是要求立法規範媒體壟斷，2013 年，NCC 通過《廣播電視壟斷防制與多元維護法》草案，然而，學者和民間團體仍然有不少批評。

其中，原先 NCC 草案提出「過渡條款」，要求頻道數量超標的業者，必須在「兩年內」減少頻道，這樣的條款可能會違反「法律不溯及既往」的原則。雖然後來在草案中刪除，但民間團體認為為了對所有業者「一體適用」，還是有規定的必要。

另外，草案以「收視率」等標準規範「廣播電視事業」的整合，也被質疑無法反映「實質影響力」，而根據「AC 尼爾森」市場調查公司的資料，草案提出的前十年，台灣年平均收視率都在 10～12%之間，而部分的規範標準卻訂在 15%，被認為過於寬鬆。

2012年「反媒體壟斷901大遊行」當天，媒改團體在中國時報在大樓外牆掛上「蘋果、中時到底誰可怕？」及「誰好大？誰可怕？」布條回應。（資料照）



還沒立法，時代已變

2017 年，台灣「數位媒體廣告」投資金額超過「電視廣告」，觸及率也呈現「黃金交叉」，象徵網路媒體時代的興起，也伴隨著傳統媒體的衰弱，然而時至今日，政府依然尚未完成立法，有些媒體業者甚至認為已經沒有規範的必要。

不過，傳統媒體對於言論市場的影響力仍然龐大，2019 年，NCC 再提《媒體多元維護及壟斷防制法》草案，但時程上卻錯過了立法會期，明年選舉結束前，反壟斷立法恐怕已經無望。

國家保障人民的「言論自由」，讓人民能暢所欲言，可是當財團壟斷的媒體管道，就可能會過濾掉對財團自己不利的言論，或是要求政府建立起對自己有利的制度，甚至幫助背後的金主，傳遞他們想要灌輸的資訊給人民。

不論個人的立場為何，保障媒體的多元性，才能讓言論市場中出現不同的聲音，鼓勵人們思辨，否則就算政府沒有控制媒體，卻讓財團把持住了，民主的價值恐怕也所剩無幾了。

想當初媒改團體上街喊出「你好大，我不怕！」還是無法阻止媒體壟斷，如今看來是否早已變成「你好大，我好怕！」（資料照／https://www.wikiwand.com/zh-hk/反媒體壟斷運動）

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