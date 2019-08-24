歷史上的今天》因為接受輸血，得到愛滋？！

科技發展到今天，「愛滋病」已經漸漸變成可控制的「慢性病」，感染者只要定時服藥，平均壽命其實和常人沒有差別，2008 年，瑞士衛生局提出「U=U」，意思是「檢測不出病毒量」就等同「不具傳染力」。

◎廷奕＼法律白話文運動

25 年前的今天，衛生署公布一則因「愛滋病病毒」帶原者捐血而被感染的病例。

接受輸血有感染愛滋的可能性？

1994年，衛生署接獲「台灣血液基金會」台中捐血中心的通報，一名捐血者的血液被檢驗出「愛滋病病毒」（HIV）陽性反應，但這名捐血者的血液已經輸給幾名受血人，其中包含一名十歲兒童。

1994年，衛生署接獲「台灣血液基金會」台中捐血中心的通報，一名捐血者的血液被檢驗出「愛滋病病毒」（HIV）陽性反應。（路透社資料照）

1984年至2013年間，國內因接受輸血而感染HIV的案例共有 24 例！會因為輸血而遭受感染，是由於過去採用「酵素免疫分析法」去檢驗血液，然而這種方法有6週至12週的「空窗期」，如果帶原者是在短於「空窗期」的時間點被感染，捐出去的血就有可能沒被檢驗出來有HIV。

2009年後，捐血中心引進「多項病毒核酸篩檢法」，將「空窗期」降到了11天，另外，捐血站的工作人員會先過濾可能帶原的人，也會提供「良心回電」讓認為自己有感染HIV的捐血人即時通報，而國內從 2013 年以後再也沒發生因為輸血而感染愛滋的案例。

傳染愛滋病病毒，有刑責！

依照《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，如果知道自己感染「愛滋病病毒」，卻瞞著別人並和對方發生「危險性行為」或是共用針具之類的「施打行為」，而因此傳染給別人，將會面臨 5 年以上 12 年以下的有期徒刑，即使對方沒有被傳染，也會被處罰。

「危險性行為」則是指在沒有任何隔絕措施的情況下，直接接觸「器官黏膜」或「體液」，醫學評估可能會導致感染HIV的性行為。也因此，如果和別人發生性行為沒有使用「保險套」，知道自己染有HIV卻又隱瞞對方，就會面臨刑責。

真的保障到愛滋病感染者了嗎？

科技發展到今天，「愛滋病」已經漸漸變成可控制的「慢性病」，感染者只要定時服藥，平均壽命其實和常人沒有差別，2008 年，瑞士衛生局提出「U=U」，意思是「檢測不出病毒量」就等同「不具傳染力」，也有研究指出這種情況下的病人就算「不戴保險套」進行性行為，也不會傳染給別人。

即便如此，國內法院仍然認為，即使感染者定期服藥，又測不出病毒量，「傳染性極低」也不代表「沒有傳染性」，而在個案中依照《條例》判決感染者有罪。

這樣的罰則，是為了避免染有HIV的人蓄意地將病毒散播給其他人，具有保障大眾健康安全的目的，然而撇除我們想像中惡意傳染的人，感染者之所以對病情隱瞞，不正是因為來自社會的誤解與恐懼，壓得他們有時連另外一伴都不敢坦承嗎？

撇除我們想像中惡意傳染的人，感染者之所以對病情隱瞞，不正是因為來自社會的誤解與恐懼，壓得他們有時連另外一伴都不敢坦承嗎？（路透社資料照）

《條例》中也規定，愛滋病感染者的人格應該受到尊重，不得歧視，這樣的罰則是不是本身就已經構成了某些程度的歧視，實在值得我們去深刻省思。



臺灣高等法院 106 年上訴字第 458 號刑事判決

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