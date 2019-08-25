歷史上的今天》新生訓練，26人被壓死！

因當時建商在工程上的偷工減料，導致屋頂無法承受連日豪雨帶來的積水，最後釀成台灣校園史上的最大災難。僅管事隔已36年，豐原高中內相關的靈異傳聞，仍是不斷在流傳。

校園史上的大災難，學生們慘遭禮堂壓死

36 年前的今天，各大新聞媒體大幅報導台灣校園史上的最大的災難，台中的豐原高中禮堂本來正在舉辦新生訓練，屋頂卻突然倒塌，壓死了 26 名學生，並造成 66 人受傷。

豐原高中。（資料照）



從天而降的「殞」石

1983 年的 8 月 24 日，當天下午一點半左右，原本六百多位豐中的新生們正在二樓禮堂舉行新生訓練，突然左上方大水直落而下，天花板也開始紛紛掉落，正當大家都想要奪門而出的時候，不料卻已來不及了，左半邊的屋頂已轟然倒塌，許多學生連逃出的機會都沒有，就被壓死了。又因為當時禮堂左邊坐女學生、男生坐右邊，傷亡者多半為女學生。



鋼筋與水泥塊壓住眾多學生，一般的千斤頂也根本毫無作用，需要用到工廠運來的 50 公噸千斤頂才能把人救出。面對突如其來的災害，不僅學生受到驚嚇，白髮人送黑髮人的場景更是令許多人悲痛不已。



誰壓死了學生？

一開始這棟專科大樓由A設計與監造，並由B、C施工興建。完工後又因為二樓的禮堂屋頂漏水嚴重，委託D設計翻修屋頂工程，由E負責承作該禮堂整修工程。經過偵查及鑑定，B、C沒有按圖施工且偷工減料，不僅少了許多根支柱，連支柱的長度也不足，而澆置的混凝土又有問題，導致各個支柱失去應有的強度及力量。



至於A設計師在設計時竟然算錯了，沒有做出正確的載重估計；在監督施工方面，明明知道B、C有偷工減料的情形，卻僅告知改善，沒有再次查驗確認，同時也知道混凝土有問題，卻在驗收時在監工人欄上蓋章通過，具有過失。



嗣後禮堂之翻修工程，是依據D所繪製的施工設計圖施工，但因為屋頂的變更設計會影響原結構體載重負荷，理論上應該與原設計師A商討結構事宜，但D卻沒有這樣做。在監督E施工的時候，雖然有發現E未按圖施工，但未確實要求改善，造成實際的屋頂比原先設計圖少了一個排水口，擋水牆也不是當初設計所要求的標準，致使屋頂積水的重量超過原先設計存水量。承受不住積水重量的屋頂，就崩塌下來，十五、六歲前途無可限量的青年學生，就成了豆腐工程的替死鬼。

當時事件的報紙翻攝。（網路）



再多的錢，喚不回年輕生命

法院考量死者原本前途無限光明，而且更就讀省立豐原高中，資質能力不低，成年後也應具有扶養父母之能力，判賠死者家屬扶養費、精神慰藉金及喪葬費各100萬元，傷者則各賠償5萬元。

A、B、C、D、E等人最後也被法院依貪汙、背信、過失致死等罪名判刑，只是再多的事後法律責任，也喚不回年輕人的生命。



至於豐原高中雖然被發現沒有申請建造執照，但法院認為這只是違反行政上的建築管理問題，無法認定就造成倒塌的情事有過失，而且校方並非建築專家，無須為豆腐工程負民事責任。



鬼月到，是巧合嗎？

現在的豐原高中至今仍時聞靈異傳聞，有人曾經夢到往者前來致謝，甚至是看到不存在的學生等。尤其巧合的是，當年的豐中校長名字叫做「沙鎮安」 ，拆解後「沙」是「泥沙土石」；「鎮」是「鎮壓」；而「安」就像是女生被壓，合起來剛好就是「泥沙土石鎮壓住女生」。

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