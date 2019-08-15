歷史上的今天》反攻大陸？國民政府騙我！

當「反攻大陸」已成為歷史名詞時，老兵們懷抱著當地主、當縣長、當鄉長的夢，早已經無法兌現。

反攻大陸？國民政府騙我！（網路）

『老兵集會遊行 對戰士授田證補償金不滿』

29 年前的今天，有 300 多名老兵在中正紀念堂集會，表達對「戰士授田證補償金」不滿。



什麼是「戰士授田證」？

中華民國政府遷台後，於 1951 年制定「反共抗俄戰士授田條例」，明定服役滿 2 年的士兵或遺眷可以得到「戰士授田憑證」，等到「光復大陸」成功之後，就可以拿著這張憑證領取一定面積的田地，目的在於提振軍心，讓這些士兵們懷抱著「反攻大陸」成功後，就有每年出產淨稻穀二千市斤田地的理想。

戰士授田憑據。（維基共享）

政府後來更公布施行細則和頒布辦法，總共發出約 70 萬張憑證。眼看反攻大陸遙遙無期，這些「戰士」也逐漸老去，有大批老兵要求政府補償，解決授田證的問題，於是在 1990 年，公布施行「戰士授田憑據處理條例」，退伍軍官可以拿著憑證，換取 5 萬到 10 萬的補償金，依每等級加 5 萬的津貼。

而隨著時代變遷，國防部為了處理過去國民黨政府，穩定軍心之用的戰士授田證，而發放補償金，開始引起納稅人的不悅，國防部更在 2013 年被監察院提出糾正，違法核發 1 億 6 千多萬，給已經死亡的單身老兵，其居住在中國的親屬。

隨著時代變遷，國防部為了處理過去國民黨政府，穩定軍心之用的戰士授田證，而發放補償金，開始引起納稅人的不悅。圖為國民政府大門。國民政府原址為今之南京中國近代史遺址博物館。（維基共享）

由於「戰士授田憑據處理條例」第 2 條指出，如果老兵沒有在 1997 年 12 月 31 日前申請登記請領補償金，那麼他的戰士授田證就會直接視同作廢，如果老兵在申請登記前死亡，就由老兵的家屬申請登記，而仍要在時間內為之，但是監察院提出，國防部替未在時間內請領補償金的老兵，代為申請登記，以致那些老兵居住在中國的親屬，於當時已領走 1 億 6 千多萬。

授田之夢不復存在

國防部自 2014 年起也未再編列相關預算，經過立委提案廢止該條例後，該條例於今年 4 月 26 日經立法院三讀通過廢止。

當「反攻大陸」已成為歷史名詞時，老兵們懷抱著當地主、當縣長、當鄉長的夢，早已經無法兌現。

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